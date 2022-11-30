ESET Internet Security 2022, Windows, Mac ve Android cihazlar için gelişmiş koruma sağlar. İnterneti aktif kullanan kullanıcılar için önerilir.

Erkan Calp - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ESET Internet Security 2022, internet tehditlerine karşı gelişmiş koruma sunan güvenlik programıdır. Windows, Mac ve Android cihazlarınız için maksimum koruma sağlarken sistem kaynaklarını minimum düzeyde kullanır.

Eski ve yeni tehditlerden koruyan Ödüllü NOD32 Antivirüs yanında verilerinizi kaçırılmaya karşı güvende tutan Fidye Yazılım Koruması, para transferlerinizi güvenle yapmanız için İnternet Bankacılığı ve Alışveriş Koruması içeren ESET Internet Security, her gün bilgisayar kullanan web kullanıcıları için ideal. ESET Internet Security programını 30 gün ücretsiz denemek için yukarıdaki ESET Internet Security 2022 programını hemen bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

ESET Internet Security 2022 İndir

ESET Internet Security, her türlü çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı koruma sağlayan antivirüs teknolojisinin yanı sıra çevrimiçi alışveriş ve bankacılık işlemleri yaparken verilerinizi korur. Aynı zamanda kötü niyetli kişilerin aktivitelerini engelleyen Bankacılık ve Gizlilik Koruması, modem ve akıllı cihazlarınızın güvenlik açıklarını tespit eder.

Web kameranıza yetkisiz erişme iznini engelleyen Nesnelerin İnterneti ve Web Kamera Koruması gibi gelişmiş özelliklere sahip olan ESET Internet Security 15.0 sürüm ile güvenlik özelinde yenilikler eklendi. Geliştirilmiş Ağ Denetçisi (eski adıyla Akıllı Ev), ağ ve IoT cihazlarınızı korumanıza yardımcı olur ve modeminize bağlı cihazları gösterir.

ESET Home (eski adıyla myESET), güvenliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Yeni cihazlarınız için koruma yükleyin, lisanslayın, paylaşın ve mobil uygulama ile web portalı üzerinden önemli bildirimleri alın. Ana Bilgisayar Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi (HIPS), gelişmiş kötü amaçlı yazılım enjekte etme tekniklerinin değiştirebileceği bellek bölgelerini tarar. En karmaşık kötü amaçlı yazılım izinsiz girişlerini algılar.

ESET Internet Security Özellikleri