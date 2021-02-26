ESET Internet Security ile Modern Tehlikelerden Korunun

Günümüzde kredi kartlarımızdan kimlik numaralarımıza kadar tüm kişisel verilerimizi internette kullanıyoruz. Peki, gizlilik sorunları karşısında endişe duyuyorsanız ne yapmalısınız? Tam da bu amaca hizmet eden ESET Internet Security; Windows, Mac, Android ve Linux cihazlarınızı korumak için hazır!

Dijital ortamlardaki güvenliğimizi tehdit eden yazılımların sayısı, yıllar boyunca sürekli bir artış gösterdi. Nitekim araştırmalara göre 2012 yılında elli milyon adet olan kötü amaçlı yazılım sayısı, 2020 yılı itibarıyla bir milyar adet sınırını çoktan geride bıraktı.

Bu konudaki açıkları ve güncel tehditleri ele alan ESET, yaptığı kapsamlı analizler ve araştırmalar sonucunda ESET Internet Security Edition ile kullanıcıların karşısına çıktı.

ESET Internet Security Nedir?

ESET Internet Security, entegre bilgisayar güvenliğine yönelik en yeni yaklaşımı temsil ediyor. Sızmaları önlemek adına yapay zeka teknolojisinden faydalanan bu yazılım, sistem performansını etkilemeden ve bilgisayarınızı kesintiye uğratmadan tüm tehditleri tarıyor ve önlüyor.

Dijital güvenlik alanındaki yıllara dayanan tecrübesi ile yakından tanıdığımız ESET tarafından geliştirilen bu yazılımı, bilgisayarınızı tehlikeye atabilecek saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı sürekli olarak tetikte olan akıllı bir sistem olarak tanımlayabiliriz.

ESET Internet Security Özellikleri Neler?

Kötü Amaçlı Yazılım Koruması

Bankacılık ve Ödeme Koruması

Casus Yazılım Koruması

Kimlik Avı Koruması

Fidye Yazılım Kalkanı

Web Kamerası Koruması

Ağ Saldırısı Koruması

Akıllı Güvenlik Duvarı

Gelişmiş Makine Öğrenimi

Anti-Spam ve Anti-Theft

Exploit Engelleyici

Botnet Koruması

Oyuncu Modu

Düzenli Güncellemeler

Çevrim içi Destek

Ebeveyn Kontrolü

Yeniden Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü

Kötü Amaçlı Yazılım Koruması

Çok katmanlı güvenlik her türden çevrim içi ve çevrim dışı tehditlere karşı koruma sunar ve diğer kullanıcılara yayılan kötü amaçlı yazılımları engeller.

Bankacılık ve Ödeme Koruması

Kredi kartı bilgileriniz size özeldir. Bu nedenle ESET Internet Security tüm çevrim içi bankacılık ve çevrim içi ödeme işlemlerinde kullanabileceğiniz, sadece bu işe odaklanmış, güvenli bir tarayıcı sağlar.

Akıllı Güvenlik Duvarı

Tabii ki tüm sorunlar kredi kartı ya da bankacılık bilgilerini korumakla bitmiyor. Bu noktada bilgisayarınıza ya da kamera ve klavye gibi dahili donanımlarınıza uzaktan erişmeyi engelleyen Akıllı Güvenlik Duvarı da burada!

Anti-Spam ve Anti-Theft

Spam e-postalar, tüm e-posta trafiğinin yarısını temsil eder. Anti-Spam koruması ise bu sorunlara karşı aktif koruma sağlar. Bilgisayarınızın kaybolması ya da çalınması durumunda devreye giren Anti-Theft, kullanıcı düzeyindeki güvenliği çok daha yüksek bir seviyeye genişletir.

Düzenli Güncellemeler

Kötü amaçlı yazılımlar sürekli olarak güncellenir ve onlardan korunmak için de sürekli olarak güncellenen bir yazılıma ihtiyacınız var. ESET Internet Security algılama motorunu ve program modüllerini sürekli olarak güncelliyor ve bilgisayarınızda maksimum güvenlik sağlamaya yardımcı oluyor.

Yeniden Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü

Program yeni sürümle birlikte kullanılabilirlik testleri ölçüsünde yeniden tasarlandı ve önemli ölçüde daha basit hale indirgendi. Yani yediden yetmişe tüm kullanıcılar, bu programı oldukça kolay bir şekilde kullanabilir.

Çevrim içi Destek

Aklınıza takılan bir şey mi var? ESET Internet Security entegre olarak çevrim içi yardım ile her zaman yanınızda. Ayrıca destek içerikleri de dinamik olarak sürekli güncelleniyor ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleniyor. ​

ESET Internet Security Fiyatı Ne Kadar?

ESET Internet Security şu an 1 Cihaz / 3 Cihaz / 5 Cihaz / 10 Cihaz için 1 Yıl / 2 Yıl / 3 Yıl süreli lisanslarla satın alınabiliyor. Ayrıca yazılımın otuz günlük ücretsiz deneme süresi sunduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yani ödeme öncesinde ESET Internet Security'i ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.

Deneme sürümü sonrasında ürünü satın almak için bu adresi ziyaret ederek, fiyat bilgisi öğrenebilirsiniz. Fiyatlar cihazınıza, kullanacağınız cihaz sayısına ya da farklı etkenlere göre değişiklik gösterebilir.