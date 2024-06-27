Elektronik İmza Nedir? Nasıl Kullanılır?

Elektronik İmza Kanunu ile hayatımıza giren elektronik imza ya da kısaca e-imza, uygulanmaya başlanmasının üzerinden oldukça uzun zaman geçmesine rağmen birçok kişi tarafından ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı hâlâ bilinmiyor. Bu nedenle en çok yöneltilen sorular arasında elektronik imza nedir ve nasıl kullanılır yer almaya devam ediyor.

Sizin de eğer e-imza hakkında birtakım soru işaretleriniz varsa merak etmeyin, bu yazıda herhangi bir sorunuzun kalmaması için elektronik imza ile ilgili sıkça sorulan soruların tamamını yanıtlayacağız.

Elektronik İmza Nedir?

Elektronik imza ya da e-imza, bireyin kişisel imzasının yerine geçen, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bir elektronik veridir. E-imza, yasadaki tanımı ile elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.

Bir bilginin veya belgenin erişiminin üçüncü taraflara kapalı olduğu ortamlarda belgenin bütünlüğünü bozmaksızın tarafların kimliklerinin doğrulandığını elektronik araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik İmza Ne İşe Yarar?

E-imza, resmî dairelerdeki ıslak imzanın elektronik ortamdaki karşılığıdır. Elektronik ortamda kullanılan bir belgeye eklenerek belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye olanak sağlar.

5070 Sayılı Kanun da e-imzanın ıslak imzayla hukuken eşdeğer olduğuna işaret eder. Ayrıca e-imza, belgenin izinsiz veya yanlışlıkla değiştirilmesini ya da silinmesini önleyerek veri bütünlüğünü garanti eder.

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla elektronik imza uygulaması da önemli hale geldi. Kamu kurumlarıyla yapılan işlemler, bireysel ve kurumsal bankacılık işlemleri, elektronik sözleşmeler ve elektronik faturalar, elektronik imzanın başlıca kullanım alanlarıdır.

Elektronik İmza Nasıl Alınır?

Elektronik imza Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından onaylanan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları aracılığı ile vatandaşların kullanımına sunulur. Elektronik imzanız size bir akıllı kart üzerinde gönderilir. Kartı standart bir kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Bu sağlayıcılardan edindiğiniz e-imzanız ile beraber gönderilen kart sürücü yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebilirsiniz.

2024 itibarıyla servis sağlayıcılarına göre elektronik imzaların yıllık fiyatı ortalama 1000-2000 TL arasında değişiyor. BTK’nın web sitesinde yer alan servis sağlayıcıların listesini aşağıda görebilirsiniz.