İnsan olmanın en güzel şeylerinden biri de belki aşktır. Öyle ki kimileri adate bir dava gibi hayatını aşka kaptırır. Biz de sizler için kendinizi tekrar aşık hissedeceğiniz ya da “keşke aşık olsam” diyebileceğiniz en iyi aşk filmlerini derledik. Gelin, bu filmlere yakından bakalım.

En İyi Aşk Filmleri

Issız Adam

Remember Me

Love Me If You Dare

Days of Summer

In the Mood for Love

Casablanca

The Great Gatsby

Issız Adam

2008 yılında hayatımıza girmiş olan Türk yapımı Issız Adam filmi, birçok kişiyi duygulandırmıştır. Tesadüfen bir kitap dükkanında karşılaşan bir adam ve bir kadın yeni bir aşka evrilecektir. Adam cinsellik konusunda sıkıntılar yaşamıştır. Hatta aşkı hiç tatmamıştır. Kadın ise oldukça sosyaldir. İşte her şey bir kitap dükkanında başlayacak ve çok farklı yerlere evrilecektir.

Tür: Drama ve romantik

Oyuncular: Melis Birkan, Cemal Hünal,Yıldız Kültür

IMDb Puanı: 6.8

Remember Me

Bunalımlı genç adam Tyler ailesi ile sorunlar yaşamıştır. Babası ile de arası iyi olmayan adamın hayatına bir genç kız girmiştir. Yeni bir aşka başlayan gençler bazı sırların ortaya çıkmasından ötürü işler farklılaşmıştır.

Tür: Drama ve romantik

Oyuncular: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Caitlyn Rund

IMDb Puanı: 7.1

Love Me If You Dare

Aralarından bir oyun kurgulayan iki genç çocukluklarından beridir bu oyun sayesinde birbirlerinin acılarını dindirmektedir. IMDb puanı da oldukça yüksek olan bu film çok farklı yerlere gidecektir.

Tür: Komedi, drama ve romantik

Oyuncular: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Thibault Verhaeghe

IMDb Puanı: 7.5

Days of Summer

İki çift birbirinden ayrıldıktan sonra çiftlerden biri neden ayrıldıklarının ve neden her şeyin yanlış gittiği araştırmaya başlar.

Tür: Komedi, drama ve romantik

Oyuncular: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Geoffrey Arend

IMDb Puanı: 7.7

In the Mood for Love

21. yüzyılın ilk filmlerinden biri olan ve birçok kişiyi etkilemiş olan aşk filmi, evli olan ve birbirlerine farklı iki kişiyi konu alıyor. Bir apartmanda tanışan bir kadın ve erkek ikiside evli olmasına rağmen çok farklı olaylar gerçekleşir.

Tür: Drama ve romantik

Oyuncular: Tony Chiu-Wai Leung, Maggie Cheung, Siu Ping-Lam

IMDb Puanı: 8.1

Casablanca

İkinci Dünya Savaşı’nda hayatımıza giren ve üstünden çok geçmiş olsa da en iyi aşk filmlerinden biri olan Casablanca, siyah beyaz olmasına rağmen halen popüler filmler arasında. Fas’ta geçen film eski aşkının şehirden kaçmasına yardım edecektir. Ancak nedeni belli değildir.

Tür: Savaş, drama ve romantik

Oyuncular: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid

IMDb Puanı: 8.5

The Great Gatsby

Eski aşkı olan ve savaşa giden adam sevdiği kadını bulmak için çok farklı yollar denemiştir. Ancak adamın bir diğer özelliği ise çok zengin olmasıdır. Eski sevdiği kadın evlenmiştir. Fakat aralarından bir gizli aşk vardır. Her şey güzel giderken bir anda işler tersine gider ve bir anda her şey unutulur.

Tür: Drama ve romantik

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Joel Edgerton

IMDb Puanı: 7.2

En iyi aşk filmlerini derlediğimiz içeriğimizde daha önce izledikleriniz bulunuyor mu? Sizce en iyi aşk filmi hangisi? Yorumlar kısmında buluşalım.