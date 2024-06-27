Elektronik İmza Nedir? Nasıl Kullanılır?
Uzun bir süredir hayatımızda olan elektronik imza nedir, nasıl kullanılır? Bu sorulardan hareketle e-imzaya dair merak edilen soruları yanıtladık.
Elektronik İmza Kanunu ile hayatımıza giren elektronik imza ya da kısaca e-imza, uygulanmaya başlanmasının üzerinden oldukça uzun zaman geçmesine rağmen birçok kişi tarafından ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı hâlâ bilinmiyor. Bu nedenle en çok yöneltilen sorular arasında elektronik imza nedir ve nasıl kullanılır yer almaya devam ediyor.
Sizin de eğer e-imza hakkında birtakım soru işaretleriniz varsa merak etmeyin, bu yazıda herhangi bir sorunuzun kalmaması için elektronik imza ile ilgili sıkça sorulan soruların tamamını yanıtlayacağız.
Elektronik İmza Nedir?
Elektronik imza ya da e-imza, bireyin kişisel imzasının yerine geçen, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bir elektronik veridir. E-imza, yasadaki tanımı ile elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.
Bir bilginin veya belgenin erişiminin üçüncü taraflara kapalı olduğu ortamlarda belgenin bütünlüğünü bozmaksızın tarafların kimliklerinin doğrulandığını elektronik araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik İmza Ne İşe Yarar?
E-imza, resmî dairelerdeki ıslak imzanın elektronik ortamdaki karşılığıdır. Elektronik ortamda kullanılan bir belgeye eklenerek belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye olanak sağlar.
5070 Sayılı Kanun da e-imzanın ıslak imzayla hukuken eşdeğer olduğuna işaret eder. Ayrıca e-imza, belgenin izinsiz veya yanlışlıkla değiştirilmesini ya da silinmesini önleyerek veri bütünlüğünü garanti eder.
E-ticaretin yaygınlaşmasıyla elektronik imza uygulaması da önemli hale geldi. Kamu kurumlarıyla yapılan işlemler, bireysel ve kurumsal bankacılık işlemleri, elektronik sözleşmeler ve elektronik faturalar, elektronik imzanın başlıca kullanım alanlarıdır.
Elektronik İmza Nasıl Alınır?
Elektronik imza Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından onaylanan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları aracılığı ile vatandaşların kullanımına sunulur. Elektronik imzanız size bir akıllı kart üzerinde gönderilir. Kartı standart bir kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
Bu sağlayıcılardan edindiğiniz e-imzanız ile beraber gönderilen kart sürücü yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebilirsiniz.
2024 itibarıyla servis sağlayıcılarına göre elektronik imzaların yıllık fiyatı ortalama 1000-2000 TL arasında değişiyor. BTK’nın web sitesinde yer alan servis sağlayıcıların listesini aşağıda görebilirsiniz.
|Servis Sağlayıcısı
|Bildirim Tarihi
|Faaliyete Başlama Tarihi
|Durum
|Adres
|Telefon Numarası
|Web Sitesi
|Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
|25/03/2005
|24/06/2005
|Faaliyetlerine devam ediyor
|Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18 Kat:5 34742 Kozyatağı / İstanbul, Türkiye
|+90 (216) 360 46 05
|e-guven.com
|TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)
|31/03/2005
|30/06/2005
|Faaliyetlerine devam ediyor
|Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Yerleşkesi P.K.74,41470 Gebze / Kocaeli, Türkiye
|+90 262 648 18 18
|kamusm.gov.tr
|TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
|13/05/2005
|16/07/2005
|Faaliyetlerine devam ediyor
|Hollanda Cd. 696.Sokak No:7 06550 Yıldız / Ankara, Türkiye
|+90 312 439 10 00
|turktrust.com.tr
|EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)
|20/06/2006
|01/09/2006
|Faaliyetlerine devam ediyor
|Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:130/58 Balgat / Ankara, Türkiye
|+90 312 472 21 13
|e-tugra.com.tr
|Emniyet Genel Müdürlügü Sertifikasyon Merkezi (EGMSM)
|30/07/2012
|19/10/2012
|Faaliyetlerine devam ediyor
|Ayrancı Mahallesi Selimiye Cad. No:17 Dikmen Çankaya / Ankara, Türkiye
|+90 (312) 462 41 48-49
|egmsm.gov.tr
|E-İmzaTR Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. (e-İmzaTR)
|04/11/2013
|03/02/2014
|Faaliyetlerine devam ediyor
|Prof Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2778 Sokak No:3 Çayyolu / Ankara, Türkiye
|+90 (312) 242 01 11
|e-imzatr.com
|Ayyıldız İmza Bilgi Güvenliği Ve Teknolojileri A.Ş. (AYYILDIZ İMZA)
|05/07/2021
|11/08/2022
|Faaliyetine devam ediyor
|Göktürk Merkez, Menekşe Sok. No:18, 34077 Eyüpsultan / İstanbul, Türkiye
|+90 (212) 322 43 33
|ayyildizimza.com.tr
|Arksigner Yazılım ve Donanım Sanayi Ticaret A.Ş. (ARKİMZA)
|09/03/2023
|07/06/2023
|Faaliyetine devam ediyor
|Üniversiteler Mahallesi, Cyberpark 1606 Cad. A-Blok Apt. No: 4A/603 Bilkent, Çankaya / ANKARA
|+90 (312) 484 79 33
|arkimza.com