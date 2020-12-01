Kendinizi Dışarıda Hissedin: En İyi Arka Plan Sesleri

Covid-19 nedeni ile uzun bir süre daha evlerimizde kalacağımız şu günlerde, siz de evinizdeki ambiyansı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu noktada kafe sesi, doğa sesi ve benzeri diğer pek çok sesin yer aldığı en iyi arka plan sesleri için kullanabileceğiniz internet siteleri ile karşınızdayız.

Arka Plan Sesleri için Kullanabileceğiniz En İyi İnternet Siteleri

Evde fark etmiş olabileceğiniz şeylerden birisi de, sessizliğin gerçekten sıkıcı bir detay olduğudur. Bu sessizliği gidermek için bir müzik, video, dizi ya da film açabilirsiniz ama bunların hepsi odaklanmayı gittikçe daha zor bir hale getiriyor. Yani iş yaparken pek de verimli değiller.

Tam da bu noktada çalışmayı özlediğiniz kafelerin ya da uzun bir süredir hasretini duyduğunuz doğanın seslerini sizlere sunan çeşitli internet sitelerinden yardım almayı düşünebilirsiniz.

1- Coffitivity

Siteye ulaşmak için buradaki adrese tıklayabilirsiniz.

İstediğiniz şey kafe sesi duymaksa, Coffitivy sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Her ne kadar kendi oynatma listelerinizi oluşturmanıza izin vermese de çeşitli kalabalık ortamlardan birisini seçebilir, mutfakta kendinize bir kahve yapabilir ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

2- Noisli

Siteye ulaşmak için buradaki adrese tıklayabilirsiniz.

Noisli biraz daha doğa odaklı bir servis. Bu noktada yağmur, rüzgar, şimşek, yanan bir şömine ya da benzeri sesler arasında seçimler yapabilirsiniz. Noisli'den faydalanabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Servisin bazı sesleri ücretli şekilde sunduğunu da hatırlatmamız lazım. Öte taraftan ücretsiz seçeneklerin yelpazesi de gayet tatmin edici.

3- A Soft Murmur

Siteye ulaşmak için buradaki adrese tıklayabilirsiniz.

Oldukça basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan A Soft Murmur, tercih edebileceğiniz servislerden birisi. Bu internet sitesinde çeşitli seslerin düzeyini ayarlayarak bir karışım yaratmanız mümkün. Böylece ne kadar yağmur, ne kadar şimşek ya da ne kadar kuş sesi duymak istediğinizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

Bu listemizdeki servislerin hepsi, birbirinden kullanışlı özelliklere sahip ve yine hepsi, muhtemelen ortamdaki sessizliği bir nebze de olsun azaltabilir. Bu seslerin yanında ufak bir sesle klasik müzik de ekleyerek güzel bir ambiyans yaratmanız mümkün olacaktır.

Peki siz bu listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu listedeki internet siteleri arasında tercihiniz hangisinden yana? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.