Internet Download Manager6.28.8
Internet Download Manager ile İnternetten 5 Kata Kadar Daha Hızlı Dosya İndirebilirsiniz
Internet Download Manager Artı Yönleri
- + FTP, HTTP, HTTPS, SHTTP, Proxy desteği
- + Dosya indirme hızını yükseltme.
- + Türkçe dil desteği sunuyor.
Internet Download Manager Eksi Yönleri
- - Ücretli
Internet Download Manager, internet üzerinden yaptığınız dosya indirme işlemlerini 5 kata kadar daha hızlı yapmanıza olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. Firefox, Google Chrome, Opera ve Internet Explorer gibi tüm popüler internet tarayıcılarıyla entegre olarak çalışabilen IDM, aynı zamanda yarım kalan indirme işlemlerinize kaldığınız yerden devam etmenize de izin verir.
Oldukça temiz ve iyi organize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olan IDMAN, büyük ve iyi görünümlü butonları sayesinde tüm dosya yönetimi işlemlerini kullanıcılar için oldukça kolaylaştırmaktadır. Tüm indirme işlemleri türüne göre farklı klasörler üzerine indirilerek, ortaya çıkabilecek karışıklıkların önüne geçilmiş olur ve indirilen dosyalar için tam anlamıyla bir düzen sağlanmış olur. Ayrıca program içerisinde yer alan gelişmiş ayarlar menüsü sayesinde farklı dosya türleri ve indirme kaynakları için gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.
Yeni bir güncelleme çıktığı zaman kendisini otomatik olarak güncelleyebilen Internet Download Manager, bu sayede kullanıcıların sürekli olarak programın en güncel sürümünü kullanmalarına olanak tanıyor.
Ayrıca IDM üzerinde yer alan sürükle bırak desteği, görev zamanlayıcı, virüs koruması, indirme kuyruğuna ekleme, HTTPS desteği, komut satırı parametreleri, sesler, ZIP önizleme, proxy sunucuları ve kotalı aşamalı indirme gibi özellikler sayesinde kullanıcılar, kullanıcılar bir indirme yöneticisi üzerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm özelliklere sahip olabiliyorlar.
Testlerim sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadığım Internet Download Manager, sistem kaynaklarını oldukça düşük miktarlarda kullanıyor. Tabii ki bunun dosya boyutu ve indirme hızına bağlı olduğunu söylemeliyim.
Sonuç olarak internet üzerinden dosyalarınızı indirmek için kullanabileceğiniz gelişmiş özelliklere sahip profesyonel bir programa ihtiyaç duyuyorsanız Internet Download Manager'ı mutlaka denemenizi öneririm.
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Internet Download Manager 6.28.1 için Ad SoyadMetin dedi ki;
Şüphesiz güzel bir program ancak bence bu fiyattan alınıp kullanılacak kadar değil.Ücretsiz alternatiflerinden Free Download Manager ( ki artık torrent de indiriyor ) çok iyi.Ayrıca internet tarayıcılarının eklentileri ile ya da yasal,eşantiyon kayıt anahtarlarıyla youtube.com v.b.sitelerinden video,müzik dosyaları indirmek dönüştürmek için çok sayıda program mevcutken bence satın alınmamalı.Yamasız,kırıksız tam sürüm kullanabilmek de mümkün !Zaten iyi bir internet paketiniz varsa hızlı bir şekilde dosya indirebileceğinizden bu tür paralı indirme yöneticilerine niye para ödensin ?Artı Yönleri: Türk yapımı Zemana gibi,Türkçe dil seçeneği,güzel dizayn Eksi Yönleri: çok sık sürüm yükseltiyor,işlevine göre pahalı(en azından Türkiye için bence)
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Internet Download Manager 6.27.3 için ezgi can dedi ki;
bu program ücretlimi ücretsizmi
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Internet Download Manager 6.27.3 için Ziyaretçi dedi ki;
yükledim ama seri no istiyo nasıl film yükliycem
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3- Internet Download Manager 6.27.3 için Ziyaretçi dedi ki;
nasıl kullanıldıgını bilen söylesin
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Cevap yazan: Ziyaretçivıdeo sıtesıne gır ve sayfaya kendılıgınden gelecek bı kurucuk yardımı ıle ınıdrebılrsın
vıdeo oynat ve o anda belıren mavı bı kutucuk3 Mart 2017 Cuma - 19:30:44 - Şikayet Et
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Internet Download Manager 6.27.3 için Soy ağacı dedi ki;
youtube a video yüklemek için indirmek ve tekrar yüklemek gerekiyor. iki işlem olmaması için internette arama yapıp burayı buldum, nasıl kullanacağım?
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- Almanca italyanca ispanyolca Fransızca Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 5,581 / 9,176,284
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Tonec Inc.
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