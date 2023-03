İster Ofiste İster Evde Kullanın: En İyi Taşınabilir Yazıcı Modelleri

Taşınabilir yazıcı modelleri; ofis, ev ya da yolda gibi mekana bağlı kalmadan her yerde kullanılabilir. Kompakt, taşınabilir yazıcılar baskı kalitesinden ödün vermeden çıktıların alınmasını sağlar. Modern şekilde tasarlanan taşınabilir yazıcılar hem özellikleri hem de görünüşüyle kullanıcılardan tam not alıyor. Kablosuz bağlantı, kompakt boyut vb. birçok kombinasyonuyla her yere çok rahat yazıcılar taşınabiliyor. Aşağıda sıralayacağımız yazılar pille çalıştıkları için dışarıda da kullanılabiliyor.

En İyi 7 Taşınabilir Yazıcı Modeli

HP Office Jet Taşınabilir Yazıcı

KiiPix Taşınabilir Yazıcı

Lucky3 Taşınabilir Yazıcı

Lifeprint Taşınabilir Yazıcı

V4ink Taşınabilir Yazıcı

Casematix Taşınabilir Yazıcı

Canon Pixma Taşınabilir Yazıcı

1. HP Office Jet Taşınabilir Yazıcı

Her türlü sayfa ve belgenin yazdırılmasında etkin rol oynuyor. HP Office Jet taşınabilir yazıcı; belgelerin taranması, kopyalanması ve yapıştırılmasını da sağlıyor. Kullanıcı bu yazıcıyı dilediği her yere götürebilir. Tablet ve telefona bağlanabildiği için baskıda çıkartabiliyor. Bluetooth akıllı teknolojisiyle problemsiz şekilde çalışır.

Aynı zamanda Wi-Fi internet bağlantısı da sağlanabiliyor. Uzun ömürlü bataryadan oluşan bu yazıcı kapsamlı boyut formatlarını destekliyor. Çok sayfalı belgeleri tarayıp yazdırabiliyor. Uzun ömürlü ve kaliteli pille çalışıyor. Yazıcının pilini şarj edip yazıcıyı istediğiniz her yerde çok rahat kullanabilirsiniz.

2. KiiPix Taşınabilir Yazıcı

Kolay kullanımı olan KiiPix taşınabilir yazıcı; her yere götürülüp kullanılabilir. USP özellikli bu yazıcı türü fotoğraflar için kullanılıyor. Kablo ve pilsiz şekilde çalışıyor. Sevdiğiniz fotoğrafları anında bastırma şansına sahip olacaksınız. Filmi ve telefonu yazıcıya yerleştirip anında yazdırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

3. Lucky3 Taşınabilir Yazıcı

Taşınabilir ve kompakt özelliklere sahiptir. Özel tasarımdan oluşan Lucky3 taşınabilir yazıcı, yüksek kapasitede çalışıyor. Hafif olduğu için elde kolay taşınıyor. Renk kalitesi çok yüksektir. Tekstil, ahşap, metal vb. her türlü kağıt türü kullanılabiliyor. Tam şarj edildiği takdirde 6 saat kadar kullanılabiliyor.

4. Lifeprint Taşınabilir Yazıcı

Artırılmış gerçeklikle çalışan Liferint taşınabilir yazıcı, süper kompakt özelliktedir. Bluetooth’a bağlanarak kolayca fotoğraflar çıkartılır. Fotoğraflara efektlerin eklenebildiği bu yazıcı türü özel görünümlü bölmelerden meydana geliyor.

5. V4ink Taşınabilir Yazıcı

V4ink taşınabilir yazıcı; resim, DIY logoları, sembol ve metinler yazdırılabiliyor. Yukarıda sıraladığımız yazıcı türleri gibi her yere çok rahat götürülebilir. Bez kağıt, porselen, ahşap, normal kağıt ve alüminyum gibi tüm malzemelerin üzerine baskı yapılabiliyor. PNG, BMP ve JPEG şeklindeki resimlerinde çıkartılmasını sağlıyor.

6. Casematix Taşınabilir Yazıcı

Mükemmel performansından dolayı profesyonel yazıcılardandır. Bu yazıcı türü kullanıcılarına sağlam ve sert dış yüzeyli şekilde sunuluyor. Çok dayanıklı ve kompozit plastikten tasarlanmıştır.

7. Canon Pixma Taşınabilir Yazıcı

En iyi taşınabilir yazıcı modelleri listemizin son sırasına Canon Pixma’yı ekleyebiliriz. Canon Pixma taşınabilir yazıcı ile mükemmel belgeler yazdırılır. OLED ekrandan oluşan bu yazıcı türü; hafif ve kompakt özelliklerden oluşuyor. Her türlü belge sorunsuzca çıkartılabilir. Kullanımı çok basit olan yazıcı kablosuz şekilde kullanılabiliyor. Mobil cihazlara bağlanıp daha sonra Canon baskı uygulamasını indirip yazıcınızı çok yönlü kullanabilirsiniz.