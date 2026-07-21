Yeni bir akıllı telefon satın aldığımızda yaptığımız ilk şey eskisini bir çekmeceye koyarak bir daha yüzüne bakmamak oluyor. Peki bunu yapmak yerine eski telefonlarımızı değerlendirmemizin bir yolu yok mu? Bu içeriğimizde eski telefonları değerlendirmenin 5 yolunu inceleyeceğiz.

Eski Telefonu Değerlendirmenin En İyi 5 Yolu Ne?

Eğer eski telefonlarınızı satıp nakite çevirmiyorsanız çok daha farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bu sayede hem telefonunuzun çürümesini engelliyorsunuz hem de işinize yarayan ekstra bir teknolojik cihaz elde etmiş oluyorsunuz. Tabii bu durum biraz sizin hayal gücünüze kalmış.

Bizim bulduklarımız ise şu şekilde:

Güvenlik Kamerası Yapın

Telefonunuzun kamerasını ve mikrofonunu 7/24 çalışan bir ev güvenlik sistemine çevirebilirsiniz. AlfredCamera veya Manything gibi uygulamaları yükleyerek eski cihazınızı hareket algılayan ve anlık bildirim gönderen bir güvenlik ve hatta bebek kamerasına dönüştürebilirsiniz. Kısacası cebinizden herhangi bir ücret çıkmadan eski telefonunuzu kullanışlı bir kamera olarak kullanabilme imkanınız var.

Akıllı Ev Kontrol Paneli Yapın

Eğer evinizde akıllı ampuller, prizler veya termostatlar varsa eski telefonunuzu duvarınıza veya masanıza sabitleyerek merkezi bir kontrol terminali yapabilirsiniz. Bu kapsamda yapmanız gereken tek şey cihazınızdaki gereksiz tüm uygulamaları silerek Google Home, Apple HomeKit veya SmartThings uygulamalarını yüklemek. Bu sayede eski telefonunuzu tüm aile bireylerinin erişebileceği bir ev panosu haline getirebilirsiniz.

Dijital Masa Saati veya Resim Tablosu Yapın

Bu yöntem size biraz saçma gelebilir. Fakat kullanmadığınız telefonunuzu bir çekmecede çürütmektense dijital masa saati veya fotoğraf çerçevesi olarak kullanmak da bir seçenek. Burada yapmanız gereken şey basit bir telefon standı edinmek. Sonrasında ise Google Play Store veya App Store gibi mağazalardan tam ekran saat uygulamalarından birini indirmeniz gerekiyor. Ardından cihazınızı şık bir dijital saat olarak kullanabilirsiniz.

Eğer saat fikri hoşunuza gitmediyse telefonunuzu dijital bir resim tablosu olarak da değerlendirme imkanınız var. Bu sayede cihazınızı dilediğiniz zaman fotoğrafı değiştirebileceğiniz bir tablo olarak kullanabilirsiniz. Hatta bunu bir adım daha ileriye götürerek Google Fotoğraflar uygulamasının slayt gösterisi özelliğini de kullanabilirsiniz. Böylece birkaç saniyede bir değişen hareketli bir resim tablonuz olacak.

Televizyon Kumandası Olarak Kullanın

Bir diğer seçenek ise eski telefonunuzu bir televizyon kumandası olarak kullanmak. Bunun için yapmanız gereken şey VIDAA veya benzeri mobil uygulamaları indirmek. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu ve televizyonunuzu aynı Wi-Fi ağına bağlamanız gerekiyor. Sonrasında ise cihazınızı yetenekli bir kumandaya çevirebiliyorsunuz.

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Editörün Yorumu

Benim de aylardır boşta bekleyen bir Xiaomi telefonum vardı. Ancak bir süre sonra bu cihazı nasıl değerlendirebilirim diye düşünmeye başladım. Tam da o dönemde televizyon kumandam bozuldu ve yenisini almaya da üşendim. Bu nedenle eski telefonumu şu anda kumanda olarak kullanıyorum ve dürüst olmam gerekirse yakın zamanda yeni bir kumanda satın almayı da düşünmüyorum.