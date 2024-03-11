Arrakis'in zorlu koşullarında geçen Dune: Awakening oyununda, karakterinizi oluşturun ve evrenin hakimiyetini elinize almaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son zamanlardaki Dune rüzgarından sonra oyuncuların gözü Funcom tarafından geliştirilen Dune: Awakening'e çevrilmiş durumda. Henüz daha çıkış tarihi belli olmayan bu oyun, çevrimiçi açık dünya hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyuncular, Arrakis'in o zorlu çöllerinde hayatta kalmaya çalışacak ve diğer oyunculara karşı savaşacak. Aslında Dune: Awakening için bir hayatta kalma MMO'su da diyebiliriz.

Dune'un bu sandbox evreninde oyuncular, ilk olarak kapsamlı karakter yaratma ekranını kullanarak kendilerine yeni bir karakter yaratacaktır. Bu aşamada sadece görünüm olarak değil, aynı zamanda farklı yetenek geliştirmelerini de seçeceksiniz.

Dune: Awakening İndir

Dune: Awakening'in açık dünya PvP oyunu olduğunu söylemiştik. Bu nedenle kendinize yeni bir lonca kurabilir veya halihazırdaki bir topluluğa katılabilirsiniz. Arrakis'in zorlayıcı doğa olaylarına karşı mücadele etmek, diğer rakip oluşumlara karşı savaşmak ve evrenin hakimiyetini elinize almak istiyorsanız, kesinlikle bir oluşum içerisinde olmalısınız.

Tabii ki MMO diyebileceğimiz bir yapıya sahip olduğu için karakterinizi her daim geliştirmeniz gerekiyor. Yeni silahlar, zırhlar, araçlar, aletler ve yeteneklerinizi geliştirerek düşmanlarınıza karşı daha güçlü olabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra oyunun sağladığı inşa yapısı sayesinde, geçici yerleşkeler inşa edebilirsiniz. Bu yerleşkelerde ticaret yapabilir, verimli hasatlarınızı gerçekleştirebilir ve korunabilirsiniz.

Oynanış açısından öne çıkan bir yapısı olduğu gibi, grafik ve mekanik anlamda da fazlasıyla ön plana çıkıyor. Karakter modellemeleri, savaş animasyonları ve açık dünyadaki sonsuz grafikler oyuncuyu adeta oyunun içerisinde tutuyor. Çıkış tarihinin önümüzdeki aylarda duyurulacağını beklediğimiz Dune: Awakening'i indirin ve siz de Dune evrenine hızlı bir giriş yapın.

Dune: Awakening Sistem Gereksinimleri

Geliştirici ekip, oyunun sistem gereksinimlerini henüz açıklamadı. Lakin düşük ve orta sistemleri zorlayacak bir oyun olacağı kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle performans anlamında iyi bir sisteme sahip olmanız gerekecek.