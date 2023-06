Zombi temasına sahip popüler dizinin ilk sezonunu bitiren izleyiciler, All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

2022 yılının ocak ayında yayımlanan All of Us Are Dead, kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Zombi dizileri izlemekten keyif alan izleyicilere hitap eden dizinin ilk sezonu 12 bölümden oluşuyor.

İlk sezonu bitiren kişiler All of Us Are Dead yeni sezon tarihi ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Lee JQ,Chun Sung-il ve Kim Nam-su tarafından yaratılan dizinin dördüncü sezonu ne zaman izleyiciler ile buluşacak?

All of Us Are Dead 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Aynı isimli webtoon'dan uyarlanan All of Us Are Dead isimli popüler zombi dizisinin ikinci sezonunun 2023 yılının sonlarında ya da 2024 yılının başlarında yayımlanması bekleniyor. Dizi, 2022 yılının haziran ayında ikinci sezon onayı almıştı.

Çekim ve kurgu süreci oldukça uzun sürdüğünden ötürü yılın sonundan önce yeni sezonu görmek pek mümkün görünmüyor. İkinci sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor.

All of Us Are Dead 2. Sezon Fragmanı

All of Us Are Dead Oyuncuları

Park Ji-hu (Nam On-jo)

Chan-Young Yoon (Lee Cheong-san)

Yi-Hyun Cho (Choi Nam-ra)

Park Solomon (Lee Su-hyeok)

Kim Bo-Yoon (Seo Hyo-ryung)

Lim Jae-Hyeok (Yang Dae-su)

Ahn Seung-Kyoon (Oh Joon-yeong)

Sang-Yeon Son (Jang Woo-jin)

Jeon Bae-soo (Nam So-ju)

Lee Kyoo-hyung (Song Jae-ik)

Harrison Xu (Cheong-san)

Victoria Grace (On-jo)

En iyi Kore dizileri arasında yer alan All of Us Are Dead oyuncu kadrosunda Park Ji-hu, Chan-Young Yoon, Yi-Hyun Cho, Park Solomon, Kim Bo-Yoon ve daha pek çok isim yer alıyor.

All of Us Are Dead Konusu

7,5 IMDb puanına sahip olan All of Us Are Dead, okulda meydana gelen zombi salgını nedeniyle hayatta kalmaya çalışan öğrencilerin hikâyesini konu alıyor. Başarılı diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.