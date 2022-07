Esaretin Bedeli Oyuncuları ve Konusu

Esaretin Bedeli oyuncuları, konusu ve karakterleri, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından oldukça beğenilen filmi henüz izlememiş olan kişiler tarafından merak ediliyor. Bu yazıda çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan film hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.

1994 yılında vizyona giren The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli), Stephen King'in 1982 yılında yayımladığı Rita Hayworth ve Shawshank Redemption (Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti) kitabından uyarlandı.

Dram filmi kısa süre içinde tüm dünyada çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki The Shawshank Redemption, IMDb'de 2,6 milyon kişinin oylamasıyla 10 üzerinden 9,3 puan ortalamasına sahip oldu. Böylelikle dram filmi IMDb'nin en iyi 500 film sıralamasında ilk sırada konumlanıyor.

Yapımcılığını Niki Marvin'in üstlendiği film 1994 yılında en iyi film adaylığı dahil olmak üzere 7 dalda Oscar'a aday gösterildi. Peki, The Shawshank Redemption oyuncuları kimlerden oluşuyor, konusu nedir? Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu film hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Esaretin Bedeli Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Tim Robbins (Andy Dufresne)

Morgan Freeman (Ellis Boyd Redding)

Bob Gunton (Norton)

William Sadler (Heywood)

Clancy Brown (Hadley)

Gil Bellows (Tommy)

Mark Rolston (Bogs Diamond)

James Whitmore (Brooks Hatlen)

Larry Brandenburg (Skeet)

Neil Giuntoli (Jigger)

Brian Libby (Floyd)

Joseph Ragno (Ernie)

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan The Shawshank Redemption, milyonlarca izleyici tarafından çok beğenildi. Popüler dram filminin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim mevcut. Peki, oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan filmin oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan filmin oyuncu kadrosunda Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, Mark Rolston, James Whitmore, Larry Brandenburg, Nel Giuntoli ve daha birçok isim bulunuyor.

Kariyerine 1971 yapımı "Who Says I Can’t Ride a Rainbow?" isimli yapım ile başlayan Morgan Freeman, filmleri ile tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde etti. Freeman bu zamana kadar The Shawshank Redemption'ın yanı sıra Gone Baby Gone, Million Dolar Baby dahil olmak üzere çeşitli filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kariyerine çok fazla sayıda film sığdıran Freeman, Million Dolar Baby isimli filmdeki performansı sayesinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülüne layık görüldü. Esaretin Bedeli filminde Red lakaplı Ellis Boyd Redding karakterini canlandıran Freeman, bu filmde de çok başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi.

Kariyeri boyunca çeşitli ödüllere layık görülen Tim Robbins, Esaretin Bedeli filminde cinayet ile suçlanan ve bu nedenden ötürü hapis cezası alan Andy Dufresne isimli karakteri canlandırdı. Robbins, Andy Dufresne karakteri ile oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi.

Robbins bu zamana kadar 2019 yapımı biyografi, dram ve tarih ögelerine sahip Dark Waters (Karanlık Sular), 2003'te vizyona giren Mystic River (Gizemli Nehir), 1986 yapımı aksiyon ve dram ögelerini içeren Top Gun, 1997'de vizyona giren Nothing to Lose (Kaybedecek Bir Şey Yok) dahil pek çok filmde yer aldı.

Özellikle The Shawshank Redemption filmindeki Norton rolü ile dünya genelinde tanınan Bob Gunton, bu zamana kadar pek çok yapımda yer aldı. Gunton'ın yer aldığı yapımlar arasında 2007 yapımı Fracture (Cinayet Gecesi) ve Dead Silence (Ölüm Sessizliği) dahil olmak üzere pek çok yapım mevcut.

Bu zamana kadar 2021 yapımı The Unholy, 2019 yılında vizyona giren VFW ve The Highwaymen dahil olmak üzere çeşitli yapımların oyuncu kadrosunda yer alan William Sadler, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan dram filmi Esaretin Bedeli'nde Heywood isimli karakteri canlandırdı.

Esaretin Bedeli Konusu Nedir?

En iyi kült filmler arasında yer alan Esaretin Bedeli'nde Andy Dufresne isimli bankacı cinayet ile suçlanır. Cinayeti işlemediğini iddia eden Dufresne'ye mahkeme tarafından hapis cezası verilir. Dufresne, hapishanede Red lakaplı Ellis Boyd Redding isimli bir kişi ile tanışır ve onunla arkadaş olur.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Frank Darabont'ın üstlendiği The Shawshank Redemption, hayatta kalmaya çalışan Andy Dufresne ve arkadaşı Red'in hikâyesini konu alıyor. Popüler dram filmi sahip olduğu hikâye, başarılı atmosfer ve oyuncuların başarılı performansı sayesinde kısa sürede ilgi odağı hâline geldi.

2 saat 22 dakika uzunluğundaki The Shawshank Redemption'ı Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesi elde eden filmde 18+ yaş sınırı olduğunu belirtelim.

Dijital yayın platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Netflix'in kütüphanesinde yer alan içeriklere erişebilmek için aylık belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor. Platforma abone olmanız hâlinde kütüphanedeki içerikleri istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Bu yazıda sahip olduğu yüksek IMDb puanı dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ve çok uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren The Shawshank Redemption yani Esaretin Bedeli filmi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.