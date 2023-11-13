ChatGPT-4’e Rakip Olarak Geliştirilen Ernie Bot AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google ile benzer bir işleyişe sahip olan ve dünya çapında en çok kullanılan arama motorları listesinde Google’ın ardından gelen Baidu bir yapay zekâ sohbet robotu geliştirdi.

Ernie Bot AI isimli bu araç başta ChatGPT olmak üzere birçok yapay zekâ sohbet botuna rakip olarak gösteriliyor. Peki, Ernie Bot AI nedir? Nasıl kullanılır? ChatGPT ile benzerlik ve farklılıkları neler? İşte detaylar!

Ernie Bot AI Nedir?

Baidu tarafından geliştirilen Ernie Bot 2023 yılında piyasaya sürülmüş bir yapay zeka sohbet botu olarak biliniyor. 31 Ağustos itibariyle genel kullanıma açılan araç zengin bir dil modeline sahip. Çince kodlar ve metinlerle eğitilmiş olan bu sohbet botu ile birçok işlem gerçekleştirmeniz mümkün.

Tıpkı ChatGPT’de olduğu gibi bu yapay zekâ aracında da promptlarla işlem yapılıyor. Girdiğiniz istemler doğrultusunda metin ve görsel üretimi gerçekleştirebilirsiniz.

Araştırma yaparken kullanabileceğiniz araç ile çeşitli kaynaklardan topladığını verilerin saniyeler içinde özetlenmesini sağlayabilirsiniz.

Copywriting amacıyla da kullanılablien Ernie ile eğlenceli diyaloglar kurma imkânınız da var. Dilerseniz bu sohbet botuna istemleriniz doğrultusunda şiir, deneme yazısı, kısa öykü ve senaryo yazdırabilirsiniz.

Aklınızdaki sorulara kolayca cevap bulabilirsiniz. Prompt alanına ‘Slovenya’nın başkenti neresidir?’ gibi bir soru cümlesi yazıp enter’a bastığınızda yapay zeka aracı sizi yanıtlayacaktır.

Metin üretiminin yanı sıra kod yazılımında da Baidu’nun sohbet botundan destek alabilirsiniz.

Ernie Bot AI Nasıl Kullanılır?

İlk etapta ücretsiz bir şekilde kullanıma açılan sohbet botunun ücretli versiyonu da piyasaya sürüldü. Tıpkı ChatGPT’de olduğu gibi geçmiş sürüm ücretsiz kullanılabilirken yeni versiyonda ücretli paket seçeneği bulunuyor.

Standart sürüm yerine güncel formatı deneyimlemek istiyorsanız 1 Kasım itibariyle aylık 59,9 Yuan yani yaklaşık olarak 8,18 $ gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Yapay zeka aracına erişebilmek için Baidu web sitesini veya mobil uygulama mağazasını ziyaret etmelisiniz. Türkiye’de ise uygulamayı Tamindir uygulamalar kısmından indirebilirsiniz.

Her ne kadar global erişime açılmış olsa da söz konusu yapay zeka sohbet botunu kullanabilmek için şimdilik bir Baidu hesabı oluşturmanız ve Çin hattına sahip olmanız gerekiyor.

Uygulama şu an sadece Çince dilinde hizmet veriyor. Satın alınabilir eklentilerin yer aldığı bir mağaza da mevcut.

Baidu’nun kendi uygulamasında arama yaparak bulabileceğiniz Ernie’nin kendi uygulamasını indirdiğinizde de gerekli verileri girdikten sonra hesap oluşturabilir, özellikle Çince araştırmalarınız için bu uygulamayı kullanmayı deneyebilirsiniz.

ChatGPT ve Ernie AI Arasındaki Farklar Neler?