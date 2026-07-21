Eski Bir Arabayı Akıllı Yapan 5 Süper Cihaz 

Uzun zamandır vazgeçemediğiniz eski arabanız varsa, ondan uzun bir süre daha ayrılmayacaksanız birkaç küçük dokunuş yapmanın vakti gelmiş olabilir. İster klasik bir otomobil ister eski model bir araba kullanıyor olun, bu listede yer alan ürünleri kullanarak onu hem güvenlik hem ses hem daha birçok yönden işlevsel hâle getirebilirsiniz.

Eski Arabaları Kullanışlı Hâle Getiren Cihazlar Neler?

Lamto taşınabilir CarPlay ve Android Auto destekli dokunmatik ekran

Apple AirTag

Xiaomi Tag

Yellowtech dikiz aynası kamerası

Fenrir Garage HUD

Lamto Taşınabilir CarPlay ve Android Auto Destekli Dokunmatik Ekran Ne İşe Yarar?

Arabanız ne kadar eski olursa olsun, yeni nesil arabalarda gördüğünüz o ekranlara siz de sahip olabilirsiniz. Şu an piyasada orijinal tasarıma zarar vermeden takılabilecek pek çok dokunmatik ekran mevcut. Örneğin bu taşınabilir Carplay destekli dokunmatik ekran, eski ya da klasik arabalara sorunsuz bir şekilde takılabiliyor.

Telefonunuzu bağlayarak CarPlay ya da Android Auto özelliklerini eski arabada aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Üstelik üzerinde bir kamera sistemi de mevcut. Bu sayede yolculukları kayıt altına alır, daha güvenli bir yolculuk imkânı elde edersiniz. Trafikte yaşanabilecek olası bir kazada mağdur olup olmadığınızın anlaşılmasını da sağlayabilirsiniz.

Apple AirTag Ne İşe Yarar?

Apple AirTag bir takip cihazı. Arabanızın her an nerede olduğunu bilmenizi sağlar. Bozuk para büyüklüğünde bir boyutu var. Kolay taşınabilir ve neredeyse hiç yer kaplamaz. Torpido gözüne, koltuk altına ve benzeri kısımlara yerleştirebilirsiniz. O araçta olduğu sürece çevredeki iPhone'ların sinyalinden yararlanarak aracınızın konumunu size sürekli olarak gösterir.

Tabii, bunun hırsızlığa karşı kullanılabilecek bir ürün olmadığını belirtelim. Bunun sebebi, takip edilme olaylarını önlemek adına güvenlik tedbiri içermesi. Arabanız eğer başkasının eline geçmişse ve onun üzerinde iPhone varsa bir noktadan sonra yanında tanımlanmamış bir AirTag'in olduğuna dair bildirim alır ve ondan hemen kurtulabilir.

iPhone'ların yanı sıra Android 6.0 ve üstü bir sürümün yüklü olduğu cihazlarda da AirTag'lere karşı bilgilendirme yapılır. Dolayısıyla bunu hırsızlığa karşı değil, aracınızın yerini unutma ihtimaline karşı bir önlem olarak almalısınız.

Xiaomi Tag Ne İşe Yarar?

Xiaomi Tag, Apple AirTag yerine kullanılabilecek daha uygun fiyatlı bir ürün. En büyük avantajı hem iOS hem Android ile uyumlu olması. Yani hem Apple'ın Find My ağını hem Google Find Hub ağını destekliyor. İçindeki pil sayesinde 1 yıl kullanım imkânı söz konusu. Bittikten sonra bunu kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olan bu cihaz tıpkı Apple AirTag gibi çalışıyor.

Apple AirTag gibi bu ürün de eski cihazlarda çalışabilir. Şehir içi kullanımda ideal bir seçenek olduğu söylenebilir. Profesyonel araç takip cihazlarının yerine kullanabilirsiniz. Ama AirTag gibi bu da hırsızlık önleme için kullanımaya pek uygun değil. Takip amaçlı kullanılmaması için özel güvenlik tedbirleri içeriyor ve bu güvenlik önlemleri, onun kolayca bulunmasını sağlıyor.

Yellowtech Dikiz Aynası Kamerası Ne İşe Yarar?

Şu anda model yılı fark etmeksizin her cihaza takabileceğiniz Yellowtech dikiz aynası kamerası, ön ve arka kamera sayesinde yolu ve arkada neler olup bittiğini yüksek çözünürlükte kaydeder. 140 derecelik geniş açılı arka görüş ile kolay park etme imkânı sunar. Öte yandan olası bir kaza anında videoyu otomatik olarak güvenli klasöre taşır. Böylece diğer gereksiz kayıtlarla birlikte silinmesi engellenir.

Fenrir Garage HUD Ne İşe Yarar?

Fenrir Garage HUD, eski arabalara takılabilecek bir diğer cihazdır. Arabaya iki şekilde bağlanabilir. Araçta eğer OBD2 portu varsa -ki çok eski olmadığı sürece hemen her otomobilde vardır- doğrudan kabloyla bağlanabilir ama OBD2 portu yoksa ya da çeşitli sebeplerden ötürü çalışmıyorsa sadece güç kablosu aracılığıyla GPS üzerinden çalıştırılabilir.

Editörün Yorumu

Eski arabanızı satıp daha yeni bir araba almak yerine daha bütçe dostu seçenekleri değerlendirmek istiyorsanız listedeki ürün ve türevlerinin ideal bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Yer verdiğimiz cihazlar gibi birçok ürün bulunuyor. Daha bütçe dostu seçeneklere de yönelip eski arabanızı daha akıllı hâle getirebilirsiniz. Sıfır araba almaya kıyasla oldukça büyük tasarruf edeceğiniz aşikâr.

Editörün Notu: Bu yazı herhangi bir tanıtım ya da reklam içermemektedir. Sadece ilgi çekici ürün / hizmet hakkında bilgi sağlama amacı gütmektedir.