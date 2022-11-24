Dünyanın En Güçlü 5 Ordusu Kim, Rusya Amerika'ya Füze Atsa Ne Olur?

Hepimiz askeri alanda güçlü olmak istiyoruz. Bu kimileri için iyi bir şeyken kimileri için savaş korkutucu olduğu için kötü olabiliyor. Ancak bir şey var o da orduların varolmasının zorunluluğudur. Dünyanın en güçlü orduları herkes tarafından merak edilen konulardan biri olmuştur. Biz de sizler için dünyanın en güçlü ordularını listeledik. Gelin, birlikte bu ordulara bakalım ve kıyaslayalım.

Dünyanın En Güçlü İlk 5 Ordusu

ABD

Rusya

Çin

Hindistan

Fransa

ABD

Herkesin bildiği üzere ABD en üst sırada yer alıyor. Bunun nedeni Türkiye dahil ABD’nin üssü bulunmasıdır. Birçok kişi Türkiye’de ABD üssünün olduğunu bilmiyor. Ancak zaman zaman gündeme gelen birçok ABD üsleri sınırlarımız içinde de bulunmaktadır. Türkiye’de birçok üssü bulunan Amerika’nın en büyük üssü ise Adana’daki İncirlik Hava Üssüdür.

Rusya

Amerika’nın en büyük rakiplerinden biri olan Rusya, dünya üzerindeki en güçlü ordulardan birine sahiptir. Öyle ki 3 büyük savaşta da (1. ve 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi) dünyaya yön vermiştir.

Çin

Daha çok Soğuk Savaş döneminde kendini gösteren Çin, dünyanın en güçlü orduları arasında yer almaktadır. Çin, genellikle nüfus bakımından bilinir.

Hindistan

Hindistan fakir bir ülke değil mi? Diye sorabilirsiniz. Bu hem doğru hem yanlış bir cevap olarak söylenebilir. Çünkü Hindistan hem çok zengin hem çok fakir bir ülkedir ve askeri bakımdan oldukça güçlüdür. Hatta zaman zaman Pakistan ile münakaşalar yaşamaktadır.

Fransa

Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa bilinene göre dünya üzerindeki en güçlü ordular arasında 5. sırada yer almaktadır.

Türkiye Dünyada En Büyük Kaçıncı Ordu?

Ülkemiz dünya üzerinde en büyük ordular arasında 8. sırada yer alıyor. Bilinene göre 9. sırada ise bir zamanlar dünyanın kabusu olan Almanya yer almaktadır.

Hatırlatmakta fayda var bu sıralama sürekli olarak değişebiliyor örneğin: Türkiye kimi zaman 13. sırada kimi zaman 8. sırada yer alıyor ya da kimi zaman 5. sıraya Japonya giriyor. Yani, ülkelerin son yıllarda yaptığı planlamalar sıralamaları değiştirmektedir.

Rusya Amerika’ya Füze Atarsa Ne Olur?

En çok konuşulan senaryolardan biri de Rusya’nın Amerika’ya füze atmasıdır. Bu durumun aslında büyük bir sorun doğuracağını herkes bilir. Ancak gerçekten Rusya, Amerika’ya füze atarsa ne olurdu?

Bu sorunun kısa bir cevabı bulunmakta o da Amerika’nın birçok ülkede üssü bulunduğu için atılan nükleer bomba veya füze Amerika’ya ulaşmadan imha edilirdi. Örneğin: Türkiye’de bulunan veya başka yerde bulunan Amerikan üsleri bu duruma müdahale edecektir.

Bu içeriğimizde dünyanın en güçlü orduları ve birçok soruya cevap verdik. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.