Telefonun Tüm Sınırlarını Zorlayan Efsane Grafikli Mobil Oyunlar

Bazı mobil oyunlar var ki grafikleri ile âdeta PC oyunlarına meydan okuyor. Bu oyunları açtığınız an işlemciniz tam kapasite çalışmaya başlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, iyi bir soğutma sistemi ile gelmeyen akıllı telefonlar, bunları sorunsuz oynatmayı bir kenara bırakın, sıcaklık seviyesinden dokunmanıza bile izin vermiyor.

Yarım saatlik bir oyun süresinin ardından arka kısmın yavaş yavaş el yakmaya başladığını fark ediyorsunuz. Performans düşüşü ise kaçınılmaz oluyor. Tabii, piyasada şu an çok sayıda gelişmiş donanıma sahip akıllı telefon da mevcut. Bunlardan birine sahipseniz listemizde yer verdiğimiz, telefonun sınırlarını zorlayan bu harika grafiklere sahip mobil oyunları oynayabilirsiniz.

Telefonun Sınırlarını Zorlayan En İyi Grafikli Mobil Oyunlar Neler?

Telefonunuzun sahip olduğu o donanımın hakkını veren oyunların arasında yukarıda sıraladığımız bu oyunlar yer alıyor. Cihazınızın sınırlarını zorlayacak olan bu yapımlar, tür açısından epey geniş bir yelpaze sunuyor. Dilerseniz gelin, bunları daha yakından inceleyelim.

Genshin Impact Nasıl Oyun?

Genshin Impact, anime oyunları arasında yer alıyor. Oynaması ücretsiz olan bu oyunda iki kardeşten birini oynuyorsunuz. Kardeşiniz kaçırılıyor ve başka bir dünyaya hapsoluyorsunuz. Burayı keşfedip kayıp kardeşinizi aramanız ve bu dünyadaki gizemi çözmeye çalışmanız gerekiyor. Oyun her biri farklı kültüre sahip 7 ana bölgeye sahip. Her bölgeye gidip oradaki insanlara yardımcı oluyorsunuz.

Size sunulan açık dünya dünyayı istediğiniz gibi keşfedebiliyorsunuz. Canavarlara karşı hayatta kalmak içinse bir takım kuruyorsunuz. 4 kişiden oluşan bu takımda karakterler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Karakterlerin seviyesi ve yetenekleri de oyunda ilerledikçe geliştirilebiliyor.

Zenless Zone Zero Nasıl Oyun?

Zenless Zone Zero, Genshin Impact oynayanların aşina olacağı grafikler ve oynanış mekanikleri ile geliyor. Sebebi ise aynı geliştirici tarafından yapılması. Kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Diğer oyundan farklı olarak bu yapım, doğa yerine şehir temalı.

Dünyada Hollow adı verilen gizemli ve tehlikeli bölgeler ortaya çıkıyor. Bu alanlar canavarlarla dolu. İçine girenleri yutuyor. Biz de Hollowların içinde kaybolan insanlara yardımcı oluyor, gizemli çözüyor ve şehir için tehdit oluşturan canavarlara karşı mücadele veriyoruz. Genshin Impact'e göre çok daha hızlı bir temposu var. 3 kişilik bir takım kuruyor, kombolarla üstünlük elde edebiliyorsunuz.

Wuthering Waves Nasıl Oyun?

Açık dünya oyunları arasında konumlanan Wuthering Waves, Rover adlı karaktere odaklanıyor. Hafızasını kaybetmiş durumda. Uzun bir zamandan sonra uyanıyor ve geçmişi hatırlamaya çalışıyor. Gözlerini açtığı dünya ise hiç hatırladığı gibi değil Âdeta kıyamet kopmuş. İşte siz de bu noktada devreye giriyor, ona neler olduğunu anlaması konusunda yardımcı oluyorsunuz.

Oynanış mekanikleri çok kapsamlı. Tırmanma, süzülme, kanca ile hızlı hareket etme ve daha birçok yöntemle oldukça hızlı bir şekilde hareket etme imkânına sahipsiniz. Düşmanlardan gelen hamleleri zamanında müdahale ederek bloke edebiliyor ve onlara karşı atakta bulunabiliyorsunuz. En iyi yanı da yendiğiniz canavarların gücünü çekebilmeniz. Bu sayede daha çok güç sahibi olup düşmanları kolaylıkla alt edebiliyorsunuz.

GRID Autosport Nasıl Oyun?

GRID Autosport, sizi birçok yarış oyununa göre daha az sınırlayan bir yapım. En ilgi çekici yanı ise gerçekçiliği. Olası bir çarpışmada araba gerçek hayattakine benzer şekilde hasar alır. Motorun arızalanması, lastiğin patlaması ve daha birçok olumsuz durumun sürüş kontrolünün üzerinde etkisi var.

Oyunda tek başınıza yarışmakla sınırlı kalmıyorsunuz. Dilerseniz bir takımın parçası olarak da yarışabiliyorsunuz. Yarış türleri açısından size çok geniş yelpaze sunuyor. Klasik yarışlardan çok uzun süren yarışlara kadar birçok türde yarışa katılabiliyorsunuz. Bu çeşitlilik sayesinde sıkılmak pek de mümkün olmuyor.

CarX Street Nasıl Oyun?

Yarış oyunları arasında yer alan CarX Street, Sunset City'de geçiyor. Sıfırdan başlıyorsunuz, yarış konusunda rakipsiz olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Farklı kurallara sahip çeşitli yarış kulüplerine sızıyor, onları yenebiliyor ve kulüplerin en tepesine çıkmaya çalışıyorsunuz. Oyunda açık dünyada istediğiniz gibi gezme imkânınız da var. Bu arada modifiye konusunda da sizi özgür bırakıyor.

Editörün Yorumu

Bu listede yer alan her oyunu oynadım. Her birini denemiş birisi olarak söyleyebilirim ki çok iyi donanıma sahip akıllı telefonunuz yoksa ve bunları çalıştırmayı denemekte kararlıysanız sizi oldukça zor zamanlar bekliyor demektir. Umuyorum ki bunları sorunsuz çalıştıracak bir donanıma sahipsinizdir ve keyifli dakikalar geçirirsiniz.