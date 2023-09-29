Dune: Spice Wars'ta, kendi grubunuza liderlik etmeli ve Arrakis topraklarında stratejinizi konuşturmalısınız.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçek zamanli bir strateji oyunu olan Dune: Spice Wars'ta, Dune evrenine harika bir giriş yapıyoruz. Çığır açan bu evrende, kendi grubunuza liderlik etmeli ve vahşi bir çöl gezegeni olan Arrakis üzerinde hayatta kalmalısınız. Çölde, hakimiyet için savaşın ve diğer birlikleri stratejiniz ile alt edin. Çeşitli savaşlarla, siyasi anlaşmalarla ve içinize sızmaya çalışan casuslarla mücadele verin.

Dune evreninin gerçekçi karakterleriyle beraber grubunuzu eşsiz zaferlere taşıyın. Üstünlük sağlamaya ve savaşlardan zaferle ayrılmaya çalışırken, uçsuz bucaksız çölleri, devasa fırtınaları ve korkunç kum solucanlarını göze almak zorundasınız. Tüm tehditlere karşı dik durarak hayatta kalın ve koloninizi her daim genişletin.

Dune: Spice Wars İndir

Birçok mod ile birlikte siz oyunculara çokça seçenek sunan Dune: Spice Wars, 2'ye 2 savaş modları veya dört oyuncuya kadar oynayabildiğiniz herkese açık modlar bulunduruyor. Bunun haricinde hikayesiyle de göze çarpan bu oyunda, sinematikler ve ara sahneler oyunculara güzel bir deneyim yaşatıyor.

Kaynakları, köyleri ve ilgi çekici noktaları keşfetmek için, Arrakis topraklarını yakalanmadan dolaşın. Ekonominizi yükseltmek adına baharat hasat makineleri, binalar ve çeşitli araçlar inşa edin. Düşmanlarınızı yenmek için uzay gemilerinizi stratejik bölgelere konuşlandırın ve savunma taktiğinizi bir an önce oluşturmaya bakın. Siz de bu eşsiz bilim kurgu strateji oyunu Dune: Spice Wars'u indirin ve Arrakis topraklarında hayatta kalın.

Dune: Spice Wars Sistem Gereksinimleri