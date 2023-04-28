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Inscryption

Inscryption

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  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 3348.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Daniel Mullins Games
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Kart oyunlarını seviyor musunuz? Farklı bir kart oyunu mu arıyorsunuz? O zaman Inscryption aklınızı başınızdan alacak.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

2021 yılının adeta gizli bir cevheri olan Inscryption, kart oyunu severler için şu an adeta bir başyapıt konumuna geldi. Daniel Mullins Games tarafından geliştirilmiş ve Devolver Digital tarafından yayınlanmış bir kart oyunudur.

Korku öğeleri ile harmanlanmış bir kart oyunu olan Inscryption görsel tarzı ve karanlık tonuyla oldukça tüyler ürpertici gözüküyor. Kaplama kalitesi bakımından mükemmel olmasa da atmosfer olarak nefes kesicidir.

Esasında Inscryption ile alakalı ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi. Inscryption gerçekten çok farklı bir yapım. Öyle ki, kart oyunlarına çok aşina biri olsanız bile Inscryption’ın oyun mekaniği size çok aykırı gelecek. Oldukça iyi düşünülmüş ve farklı bir oynanışa sahip bu oyunu muhakkak deneyimlemelisiniz.

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Inscryption ücretli ve tek kişilik bir oyundur. Genellikle popüler kart oyunları ücretsiz ve çevrimiçi bir oynanış sunuyor. Inscryption her yönüyle farklı bir tecrübe vadediyor.

Inscryption’da aynı zamanda bir hikaye de bulunuyor ancak spoiler olmasın diye bundan bahsetmeyeceğiz. Kesinlikle kendi başınıza deneyimlemeniz gereken bir hikayesi bulunmakta.

Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Inscryption en iyi kart oyunlarından bir tanesidir. Yenilikçi yapısı, korku dolu atmosferi, yavaş ilerleyen hikayesi ile birlikte size mükemmel bir tek kişilik oyun deneyimi sunmayı başarıyor.

ARTILAR

Eşi benzeri görülmemiş oyun mekanikleri

Uzun süreli oynanış

Tekrar oynanabilirliği yüksek

Oyunun genel akışı muhteşem

Atmosferi harika

Görsel tarz olarak son derece özgün

Kendi türünün en iyilerinden biri

Türkçe dil desteği

Pek çok sürprize sahip

Akıl dolu bulmacalara sahip olması

Oyunda bir şeyler öğrenmek ve bunlarda ustalaşmak son derece keyifli

EKSİLER

Oyunun ilk birkaç saati gerçekten çok zorlayıcı olabilir

Oyun tamamen öngörülemez bir şekilde dizayn edilmiş

Boss`ları ilk seferde geçmeniz imkansız