Minecraft benzeri oyunlar neler? Bu yazıda yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Minecraft yerine oynayabileceğiniz pek çok oyunu bir arada topladık. Listeye göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı cihazınıza indirip oynayabilirsiniz.

Mojang Studios tarafından geliştirilen Minecraft, dünyanın en popüler video oyunları arasında yer alıyor. Hayal gücünüzün sınırlarınızı zorlayabilmenize olanak tanıyan oyunda çok başarılı bir craft sistemi bulunuyor.

Minecraft gibi oyunlar oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynayabileceğiniz birbirinden başarılı oyunlar yer alıyor.

Minecraft Benzeri Oyunlar Listesi

Roblox

Terraria

Block Craft

Crashlands

Growtopia

WorldCraft

Block Story

Pixel Worlds

Survivalcraft 2

Exploration Craft

Multicraft: Pixel Gun 3D

Yukarıda Minecraft tarzı oyunlar bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca Görev yapmanın yanı sıra istediğiniz gibi gezebilmenize imkân tanıyan en iyi açık dünya oyunları listemizi de inceleyebilirsiniz.

Roblox

Oyunculara üç boyutlu bir sanal dünya sunan Roblox, bir çevrim içi oyun platformudur. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilmenize olanak tanıyan yapımda ister diğer kişilerin oluşturduğu oyunları oynayabilir isterseniz kendi oyunlarınızı yapabilirsiniz.

İlk olarak 2006 yılında sunulan ve yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran Roblox'ta çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. Bu sayede oyun, çok kolay bir şekilde oynanabiliyor.

Terraria

Re-Logic tarafından geliştirilen Terraria, açık dünya hayatta kalma temalı bir yapımdır. Uzun yıllar önce piyasaya sürülen oyun iki boyutlu bir dünyaya sahip. Piksel grafikleri ile dikkat çeken Terraria'da kaynak toplayabilir, çeşitli yapılar inşa edebilir ve yaratıklara karşı mücadele edebilirsiniz.

Çok oyunculu ve tek oyunculu modları içeren oyunda çevrim dışı desteği mevcut. Dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanan yapım Android ve iOS'in yanı sıra PC, PlayStation 4 ve Xbox One dahil pek çok platformda yer alıyor.

Block Craft

Minecraft alternatifi oyunlar arasında Block Craft da bulunuyor. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilmenize olanak tanıyan yapımda ister evler ister Eyfel Kulesi isterseniz gemiler inşa edebilirsiniz. Başarılı craft sisteminin yer aldığı yapımda inşa etme işlemini yapabilmek için çeşitli kaynaklar toplamanız gerekiyor.

Crashlands

Aksiyon, macera ve rol yapma oyunu türündeki Crashlands'te hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gezegendeki uzaylılara karşı mücadele edebilir, kaynak toplayabilir, ekipman oluşturabilir ve yapılar inşa edebilirsiniz. Butterscotch Shenanigans tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda başarılı bir craft sistemi mevcut.

Growtopia

Sahip olduğu piksel grafikler ile dikkat çeken Growtopia, topladığınız malzemeleri kullanarak çeşitli araç gereçlerin yanı sıra bahçe, bina ve ev gibi yapılar inşa edebilirsiniz. Çok oyunculu mod desteği sayesinde diğer oyuncular ile beraber oynayabilmenize olanak tanıyan yapım, iki boyutlu bir sanal dünyaya sahip.

WorldCraft

Minecraft tarzı bir oyun olan WorldCraft'ta tehlikelere karşı mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu kapsamda topladığınız kaynaklar ile çeşitli yapılar inşa edebilir ve ekipman oluşturabilirsiniz. Çevrim dışı mod sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oyunu oynayabilirsiniz.

Block Story

Ejderha dahil olmak üzere pek çok canlının yer aldığı bir dünyada geçen Block Story isimli yapım hayatta kalmaya çalışmanın yanı sıra craft sistemi sayesinde çeşitli yapılar ve araç gereçler inşa etme imkânına da sahipsiniz. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken sandbox türündeki Block Story'de çevrim dışı mod desteği de yer alıyor.

Pixel Worlds

Karakter özelleştirme imkânı sunan Pixel Worlds'te çok oyunculu mod desteği bulunuyor. Uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilmenize olanak tanıyan yapımda zindanlarda canavarlara karşı savaşabilirsiniz. Piksel grafiklerin yer aldığı Pixel Worlds'te ayrıca topluluk tarafından hazırlanan mini oyunlar da mevcut.

Survivalcraft 2

Survivalcraft 2, çeşitli hayvanların yer aldığı bir adada geçiyor. Harita üzerinde kaynakları kullanarak hayallerinizdeki yapıları inşa edebilirsiniz. 5 milyondan fazla indirilen oyunda yer alan çeşitli kıyafetler sayesinde karakterinizi özelleştirebilirsiniz.

Minecraft tarzı oyunlar arasında bulunan Survivalcraft 2'de hayatta kalabilmek için silahları kullanarak avlanabilir ve bloklar aracılığıyla bir ev inşa edebilirsiniz.

Exploration Craft

Minecraft gibi oyunlar arayan kişilere hitap eden Exploration Craft'ta gün içerisinde kaynak toplayabilir ve çeşitli yapılar inşa edebilirsiniz. Oyunda ayrıca çeşitli silahlar da yapabilirsiniz. Gece olduğunda ise tıpkı Minecraft'taki gibi tehlikeli canlılar ortaya çıkıyor. Bu nedenle hava aydınlanana kadar dikkatli olmanız gerekiyor.

Multicraft: Pixel Gun 3D

Piksel grafikleri ile dikkat çeken Multicraft: Pixel Gun 3D, çok oyunculu tabanlı bir FPS oyunudur. Battle royale, düello ve yağma dahil olmak üzere 10 farklı oyun modunun yer aldığı yapımda 1000'den fazla silah mevcut. Klan sistemine sahip olan Multicraft: Pixel Gun 3D'de mini oyunlar da bulunuyor.

Bu yazıda minecraft benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlar için geliştirilen oyunları bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız en iyi Android emülatörleri listemize de göz atmayı unutmayın.