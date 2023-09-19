Discord Mesaj Silme Nasıl Yapılır?

Discord, mesaj silme işleminin çok hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar gönderdiği bir mesajı kolayca silebiliyor. Peki, çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmette mesajlar nasıl silinir?

Bu rehberde en popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan Discord'da mesaj nasıl silinir sorusunu yanıtlayacağız. Söz konusu programda gönderdiğiniz bir mesajı silmek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Discord Mesaj Silme Adımları

Discord'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Mesajın üzerindeki üç nokta simgesine tıklayın.

"Mesajı Sil" seçeneğini seçin.

Discord hesap değiştirme dahil olmak üzere birçok işlemin kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Bunlar arasında mesaj silmek de yer alıyor. Söz konusu işlem için ilk olarak Discord programını açın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra silmek istediğiniz mesajın üzerinde yer alan üç nokta simgesine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde "Tepki Ekle", "Mesajı Sabitle" ve "Metni Kopyala" dahil olmak üzere pek çok seçenek göreceksiniz. Bu seçenekler arasından "Mesajı Sil" seçeneğini seçin.

"Mesajı Sil" seçeneğine tıklamanız hâlinde işlem tamamlanacaktır. Bu adımlarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için mesajları silme botu da bulunuyor. Bot sayesinde bir komut ile mesajlar temizlenebiliyor. Discord'a bot ekleme adımları uygulanarak sunucuya kolayca mesaj silme botu eklenebiliyor.

Discord DM Sayfasında Sohbet Silme Adımları

Discord'u açın.

Hesabınıza girin.

Discord simgesine tıklayarak "Direkt Mesajlar" bölümünü görüntüleyin.

Mouse imlecini sohbet listesindeki kullanıcı adının üzerine götürün.

Çarpı işaretine tıklayın.

Kullanıcıların iletişim kurabilmesine imkân tanıyan hizmette DM sayfasındaki sohbeti silmek için öncelikle sol üst köşede bulunan Discord simgesine tıklayarak "Direkt Mesajlar" bölümünü görüntülemeniz gerekiyor. Mouse imlecini sol kısımda bulunan sohbet listesindeki kullanıcı adının üzerine götürün.

Bunu yaptığınızda kullanıcı adının sağ tarafında çarpı işareti görünecek. Çarpı işaretine tıkladığınızda sohbet silinecektir. Silme işleminin ardından karşı tarafın sohbet sayfasını görmeye devam edeceğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla sohbet sayfası karşı taraftan silinmiyor.

Discord Mesajdaki Tepkileri Silme Adımları

Mesajınızın üzerinde bulunan üç nokta simgesine tıklayın.

"Tepkileri Sil" seçeneğini seçin.

Kaldırmak istediğini tepkileri seçin.

Mesajdaki tüm tepkileri kaldırmak istiyorsanız "Bütün Tepkileri Sil" seçeneğine basın.

Bu rehberde Discord'da mesaj nasıl silinir sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.