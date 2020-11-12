Dizüstü Bilgisayara Su Dökülürse Ne Yapmalısınız? - Açık bir şekilde konuşmak gerekirse dizüstü bilgisayarınızın başına gelmesini isteyeceğiniz son şeylerden birisi sıvı temasıdır ancak bazen kazalar olur. Eğer bir sıvı dökülmesinin hemen ardından bunu okuyorsanız, yapmanız gereken ilk şey cihazı kapatmak, güç kablosunu ve bataryayı en kısa sürede çıkartmaktır.

Peki ya daha sonra?

Dizüstü Bilgisayara Su Dökülürse Ne Yapmalısınız?

İşte laptopa su döküldüğünde yapmanız gerekenler!

1- Cihazı Kapatın

Giriş paragrafını atlayanlar için tekrar bir hatırlatma yapmamız gerekirse yapmanız gereken ilk şey bilgisayarı hemen kapatmak olmalıdır. Bunun ardından güç kablosunu dikkatli bir şekilde çıkartın, eğer bilgisayarınızın bataryası çıkartılabilir ise bataryayı çıkartın.

Unutmayın ki cihazınız ne kadar uzun süre açık kalırsa, zarar görme ihtimali de o orantıda artar. Eğer klavyenize çok fazla sıvı döktüyseniz, onu kapağı açık bir şekilde aşağı bakacak durumda bir süre bekletin. Bunu ters V gibi düşünebilirsiniz. Bu, damlacıkların alttaki hassas bileşenlere ulaşmadan önce süzülmesini sağlayacaktır.

Çoğu bilgisayar donanımı, gücün kapalı olması koşulu ile suya batırılmaya karşı bir miktar dayanıklılık gösterecektir. Peki ama bundan sonra ne yapacaksınız?

Bundan sonra ne yapacağınız sahip olduğunuz bilgisayara, kaç yaşında olduğuna, içindeki parçalara rahat bir şekilde erişebilip erişemediğinize göre şekillenecek.

Eğer bilgisayarınız garanti kapsamında ise kasayı açmak onu büyük olasılıkla garanti dışı bırakabilir. Bu nedenle burada son karar sizin olacaktır. Eğer bilgisayarınız garanti kapsamında değilse ya da umursamıyorsanız, meseleyi kendi ellerinize almak isteyebilirsiniz.

Ne yazık ki tüm dizüstü bilgisayarlar kolay bir şekilde açılmaz. Özellikle Apple ve Microsoft marka cihazların tamir edilebilirlik puanları oldukça düşüktür. Bu, yapımlarında çok fazla tutkal ve lehim kullanıldığı anlamına gelir.

İlk adım olarak bilgisayarınızın modelini yazıp sonuna iFixit eklemek olacaktır. Örneğin 'HP xxx iFixit' gibi bir arama yaparak cihazınızın ne kadar sökülebilir olduğunu görebilir, bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilir ve nemi kurutmaya çalışabilirsiniz.

2- Kasayı Sökün

Kasayı açmaya ve sorunu kendi başınıza ele almaya karar verdiyseniz, bileşenleri kurutmanız gerekecek. Eğer alkolsüz içecekler ya da bira gibi yapışkan veya şekerli şeyler döktüyseniz, bu temizliğin uzmanlarca yapılması gerekecektir.

Eğer sorunumuz su ise, öncelikle SSD, HDD, RAM ve benzeri kolay çıkartılabilen bileşenleri çıkartın ve kurumalarını sağlayın. Eğer nerede olduklarını aklınızda tutamayacaksanız sökmeden önce bir fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin. Bunun ardından kasanın içerisinde yer alan nemi temiz, tüy bırakmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. Geride bir şey kalmadığından emin olmak için hafif baskı uyguladığınızdan emin olun.

Dizüstü bilgisayarınızı ve çıkardığınız tüm diğer bileşenleri en az kırk sekiz saat boyunca kuru ve havadar bir yerde bekletin. Daha fazla hasara neden olabileceği için saç kurutma makinesi ya da ısıtıcı gibi ısı kaynakları kullanmayın.

Her şey kuruduğunda dizüstü bilgisayarınızı yeniden birleştirebilir ve açmayı deneyebilirsiniz.

3- Temizliğe Başlayın

Eğer bu sürecin ardından olumlu bir tablo ile karşılaştıysanız, cihazınızı temizlemeye başlayabilirsiniz. Bunun için biraz izopropil alkollü sprey ve pamuk kullanın. Alkol, hemen buharlaşacaktır. Buna başlamadan önce bilgisayarın kapalı olduğundan, fişin çekildiğinden ve mümkünse pillerin çıkarıldığından emin olun.

Bu süreçte yaygın bir yanlış inanıştan da yola çıkarak pirinç kullanmayın. Pirinç nemli elektronik bileşenleri kurutmak için kullanılmaz ve kuruma sürecini hızlandırmaz. Üstelik sonuçta pirinç kaplı bağlantı noktaları ve soğutma sistemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu, size ilk sıvı temasından daha fazla soruna neden olabilir. Bunun yerine pirinci pişirip akşam yemeği yapmanız daha mantıklı olacaktır.

4- Gelecekteki Dökülmeleri Önleyin

Islak bir bilgisayardan kaçınmanın en iyi yolu, dizüstü bilgisayarları yiyeceklerin ve içeceklerin yanında bulundurmaktan kaçınmaktır.

Diğer bir seçenek sıvıların geçmesini önleyebilmek adına çeşitli klavye aksesuarlardan yardım almaktır. Yine de kesin sonuçlar sunmazlar çünkü havalandırma delikleri hala açık kalır. Ayrıca yazma deneyimini de olumsuz etkilerler.

Diğer bir seçenek de dizüstü bilgisayarınızı harici bir klavye ve mouse ile uzaktan yönetmektir. Bu sayede dökülen şey cihazınıza değil diğer bileşenlere dökülmüş olur.

Eğer bu konuda gayretli bir tavrınız varsa ve sık sık benzer sorunlar yaşıyorsanız daha fazla suistimale dayanacak şekilde tasarlanmış bir bilgisayar almayı da düşünebilirsiniz.