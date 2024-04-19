Son 10 yıla damgasını vurmuş yönetmenlerden biri olan Denis Villeneuve, elini uzattığı her projeyi birer başyapıt haline getiriyor. Biz de sizler için bu yazımızda en iyi Denis Villeneuve filmlerine değineceğiz. Her sinema severin muhakkak bu filmleri izlemesi gerektiğini ve Denis Villeneuve’ü takip etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Denis Villeneuve, 3 Ekim 1967'de Quebec, Kanada'da doğdu. Sinema dünyasına etkili bir giriş yapan Kanadalı yönetmen ilk uzun metrajlı filmi olan “August 32nd on Earth”ü 1998 yılında çekti. 2010 yılından bu yana çektiği filmler ise onu dünya çapında tanınan bir yönetmen haline getirdi. Karmaşık karakterler ve görsel olarak etkileyici sahneler oluşturma konusunda muhteşem işler çıkarmış olan Denis Villeneuve filmleri arasından seçtiğimiz en iyi işler şu şekilde:

Muhakkak İzlenmesi Gereken En İyi Denis Villeneuve Filmleri

Incendies (2010)

Incendies, Kanadalı ikizler Jeanne ve Simon'un annelerinin ölümünden sonra onun vasiyetini yerine getirmek üzere Ortadoğu'ya yaptıkları yolculuğu konu alır. Şaşırtıcı ve sarsıcı gerçeklerle yüzleşen bu ikili Ortadoğu'nun bazı gerçekleri ile yüzleşmek durumunda kalır.

Tür : Drama, Savaş, Gizem

: Drama, Savaş, Gizem Oyuncular : Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette

: Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette IMDB Puanı: 8.3

Prisoners (2013)

Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal'ın yer aldığı bu gerilim filmi Pennsylvania'da küçük bir kasabada geçer. İki kız çocuğunun Şükran Günü'nde aniden kaybolmasıyla başlayan bu filmde Hugh Jackman’ın canlandırdığı karakter olan Keller Dover polisin soruşturmasının sonuçlanmasını bekleyemez ve kendisi araştırmaya koyulur. Adaleti kendi arayan bu babanın mücadelesi izlenmeye değerdir.

Tür : Suç, Drama, Gerilim

: Suç, Drama, Gerilim Oyuncular : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano

: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano IMDB Puanı: 8.1

Enemy (2013)

Jake Gyllenhaal'ın iki farklı karakteri canlandırdığı psikolojik bir gerilim filmi olan Enemy, farklı bir yapım arayanlar için idealdir. Bu film bir üniversite profesörü olan Adam’ın kendine tıpatıp benzer olan birisini filmde görür. Bu gizemli ikizini araştırmaya başlayan Adam sonunda bu kişi ile karşılaşır fakat her iki adamın da hayatı alt üst olur.

Tür : Gizem, Gerilim

: Gizem, Gerilim Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon, Isabella Rossellini

: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon, Isabella Rossellini IMDB Puanı: 6.9

Sicario (2015)

Amerika-Meksika sınırındaki uyuşturucu savaşının tehlikeli ve ahlaksız dünyasını beyaz perdeye taşıyan bu film pek çok şeyi sorgulamanıza sebebiyet verecektir. Bir FBI ajanı olan Kate Macer, Meksika uyuşturucu kartellerine karşı gizli bir görevde yer alır ve Bu görev onun ahlaki tüm değerlerini sınar.

Tür : Aksiyon, Suç, Drama

: Aksiyon, Suç, Drama Oyuncular : Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin IMDB Puanı: 7.6

Arrival (2016)

Dünyanın en klişe hikayesi en iyi şekilde nasıl işlenir? 2016 yılında çıkan Arrival tam olarak böyle bir film. Dünya dışı varlıkların uzay araçları dünyaya gelir ve iletişim kurmak için dilbilimci Louise Banks görevlendirilir. Sinemada bugüne kadar gösterilmiş olan yöntemlerden çok daha farklı, dilbilim temelli bir iletişim yönteminde kararlı olan bu ekip uzaylılarla iletişimin yollarını ararlar.

Bu süreç içerisinde ise dilbilimci Louise Banks zamana dair yeni bir anlayış kazanır. Zaman kavramının çok daha farklı bir şekilde yorumlanabileceğini beyaz perdeye yansıtan bu film gerçekten size farklı duygular hissettirecek, kafa açacak bir yapım.

Tür : Bilim Kurgu, Drama, Gizem

: Bilim Kurgu, Drama, Gizem Oyuncular : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker IMDB Puanı: 7.9

Blade Runner 2049 (2017)

İlk filmin devamı niteliğinde olan Blade Runner 2049, hiç kuşkusuz en iyi Denis Villeneuve filmlerinden biridir. Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas ve Jared Leto gibi dünyaca ünlü, yıldızlar geçidi gibi bir kadrosu olan bu film uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir sinematik tecrübe vadediyor.

Hem ilk Blade Runner filmi hem de bu yapım hiç şüphesiz en iyi bilim kurgu filmleri arasında gösterilir. Cyberpunk ve film noir temasının en iyi örneklerinden olan Blade Runner’ın devam filminin bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk. Eski kült filmlerin adından beslenen, piyasa işi olması beklenen bu film Denis Villeneuve’nün ellerinde adeta bir sanat eserine dönüştü.

Tür : Bilim Kurgu, Drama

: Bilim Kurgu, Drama Oyuncular : Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto

: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto IMDB Puanı: 8.0

Dune: Part Two (2024)

2021 yılında çıkan Dune Çöl Gezegeni filmi ile halihazırda küresel bir fenomen haline gelen ve yıllardır özlediğimiz o “büyük film” olgusunu bize tekrar hatırlatan Denis Villeneuve, devam filmini 2024 yılında yayınladı. İlk filmin bile ötesine geçen ikinci film büyük övgüler aldı.

Uzun zamandır bir devam filmi ilkinden daha başarılı oldu. Umuyoruz ki bu seri Denis Villeneuve ile birlikte çok daha iyi yerlere gelir ve Dune hikayesini Denis Villeneuve ile birlikte sona ulaşır. Zira Dune: Part Two şu an için Denis Villeneuve’ün en iyi işidir diyebiliriz.

Tür : Aksiyon, Macera, Drama, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Drama, Bilim Kurgu Oyuncular : Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin

: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin IMDB Puanı: 8.7

En iyi Denis Villeneuve filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Denis Villeneuve filmleri arasından hangilerini izlediniz? Ünlü yönetmeni ileride hangi projelerde görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.