Kart oyunlarını seviyor musunuz? Farklı bir kart oyunu mu arıyorsunuz? O zaman Inscryption aklınızı başınızdan alacak.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2021 yılının adeta gizli bir cevheri olan Inscryption, kart oyunu severler için şu an adeta bir başyapıt konumuna geldi. Daniel Mullins Games tarafından geliştirilmiş ve Devolver Digital tarafından yayınlanmış bir kart oyunudur.

Korku öğeleri ile harmanlanmış bir kart oyunu olan Inscryption görsel tarzı ve karanlık tonuyla oldukça tüyler ürpertici gözüküyor. Kaplama kalitesi bakımından mükemmel olmasa da atmosfer olarak nefes kesicidir.

Esasında Inscryption ile alakalı ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi. Inscryption gerçekten çok farklı bir yapım. Öyle ki, kart oyunlarına çok aşina biri olsanız bile Inscryption’ın oyun mekaniği size çok aykırı gelecek. Oldukça iyi düşünülmüş ve farklı bir oynanışa sahip bu oyunu muhakkak deneyimlemelisiniz.

Inscryption İndir

Inscryption ücretli ve tek kişilik bir oyundur. Genellikle popüler kart oyunları ücretsiz ve çevrimiçi bir oynanış sunuyor. Inscryption her yönüyle farklı bir tecrübe vadediyor.

Inscryption’da aynı zamanda bir hikaye de bulunuyor ancak spoiler olmasın diye bundan bahsetmeyeceğiz. Kesinlikle kendi başınıza deneyimlemeniz gereken bir hikayesi bulunmakta.

Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Inscryption en iyi kart oyunlarından bir tanesidir. Yenilikçi yapısı, korku dolu atmosferi, yavaş ilerleyen hikayesi ile birlikte size mükemmel bir tek kişilik oyun deneyimi sunmayı başarıyor.