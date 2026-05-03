PUBG Mobile'ı Sorunsuz Oynatan En Ucuz Telefonlar

PC tarafında GTA 5 nasıl bir performans ölçütüyse mobil cihazlar için de PUBG Mobile benzer bir kriter diyebiliriz. Zira günümüzde yeni bir akıllı telefon almadan önce çoğu kişinin aklına gelen ilk soru PUBG Mobile'ı akıcı şekilde oynatabiliyor mu oluyor. Bu içeriğimizde PUBG Mobile'ı sorunsuz bir şekilde oynatabilen en ucuz telefonları paylaşıyoruz.

PUBG Mobile'ı Sorunsuz Oynatabilen En Ucuz Telefonlar

İçeriğimizdeki PUBG Mobile'ı akıcı bir şekilde oynatan telefonları belirlerken daha çok güncel ve oyunu 50-60 FPS seviyesinde herhangi bir donma olmadan çalıştırabilen modellere odaklandık. Bununla birlikte bu modellerin fiyatları 20.000 TL seviyelerinde.

vivo V50 Lite 5G Özellikleri Neler?

Ekran Türü: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Boyutu: 6,77 inç

Çözünürlük: 1080 x 2392 piksel

Parlaklık: 1800 nit

Ekran/Gövde Oranı: %88,7

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

RAM ve Dahili Depolama: 256 GB / 8 GB RAM, 256 GB / 12 GB RAM, 512 GB / 12 GB RAM

Arka Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş)

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 6500 mAh

Şarj: 90W kablolu (23 dk'da %50, 52 dk'da %100)

Ters Şarj: 6W kablolu

vivo V50 Lite 5G Ekran Özellikleri Neler?

vivo V50 Lite 5G'de 6,77 inç, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2392 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut. Bununla birlikte ekran/gövde oranı yüzde 88,7 seviyesinde ve 1800 nit parlaklık sunuyor.

Yenileme hızının yüksek olması menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Ayrıca AMOLED teknolojisiyle birlikte siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz. Dahası çözünürlüğün yüksek olması ekranı keskin ve net bir şekilde görebilmenize imkan veriyor.

vivo V50 Lite 5G İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 6300 yonga seti kullanılıyor. Bu işlemci 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve 7 nm tabanlı donanımlara kıyasla daha hızlı çalışıyor ve aynı zamanda daha az ısınıyor.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızda kullanıcıları kesinlikle üzmüyor diyebiliriz. Zira PUBG Mobile için yapılan testlerde 50-60 FPS seviyesinde bir performans sunduğunu görüyoruz. Yani PUBG Mobile başta olmak üzere mobil pazardaki çoğu oyunu herhangi bir sorun yaşamadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

vivo V50 Lite 5G Kamerası Nasıl?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameralardan oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Öte yandan önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Ultra geniş açı kamerası çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor.

vivo V50 Lite 5G Bataryası Nasıl?

Üründe 90W hızında şarj desteğine sahip 6500 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Bu kapsamda telefonun 23 dakikada yüzde 50 ve 52 dakikada yüzde 100 seviyesine ulaştığını söylemek mümkün. Yani gün içinde sürekli şarj cihazı aramak zorunda kalmayacaksınız. Aynı zamanda hızlı bir şekilde şarj olabilecek.

vivo V50 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar?

vivo V50 Lite 5G'yi çeşitli e-ticaret platformlarında 20.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Kısaca bu telefonu tercih ettiğinizde hem güncel bir cihaz hem de mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabilen bir model satın almış oluyorsunuz.

OPPO A6 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Türü: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2372 piksel

Parlaklık: 1400 nit

Ekran/Gövde Oranı: %88,5

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

Dahili Depolama: 128 GB / 6 GB RAM, 256 GB / 8 GB RAM, 256 GB / 12 GB RAM

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP yardımcı kamera

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 7000 mAh

Şarj: 80W kablolu

OPPO A6 Pro 5G Ekran Özellikleri Neler?

OPPO A6 Pro 5G'de 6,57 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızını ve 1080 x 2372 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran bulunuyor. Cihazın ekran gövde oranı yüzde 88,5 seviyesinde ve 1400 nit parlaklık değerine sahip.

OPPO A6 Pro 5G İşlemcisi Nasıl?

OPPO A6 Pro 5G'de de vivo V50 Lite 5G’deki gibi Dimensity 6300 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemci 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha yüksek performans sunduğu ve aynı zamanda daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir.

Bu donanım PUBG Mobile’ı 50–60 FPS aralığında çalıştırıyor. Aynı şekilde Call of Duty Mobile’ı da 60 FPS seviyesinde yani oldukça akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Kısaca çoğu mobil oyunu donma veya kasma yaşanmadan rahatlıkla oynatabiliyorsunuz.

OPPO A6 Pro 5G Kamerası Nasıl?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön cepheye baktığımızdaysa 16 megapiksellik bir selfie kamerasının kullanıldığını görüyoruz.

OPPO A6 Pro 5G Bataryası Nasıl?

OPPO A6 Pro 5G'de 7.000 mAh'lik bir batarya tercih edilmiş. Bu pilin 80W hızında şarj olabildiğini belirtelim. Yani vivo V50 Lite 5G'ye göre daha büyük bir pille geliyor ve bu da daha uzun şarj süresi sunduğu anlamına geliyor.

OPPO A6 Pro 5G Fiyatı Ne Kadar?

OPPO A6 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu çeşitli e-ticaret platformlarında 19.899 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Aynı sürüm için belirlenen en yüksek fiyat etiketi ise 32.999 TL diyebiliriz.

Infinix Note 50s 5G+ Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Türü: AMOLED, Kavisli

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel

Parlaklık: 1300 nit

Ekran/Gövde Oranı: %93,8

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm)

RAM: 8 GB LPDDR5X (+ 8 GB genişletilmiş RAM)

Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB

Ana Kamera: 64 MP ana + 2 MP yardımcı sensör

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5500 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Infinix Note 50s 5G+ Ekran Özellikleri Neler?

Infinix Note 50s 5G+'ta 6,78 inç boyutunda 144Hz yenileme hızı ve 1080 x 2436 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel yer alıyor. Ayrıca ekranı 1300 nit parlaklık sunabiliyor ve yüzde 93,8 ekran gövde oranına sahip.

Akıllı telefonun 144Hz yenileme hızını desteklemesi listedeki diğer modellere kıyasla ekran akıcılığı açısından önemli bir avantaj sunuyor. Bu da menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyun deneyiminde daha akıcı bir ekran deneyimi anlamına geliyor.

Infinix Note 50s 5G+ İşlemcisi Nasıl?

Modelde MediaTek'in Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi mevcut. Bu yonga seti 4 nm mimariye sahip. Bu da yine 5 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla performans ve güç verimliliği gibi konularda daha başarılı olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Donanımın oyun performansı da oldukça başarılı. İşlemci yapılan testlere göre PUBG Mobile’ı 80 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğu düğündüğümüzde bu seviyenin kullanıcıları tatmin edeceğini söylemek mümkün.

Infinix Note 50s 5G+ Kamerası Nasıl?

Infinix Note 50s 5G+'ta 64 megapiksel çözünürlüklü ana ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir yardımcı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Yani üst düzey bir kamera deneyimi sunmasa da basit fotoğraflar ve selfieler çekebileceksiniz.

Infinix Note 50s 5G+ Bataryası Nasıl?

Cihazda 45W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Bu pil kapasitesi ve şarj hızları OPPO A6 Pro 5G kadar olmasa da cihazın bulunduğu segmenti göz önüne aldığımızda yeterli bir düzeyde diyebiliriz.

Infinix Note 50s 5G+ Fiyatı Ne Kadar?

Infinix Note 50s 5G+'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü e-ticaret platformlarında 19.882 TL'den satışta. Maalesef cihazın 128 GB'lik versiyonunu şu an için satışta göremiyoruz.

Tecno Camon 40 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Türü: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Çözünürlük: 1080 x 2436 piksel

Ekran/Gövde Oranı: %89,7

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm)

Dahili Depolama: 256 GB / 8 GB RAM, 256 GB / 12 GB RAM

Arka Kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 5200 mAh

Şarj: 45W kablolu (23 dk'da %50, 43 dk'da %100)

Tecno Camon 40 Pro 5G Ekran Özellikleri Neler?

Tecno Camon 40 Pro 5G'nin ekranı 6,78 inç boyutlarında. Bununla birlikte 144Hz yenileme hızı ve 1080 x 2436 piksel çözünürlük sunabiliyor. Akıllı telefonun ekran gövde oranı ise yüzde 89,7 seviyesinde.

Tecno Camon 40 Pro 5G İşlemcisi Nasıl?

Modelde MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve genel olarak orta-üst seviye bir performans sunuyor diyebiliriz. Oyun performansında ise PUBG Mobile'da 60 FPS seviyelerini görebiliyorsunuz. Bununla birlikte Call of Duty Mobile'da ise 90 FPS alabiliyorsunuz. Yani mobil pazardaki oyunları belirli bir seviyenin üstünde kasma ve donma olmadan oynatabiliyor.

Tecno Camon 40 Pro 5G Kamerası Nasıl?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor diyebiliriz. Listedeki diğer telefonlara baktığımızda genel kamera performansı en yüksek olan modellerden birisi de Tecno Camon 40 Pro 5G gibi görünüyor.

Tecno Camon 40 Pro 5G Bataryası Nasıl?

Üründe 45W hızlarında şarj olabilen 5200 mAh'lik bir batarya mevcut. Şirketin iddiasına göre cihaz 23 dakikada yüzde 50 ve 43 dakikada ise tam şarj olabiliyor. Tabii bunların fabrika verileri olduğunu ve gerçek kullanımda değişebileceğini unutmayın.

Tecno Camon 40 Pro 5G Fiyatı Ne Kadar?

Tecno Camon 40 Pro 5G, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere iki farklı seçenekle raflardaki yerini alıyor. Bu kapsamda 8 GB RAM’li model 19.599 TL ve 12 GB RAM’li versiyon ise 22.088 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy A36 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Türü: Super AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel

Parlaklık: 1900 nit

Ekran/Gövde Oranı: %86,5

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Dahili Depolama ve RAM: 128 GB / 6 GB RAM, 128 GB / 8 GB RAM, 256 GB / 6 GB RAM, 256 GB / 8 GB RAM, 256 GB / 12 GB RAM

Ana Kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş + 5 MP makro

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W kablolu (30 dk'da %66, 68 dk'da %100)

Samsung Galaxy A36 5G Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy A36 5G'de 6,7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Ayrıca 1.900 nit parlaklık sunan bu panel yüzde 86,5'lik bir ekran-gövde oranına sahip.

Samsung Galaxy A36 5G İşlemcisi Nasıl?

Samsung Galaxy A36 5G ile oyun oynamak istediğinizde gayet akıcı bir deneyim elde edebileceksiniz. Zira cihazda kullanılan Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti PUBG Mobile'da 60 FPS, Genshin Impact'te 35-40 FPS ve Call of Duty Mobile'da ise 60 FPS'lik bir performans verebiliyor. Yani satın alacağınız telefonun hem ucuz olmasını hem de akıcı bir oyun deneyimi sunmasını istiyorsanız Galaxy A36 5G sizin için uygun bir seçenek olabilir.

Samsung Galaxy A36 5G Kamerası Nasıl?

Galaxy A36 5G, listedeki en iyi kamera özelliklerine sahip model diyebiliriz. Zira cihaz 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumuyla karşımıza çıkıyor. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut.

Samsung Galaxy A36 5G Bataryası Nasıl?

Akıllı telefonda 45W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Güney Koreli markanın iddiasına göre ürünün pili 30 dakikada yüzde 66 ve 68 dakikada ise yüzde 100 şarj olabiliyor. Yani telefonun şarj olması için uzun süreler beklemeniz gerekmeyecek.

Samsung Galaxy A36 5G Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A36 5G, 8 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle satılıyor. Fiyatlar ise sırasıyla 16.576 TL ve 19.379 TL. Şu an için 6 GB ve 12 GB RAM’li versiyonlar satışta bulunmuyor.

Editörün Yorumu

PUBG Mobile gibi mobil oyunları sıkça oynayan birisi olarak listedeki akıllı telefonlar beni teknik özellikleriyle tatmin etti diyebilirim. Eğer bir seçme şansım olsa buradaki tercihimi Galaxy A36 5G'den yana kullanırdım. Zira ürün güçlü işlemcisi, altı yıl güncelleme desteği ve kamera özellikleriyle oyundan ziyade diğer modellere kıyasla genel anlamda daha iyi durumda diyebilirim.