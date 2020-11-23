Doğru Seçilmeyen USB-C Kablo Cihazınızı Yakabilir! Nelere Dikkat Etmelisiniz?

USB Type-C günümüzde evrensel bir konnektör olma yolunda ilerlerken, pek çok kablo düzgün bir şekilde tasarlanmamış olması nedeni ile potansiyel olarak cihazlarınıza zarar verme riski taşıyor. Peki USB-C kablo satın alırken nelere dikkat edilmeli ve bu neden önemli?

USB-C Kablo Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Evet, USB-C gittikçe daha popüler hale geliyor ancak günümüzde pek çok bigisayar ya da şarj adaptörü hala USB-A tipi girişlerle birlikte geliyor. Bu durumda USB-C cihazınızı bir yerlere takabilmek adına USB-A to USB-C kabloya ihtiyaç duyacaksınız. Bu, kablonun bir ucunun USB-C, öteki ucunun ise USB-A olduğu anlamına gelir.

Öte taraftan burada ayrıntıda küçük, gerçekte ise önemli bir tehlike var.

USB-C kablolar genellikle yüksek akımı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Öte taraftan hemen hiçbir USB-A, USB-C'nin sağlayabileceği akımları sağlayamaz. Bu da düzgün bir şekilde tasarlanmamış olan kabloların cihazınızı kül edebilme potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor.

Bu durumu daha net anlayabilmeniz adına küçük bir senaryo kuralım.

Örneğin USB-A bağlantı noktasına sahip bir bilgisayarınız ve USB-C bağlantı noktasına sahip bir akıllı telefonunuz olduğunu düşünelim. Bu durumda akıllı telefonunuzu USB-A to USB-C kablo ile bilgisayarınıza bağlayacaksınız. Düzgün şekilde tasarlanmış bir kablo, akıllı telefonun bilgisayardan olması gerektiğinden fazla akım çekmesini engellemelidir.

Öte taraftan düzgün bir şekilde tasarlanmamış kablo, akıllı telefonunun olması gerekenden fazla akım çekmesine neden olabilir ve sonuçta bilgisayarınız, bağlantı noktası ya da şarj ettiğiniz şarj adaptörü kül olabilir. Bu durumu bilgisayarlar üzerinden örneklendirmiş olsak da aynı durum, şarj ettiğiniz herhangi bir nesne için geçerlidir.

Doğru USB-C Kablo Nasıl Seçilir?

Bu noktada verebileceğimiz en ideal yanıt, üreticinin sattığı lisanslı, sertifikalı ve orijinal şarj kablosunun seçilmesidir. Yani ya üreticinin kendi ürettiği ve sattığı ya da üreticinin onayladığı lisanslara ve sertifikalara sahip olan şarj kablolarını ve şarj adaptörlerini seçmelisiniz.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz kullandığınız kabloya ve adaptöre dikkat ediyor musunuz yoksa rastgele seçim mi yapıyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.