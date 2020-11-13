Thunderbolt 3 vs USB-C: Aralarındaki Fark Ne?

Thunderbolt 3 vs USB-C - Günümüzde modern dizüstü bilgisayarlar daha hızlı şarja ve daha hızlı veri aktarımına imkan sunan yeni nesil bağlantı yuvaları ile birlikte gelir. Bunları daha çok Thunderbolt 3 ve USB 3.1 isimleri ile tanıyoruz. Peki ama bu ikisi nedir ve aralarında ne gibi farklar var?

Yukarıda bahsettiğimiz her iki veri aktarım protokülü de aynı konnektörleri kullanmakla kalmıyor, aynı işlevlere hizmet ediyorlar. Bu nedenle her iki bağlantı noktası arasındaki farkları ve dizüstü bilgisayarınızda hangisinin kullanıldığını anlamanız bir miktar zor gibi gözüküyor olabilir.

Thunderbolt 3 ve USB 3.1 Arasındaki Farklar Neler?

Thunderbolt 3, Intel tarafından geliştirilmiş olan tescilli bir veri ve video aktarım protokülüdür. Eğer bilgisayar üreticiniz bu protokolü kullanmak isterse, Intel'den sertifika alması gerekir. Tam da bu nedenden dolayı her şirket bunu yapmak istemez ve alternatif çözümlere yönelir.

Bu kötü bir durum çünkü Thunderbolt 3 gerçekten inanılmaz derecede hızlı.

USB standartlarının en moderni olan USB 3.1 Gen 2 teorik olarak saniyede 10 Gbps veri aktarım hızına sahipken, Thunderbolt 3 teorik olarak 40 Gbps kapasitesine sahiptir. Yani en iyi USB standartının sunabildiği azami teorik hızın dört kat daha fazlasını sunabiliyor.

Thunderbolt 3'ün USB 3.1 ile kıyaslamasına geçmeden önce, her iki protokolün nasıl göründüğüne değinelim. Hem Thunderbolt 3 hem de USB 3.1, USB Type-C konnektörünü ve bağlantı noktasını kullanır. Farkı anlayabilmeniz için Thunderbolt 3 bağlantı noktaları, kabloları ve diğer donanımları genellikle şimşek benzeri bir ok simgesi ile etiketlenir.

Bunu bir kenara bırakırsak, asıl önemli detaya geçmemiz gerekiyor.

Thunderbolt 3 bağlantı noktası aynı zamanda bir USB bağlantı noktası olarak da kullanılabilir. Öte taraftan bir USB bağlantı noktası, Thunderbolt 3 bağlantı noktası olarak kullanılamaz. Ayrıca tüm olay, yüksek veri aktarım hızından geçmiyor. Örneğin DisplayPort üzerinden 60 Hz'de iki adete kadar 4K monitör bağlama imkanı da sunuluyor.

Kısa Özet

- Thunderbolt 3, USB 3.1'e kıyasla dört kat daha hızlıdır.

- Thunderbolt 3 bağlantı noktası, USB bağlantı noktası olarak da kullanılabilir.

- USB bağlantı noktası, Thunderbolt 3 bağlantı noktası olarak kullanılamaz.

- Thunderbolt 3 60 Hz'de iki adete kadar 4K monitörü destekler.

- Thunderbolt 3, 100W'a kadar gücü destekler.