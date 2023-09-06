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Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

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  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 2000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Frictional Games
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İlk Amnesia oyununu oynamış mıydınız? Hemen Amnesia: The Dark Descent oynamaya başlayın ve bu korku dolu seriye adım atın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Korku oyunları konusunda tecrübeli bir ekip olan Frictional Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir psikolojik korku ve gerilim oyunu olan Amnesia: The Dark Descent ilk kez 2010 yılında yayınlandı. gündeme bomba gibi düşen Amnesia: The Dark Descent korku oyunlarına yepyeni bir soluk getirdi. 

Bu zamana kadar gördüğümüz korku oyunlarından çok daha farklı bir yapım olan Amnesia: The Dark Descent epey sevildi. Kendisinden sonra pek çok Amnesia oyunu geldi ve ilk oyunun başarısından sonra Amnesia artık bir marka oldu.

Oyunda 1839 yılında, İngiltere'deki bir şatoda uyanan Daniel adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. Karakterimizi Daniel geçmişini hatırlamıyor. Oyun ilerledikçe Daniel'ın geçmişi hakkında bir şeyler öğreniyoruz ve karanlık bir varlık ile olan bağını öğreniyoruz. sonrasında olaylar gelişiyor tabii

En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları
OYUN

En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları

Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.

Amnesia: The Dark Descent İndir

Hemen Amnesia: The Dark Descent indirin ve bu korku dolu seriye giriş yapın.

Amnesia: The Dark Descent Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
  • İşlemci: 2.0Ghz - Celeron veya Duron gibi düşük bütçeli CPU'ların yaklaşık iki katı CPU hızında olması gerekir
  • Bellek: 2 GB
  • Depolama: 3GB
  • Ekran Kartı: Radeon X1000/GF 6 - Tümleşik grafikler ve çok düşük bütçeli kartlar çalışmayabilir.
ARTILAR

Türe yön veren bir oynanış

Hikaye ilgi çekici

Korku sekansları gerçekten etkileyici

EKSİLER

Türkçe dil desteği olsaymış iyi olurmuş