EaseUS OS2Go, taşınabilir Windows işletim sistemi üretebilmek adına kullanılan bir tür bilgisayar programı olarak karşımıza çıkıyor.

Ramazan Tugay Kahraman - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

EaseUS OS2Go, taşınabilir Windows oluşturmak için kullanılan bir bilgisayar programıdır. Kolay kurulumu ile dikkat çeken program, hızlı şekilde işletim sistemini taşınabilir bellek üzerine aktarır. Dahası aktarım tamamlandığında, kullanılabilir bir işletim sistemine sahip olursunuz.

Windows to Go adı verilen bu tür işletim sistemleri, taşınabilir bellekler üzerinde çalışıyorlar. Kurulum tamamlandığında işletim sistemini kendi dahili bellekleriniz üzerinde çalıştırmanıza gerek kalmıyor. Genellikle yazılım geliştiricileri tarafından tercih edilen bu özellik, ikinci bir işletim sistemine ihtiyacı olanlar tarafından kullanılıyor.

Programın öne çıkan özelliklerinden başlıcası ise Mac için benzer bir yöntemi işletebilmesi. Mac üzerinde Windows kullanmak isterseniz, en kolay yolların başında EaseUS OS2Go geliyor. Yine yukarıda bahsettiğimiz gibi Windows'a yönelik geliştirme yapıyorsanız ve Mac'te yazıyorsanız, tam sizin için bir program geliştirilmiş.

Mac üzerinde Windows nasıl çalıştırılır?

Öncelikli olarak hemen yukarıdaki bağlantı aracılığı ile EaseUS OS2Go programını bilgisayarınıza indirin ve kurulum adımlarını takip edin. Bu ekranda iken yazılım, işletim sisteminin kullandığını sürücü boyutunu size gösterecektir. Bu nedenle sistem sürücüsünden daha büyük bir USB belleğe ihtiyaç duyacaksınız.

Programı kurduktan sonra USB üzerine ISO dosyasını atıyorsunuz. Ardından program sizin Windows to Go sürümünü USB üzerinde hazır ediyor. Hazırladığınız bu USB'yi Mac'e bağlayıp, başlatma seçeneğini USB olarak seçiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra Mac üzerinde Windows kullanmaya başlayabilirsiniz.

EaseUS OS2Go Özellikleri