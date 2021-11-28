ESET Internet Security ile Her Türlü Tehdide Karşı Güvende Kalın

Kişisel verilerinize yönelik tehditlerin her zamankinden daha tehlikeli seviyelere ulaştığı modern dünyada, bu tehditlere karşı güvende kalabilmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Gizliliklerini önemseyen ve interneti aktif olarak kullanan modern kullanıcılara hitap eden ESET Internet Security; Windows, Mac ve Android cihazlarınızı korumak için burada!

Tabii ki tehditlerin yıldan yıla evrimleştiği bir ortamda, bu tehditlere karşı koruma sağlayan yazılımların da evrimleşmesi gerekiyor. Bu konudaki açıkları ve güncel tehditleri ele alan ESET, yaptığı kapsamlı analizler ve araştırmalar sonucunda ESET Internet Security Edition 2022 ile kullanıcıların karşısına çıktı.

ESET Internet Security Nedir?

ESET tarafından geliştirilen Internet Security, sahip olmak istediğiniz tüm antivirüs işlevlerine ek olarak interneti; alışveriş, bankacılık, iş ve iletişim gibi alanlarda yoğun olarak kullanan kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ve verilerini güvende tutacak ek işlevlere sahip.

Dijital güvenlik alanındaki yıllara dayanan tecrübesi ile yakından tanıdığımız ESET tarafından geliştirilen bu yazılımı, bilgisayarınızı tehlikeye atabilecek saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı sürekli olarak tetikte olan akıllı bir sistem olarak tanımlayabiliriz. ESET Internet Security Edition 2022 ise, bu akıllı sistemin güncel tehditlere karşı uyarlanmış bir hali.

ESET Internet Security Edition 2022 Özellikleri Neler?

Antivirüs ve Antispyware

Fidye Yazılımı Kalkanı

Gelişmiş Makine Öğrenimi

Dosyaları İndirirken Tarama

Exploit Engelleyici

Host Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi

Gelişmiş Bellek Tarayıcı

WMI Tarayıcı

Bulut Destekli Tarama

Sistem Kayıt Defteri Tarayıcısı

Script Tabanlı Saldırı Koruması

UEFI Tarayıcı

Kimlik Avı Koruması

Cihaz Denetimi

Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması

Parental Control

Webcam Koruması

Güvenlik Duvarı

Ağ Denetçisi

Ağ Saldırısı Koruması

Botnet Koruması

Antispam

Düşük Kaynak Kullanımı

Oyun Modu

Taşınabilir Bilgisayar Desteği

Kolay Ürün Güncellemeleri

Tek Tıkla Çözüm

Güvenlik Raporu

ESET SysInspector

İleri Düzey Kullanıcılar için Ayarlar

LiveGuard (Premium)

Secure Data (Premium)

Password Manager (Premium)

Antivirüs ve Antispyware

Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve zararlı yazılımların başka kullanıcılara yayılmasını önler.

Fidye Yazılımı Kalkanı

Bir fidye ödemesi talep etmek için kişisel verilerinize erişmenizi engellemeye çalışan kötü amaçlı yazılımları engeller. Yerel ve ağ sürücülerinde bulabildiği kadar çok dosyayı şifreleyerek cihazlara zarar vermeye çalışan kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamak için gelişmiş davranış tabanlı tespit teknikleri kullanır.

Gelişmiş Makine Öğrenimi

Buluttaki ESET Makine Öğrenimi'ne ek olarak, bu proaktif katman makinenin kendisinde çalışır. Özellikle daha önce görülmemiş, gelişmiş zararlı yazılımları tespit etmek için tasarlanmıştır ve performansa etkisi çok düşüktür.

Exploit Engelleyici

Özellikle antivirüs yazılımlarını atlatacak şekilde tasarlanmış saldırıları, ekranınızı kilitleyen yazılımları ve fidye yazılımlarını engeller. Ayrıca tarayıcılar, PDF okuyucular ve Java tabanlı yazılımlar da dahil olmak üzere uygulama kaynaklı saldırılardan korur.

Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması

Güvenli bir şekilde çevrimiçi ödeme yapabileceğiniz ve desteklenen herhangi bir tarayıcıyı varsayılan olarak güvenli modda çalıştırabileceğiniz (kurulumdan sonra) özel bir güvenli tarayıcıya sahiptir. İnternet bankacılığı işlemlerinde ve web tabanlı kripto-cüzdanlara erişirken sizi otomatik olarak korur. Daha güvenli işlemler için klavye ve tarayıcı arasındaki iletişimleri şifreler ve bu özelliği halka açık Wi-Fi ağlarında kullanırken sizi uyarır. Sizi tuş kaydedicilerden korur.

Kimlik Avı Koruması

Kullanıcı adı, parola veya bankacılık detayları gibi hassas verilerinizi ve gizliliğinizi, orijinallerini taklit eden sahte internet siteleri tarafından çalınmasına karşı korur. Sizi homoglif saldırılarından korur. Başka bir deyişle bağlantılardaki karakterleri benzer görünen ancak aslında farklı olanlarla değiştirir.

Ağ Denetçisi

Ev yönlendiricinizi zayıf parolalar veya güncel olmayan bellenim gibi güvenlik açıklarına karşı test etmenize olanak tanır ve size kimin bağlı olduğunu (cihaz adı, IP adresi, MAC adresi vb.) göstermek için gelişmiş cihaz tespit etme özelliğine sahip, yönlendiriciye bağlı cihazların erişimi kolay bir listesini sağlar (akıllı telefonlar, akıllı cihazlar). Akıllı cihazlarınızı güvenlik açıklarına karşı tarar ve olası sorunları nasıl çözebileceğinize dair öneriler sunar.

Cihaz Denetimi

Kişisel verilerinizin yetkisiz kişilerce harici cihazlara kopyalanmasını önlemenize olanak sağlar. CD, DVD, USB bellek ve harici disk gibi depolama cihazlarını engellmenize olanak sağlar. Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı noktaları üzerinden bağlanan cihazları engellemenizi sağlar.

Düşük Kaynak Kullanımı

Yüksek bilgisayar performansını korur ve donanım ömrünü uzatır. Herhangi bir sistem ortamına uyar. Son derece küçük güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf eder.

Oyun Modu

ESET Internet Security Premium, herhangi bir program tam ekran olarak çalıştırılırsa otomatik olarak sessiz moda geçer. Oyun, video, fotoğraf veya sunumlara kaynak tasarrufu için sistem güncellemeleri ve bildirimleri erteler.

İleri Düzey Kullanıcılar için Ayarlar

İhtiyaçlarınıza uygun derinlemesine güvenlik ayarları sunar, maksimum tarama derinliğini, tarama süresini, taranan dosyaların ve arşivlerin boyutunu ve çok daha fazlasını tanımlamanıza olanak tanır.

ESET Internet Security Fiyatı Ne Kadar?

1 Cihaz için 425,39 TL'den başlayan fiyatlarla

3 Cihaz için 546,93 TL'den başlayan fiyatlarla

5 Cihaz için 668,47 TL'den başlayan fiyatlarla

10 Cihaz için 972,32 TL'den başlayan fiyatlarla

ESET Internet Security şu an 1 Cihaz / 3 Cihaz / 5 Cihaz / 10 Cihaz için 1 Yıl / 2 Yıl / 3 Yıl süreli lisanslarla satın alınabiliyor. Ayrıca yazılımın otuz günlük ücretsiz deneme süresi sunduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yani ödeme öncesinde ESET Internet Security'i ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.