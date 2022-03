Tom Hanks kimdir? En iyi Tom Hanks filmleri neler? Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Hanks, bu zamana kadar çok sayıda filmde yer aldı. Bu yazıda 65 yaşındaki Hanks’in kim olduğunu ve yer aldığı en başarılı yapımları açıkladık.

Tom Hanks Kimdir?

İlk olarak 1980 yapımı He Knows You're Alone isimli filmin oyuncu kadrosunda yer alan Tom Hanks, bu zamana kadar pek çok filmde yer aldı ve özellikle dramatik rollerde oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Şu anda tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tanınan bir oyuncu olan Hanks, iki adet Oscar ödülü alarak büyük bir başarının altına imza attı. Ünlü oyuncu, Forrest Gump ve Philadelphia ile üst üste iki defa En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü de aldı.

En İyi Tom Hanks Filmleri Neler?

Forrest Gump

Cast Away

Saving Private Ryan

The Terminal

The Green Mile

News of the World

The Post

Bridge of Spies

Apollo 13

Captain Phillips

Yukarıda başarılı oyuncu Hanks’in yer aldığı en başarılı yapımlar yer alıyor. Bu filmlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Forrest Gump

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright ve Gary Sinise

Forrest Gump, bazı tesadüflerin sonucunda kendini 1960 ve 1970’li yılların en önemli olayların ortasında bulur ve birçok tarihi olaya tanıklık eder.

1994 yılında vizyona giren film, 55 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 677 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Yönetmenliğini Robert Zemeckis’in üstlendiği filmin senaryosunu Winston Groom ve Eric Roth yazdı.

2. Cast Away

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Hanks, Helen Hunt ve Nick Searcy

FedEx’te sistem mühendisi olarak çalışan Chuck Noland’ın yer aldığı uçak Pasifik Okyanusu’na düşer. Noland, bu olay nedeni ile ıssız bir adada yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır.

Yönetmenliğini Robert Zemeckis’in yaptığı film 2000 yılında vizyona girdi. Romantik, dram ve macera ögelerine sahip olan yapımın senaristliğini William Broyles Jr. Üstlendi. 90 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 429 milyon doları aşkın kazanç elde etti.

3. Saving Private Ryan

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Hanks, Tom Sizemore ve Edward Burns

Savaş atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan filmde Yüzbaşı John Miller, üç kardeşi de savaşta hayatını kaybeden bir paraşütçüyü bulabilmek için komutasındaki askerler ile düşman hattının gerisine sızar.

Senaristliğini Robert Rodat’ın üstlendiği Saving Private Ryan (Er Ryan’ı Kurtarmak) isimli yapımın yönetmenliğini Steven Spielberg yaptı. 70 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 481 milyon dolardan hasılat elde etmeyi başardı.

4. The Terminal

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones ve Stanley Tucci

Ülkesinde iç savaş çıkan Viktor Navorski, John F. Kennedy Havalimanı'na vardığında kendi ülkesinin pasaportunun artık hiçbir ülke tarafından tanınmadığını öğrenir. Amerika Birleşik Devletleri’ne girişi reddedilen ve kendi ülkesine de gidemeyen Narvoski, havaalanında mahsur kalır.

5. The Green Mile

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan ve David Morse

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde bir hapishane görevlisi, bir idam mahkûmunun gizemli güçlere sahip olduğunu keşfeder ve mahkûmun idamını engellemeye çalışır.

60 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 290 milyon doları aşkın hasılat elde etti. 1999 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Frank Darabont üstlendi.

6. News of the World

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Tom Hanks, Helena Zengel ve Michael Angelo Covino

News of the World (Dünyadan Haberler) filminde Amerikan İç Savaşı gazisi bir adam, yetim bir kıza yeni bir yuva bulabilmek için Teksas’ta tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Paul Greengrass üstlendi.

7. The Post

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Tom Hanks, Meryl Streep ve Sarah Paulson

Yönetmenliğini Steven Spielberg’ün üstlendiği The Post, Pentagon Belgeleri olayını konu alıyor. Liz Hannah ve Josh Singer tarafından yazılan film, 50 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2017 yılında vizyona giren dram filmi 1 saat 56 dakika uzunluğunda.

8. Bridge of Spies

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Tom Hanks, Mark Rylance ve Alan Alda

Bridge of Spies (Casuslar Köprüsü), James B. Donovan isimli avukatın 1960 yılındaki U-2 krizinde yaşadığı hikâyeyi konu alıyor.

Tarih, gerilim ve dram ögelerine sahip olan film 2015 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Steven Spielberg’ün üstlendiği yapımın senarist kadrosunda Matt Charman, Joel Coen ve Ethan Coen yer alıyor. 40 milyon dolar bütçe ile çekilen Casuslar Köprüsü, 165 milyon doları aşkın kazanç elde etti.

9. Apollo 13

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Tom Hanks, Bill Paxton ve Kevin Bacon

Jim Lovell, Ken Mattingly ve Fred Haise, Apollo 13 görevi için 6 aylık bir hazırlık sürecini tamamlar. Mattingly, kalkıştan yalnızca birkaç gün önce kızamık olur ve bunun sonucunda ekipten alınır. Mattingly’nin yerine ekibe farklı bir kişi dahil edilir.

Apollo 13, uzaya fırlatıldıktan sonra Ay yörüngesine girmeden bir arıza nedeni ile oldukça zorlu anlar yaşar. Film, ekibin uzaydaki tehlikeli macerasını konu alıyor.

10. Captain Phillips

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Tom Hanks, Barkhad Abdi ve Barkhad Abdirahman

Captain Phillips isimli biyografik film, Richard Phillips isimli gemi kaptanının 2009 yılında Somalili korsanlar tarafından rehine alınmasını anlatıyor.

Yönetmenliğini Paul Greengrass’in üstlendiği Captain Phillips 2013 yılında vizyona girdi. 55 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 66 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

Bu yazıda Tom Hanks'in yer aldığı en başarılı filmleri listeledik.