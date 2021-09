EaseUS OS2GO: Windows To Go Oluşturma Programı

USB'den Windows To Go oluşturma programları arasındaki en iyi seçeneklerden birisi olan EaseUS OS2Go, birkaç dakika içerisinde taşınabilir bir işletim sistemi oluşturabilmenize olanak sağlıyor. Bu rehberimizde programın nasıl kullanıldığına daha yakından göz atacağız.

EaseUS OS2Go Özellikleri

Taşınabilir İşletim Sistemi Oluşturma

Mac için Bootable Windows USB Oluşturma

Kolay Kullanım

Hızlı İndirme ve Kurulum

Sertifikasız USB ile Windows To Go Kurulumu

7 / 24 Destek

EaseUS OS2Go ile Windows 11 ve Windows 10 sürümleri için USB'de taşıyabileceğiniz Windows To Go kurulumu sağlayabilirsiniz. Bu sayede işletim sisteminin tüm dosyalarını yalnızca küçük bir USB'de tutarak, her yere taşımanız mümkün hale gelir.

Programın öne çıkan bir diğer detayı ise Mac için bootable Windows USB oluşturmayı desteklemesidir. Yani Windows işletim sistemini USB yolu ile MacBook, iMac, Mac Mini gibi cihazlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca Windows To Go için sertifikalı bir bellek gerekirken, EaseUS OS2Go bu zorunluluğu ortadan kaldırır.

EaseUS OS2Go Nasıl Kullanılır?

Öncelikli olarak hemen yukarıdaki bağlantı aracılığı ile EaseUS OS2Go programını bilgisayarınıza indirin ve kurulum adımlarını takip edin. Bu ekranda iken yazılım, işletim sisteminin kullandığını sürücü boyutunu size gösterecektir. Bu nedenle sistem sürücüsünden daha büyük bir USB belleğe ihtiyaç duyacaksınız.

Bu durumu göz önünde bulundurarak Total Used Size alanında yazan kapasiteden daha büyük bir alana sahip olan USB belleği bilgisayarınıza takın ve alttaki kutucuktan bunu seçin. Ardından Next butonuna basarak kurulum işlemlerine devam edin.

Next butonuna tıkladıktan sonra karşınıza bir uyarı penceresi gelecek ve USB belleğinizdeki tüm verilerin silineceğini, bunu onaylayıp onaylamadığınızı soracak. Eğer taşınabilir belleğinizde önemli veriler varsa, kurulumdan önce bunları yedeklemenizi tavsiye ederiz. Eğer herhangi bir sorun yoksa Continue butonuna basarak devam edebilirsiniz.

Bir sonraki ekranda disk düzeni ile ilgili bazı bilgilendirmeler göreceksiniz. Source Disk Layout bölümünde işletim sisteminin mevcutta kurulu olduğu diski, Target Layout After Copy bölümünde ise işletim sisteminin dosyalarının kopyalanacağı diski görmelisiniz.

Konu hakkında gerekli teknik bilgilere sahip değilseniz, Autofit the Disk seçeneğini seçmelisiniz. Ayrıca dosyaların kopyalanacağı sürücü Solid State Drive (SSD) ise, Check the option if the target is SSD yazan kutucuğu işaretlemeniz gerekiyor. Her şey tamam ise, Proceed butonuna basarak devam edebilirsiniz.

Tüm adımları tamamladığınızda, EaseUS OS2Go taşınabilir USB sürücüsü oluşturmaya başlayacaktır. Bu süreç, işletim sistemine ve ağ durumuna bağlı olarak genellikle biraz zaman alır. Bu süreçte bilgisayarınızın açık kaldığından ve USB sürücüsünün bağlantısının kesilmediğinden emin olun.

Her şey tamamlandığında, USB sürücüsü bootable hale gelmiş olmalıdır. Artık yapmanız gereken şey USB sürücüsünü bir bilgisayara takmak ve bu bilgisayarın BIOS ayarlarını düzenlemek olacak. BIOS'a erişmek için gerekli tuşa basarak (F2, F10, DEL..) ilgili menüye girebilir ve USB bellekten önyüklemeyi seçebilirsiniz.

Sonuç

Kişisel bilgisayarınızdaki işletim sistemini bir bütün olarak USB'de taşıma fikri gerçekten de heyecan verici. Bu sayede önemli dosyalarınızı her an yanınızda tutabilir ve onlara her yerden kolay bir şekilde erişebilirsiniz. EaseUS, OS2Go ile bu süreci oldukça basit bir hale indirgemeyi başarmış durumda.

Eğer siz de Windows 11 ve Windows 10 için USB'de taşıyabileceğiniz Windows To Go kurulumu oluşturmak istiyorsanız ve bunu yaparken sertifikasız bellek kullanacaksanız, EaseUS OS2Go gelişmiş özellikleri ile süreç boyunca aradığınız işlevleri sizlere sunacaktır.