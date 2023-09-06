İlk Amnesia oyununu oynamış mıydınız? Hemen Amnesia: The Dark Descent oynamaya başlayın ve bu korku dolu seriye adım atın.

Kemal Tavus - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku oyunları konusunda tecrübeli bir ekip olan Frictional Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir psikolojik korku ve gerilim oyunu olan Amnesia: The Dark Descent ilk kez 2010 yılında yayınlandı. gündeme bomba gibi düşen Amnesia: The Dark Descent korku oyunlarına yepyeni bir soluk getirdi.

Bu zamana kadar gördüğümüz korku oyunlarından çok daha farklı bir yapım olan Amnesia: The Dark Descent epey sevildi. Kendisinden sonra pek çok Amnesia oyunu geldi ve ilk oyunun başarısından sonra Amnesia artık bir marka oldu.

Oyunda 1839 yılında, İngiltere'deki bir şatoda uyanan Daniel adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. Karakterimizi Daniel geçmişini hatırlamıyor. Oyun ilerledikçe Daniel'ın geçmişi hakkında bir şeyler öğreniyoruz ve karanlık bir varlık ile olan bağını öğreniyoruz. sonrasında olaylar gelişiyor tabii

Amnesia: The Dark Descent İndir

Hemen Amnesia: The Dark Descent indirin ve bu korku dolu seriye giriş yapın.

Amnesia: The Dark Descent Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP/Vista/7

: Windows XP/Vista/7 İşlemci : 2.0Ghz - Celeron veya Duron gibi düşük bütçeli CPU'ların yaklaşık iki katı CPU hızında olması gerekir

: 2.0Ghz - Celeron veya Duron gibi düşük bütçeli CPU'ların yaklaşık iki katı CPU hızında olması gerekir Bellek : 2 GB

: 2 GB Depolama : 3GB

: 3GB Ekran Kartı: Radeon X1000/GF 6 - Tümleşik grafikler ve çok düşük bütçeli kartlar çalışmayabilir.