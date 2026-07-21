Askerde Kullanılabilecek En İyi Tuşlu Telefonlar

Askerde akıllı telefon kullanmak yasak. Bu sebepten dolayı askerlik için kamerasız tuşlu telefon tercih etmeniz gerekiyor. Bu cihazlar her ne kadar akıllı telefonların sunduğu özelliklerin çok büyük bir kısmına sahip olmasa da uzun pil ömrü ve dayanıklılık gibi konularda önemli bir avantaj sağlıyor. Peki, askerlik için en iyi tuşlu telefonlar hangileri?

Bu yazıda asker için tuşlu telefon önerileri listesi hazırladık. Hazırladığımız listede Samsung'dan Nokia'ya kadar birçok markanın telefonları bulunuyor. Eğer siz de askere gidecekseniz ve bu nedenle tuşlu telefon satın almak istiyorsanız aşağıda yer alan listeye göz atabilirsiniz.

Askerde Kullanmak İçin En İyi Tuşlu Telefonlar Hangileri?

Samsung B310 Dual'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 2 inç

2 inç Ekran Teknolojisi: TFT

TFT Ekran Çözünürlüğü: 128 x 160 piksel

128 x 160 piksel Batarya: 800 mAh

800 mAh İşlemci: Spreadtrum SC6500FS (208 MHz tek çekirdek)

Spreadtrum SC6500FS (208 MHz tek çekirdek) Radyo: Var

Var El Feneri : Var

: Var Takvim: Var

Var Hesap Makinesi: Var

Var Alarm: Var

Samsung B310 Dual, 2 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, TFT ekran üzerinde 128 x 160 piksel çözünürlük sunuyor. 800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, uzun pil ömrü sunuyor. 208 MHz hızında çalışan tek çekirdek Spreadtrum SC6500FS işlemcisi, sorunsuz bir tuşlu telefon kullanım deneyimi sunuyor. Herhangi bir kasma veya donma ile karşılaşılmıyor. Bu arada cihazda radyo özelliği de bulunuyor ancak bunun için kulaklık gerekiyor.

Nokia 105'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,77 inç

1,77 inç Ekran Teknolojisi: TFT

TFT Ekran Çözünürlüğü: 120 x 160 piksel

120 x 160 piksel Batarya: 800 mAh

800 mAh İşlemci: Unisoc 6531E (208 MHz tek çekirdek)

Unisoc 6531E (208 MHz tek çekirdek) Radyo: Var

Var El Feneri : Var

: Var Takvim: Var

Var Hesap Makinesi: Var

Var Alarm: Var

1,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nokia 105, TFT ekran üzerinde 120 x 160 piksel çözünürlük sunuyor. Tuşlu telefonlarda TFT ekran kullanmanın bazı avantajları bulunuyor. Örneğin düşük güç tüketimi sayesinde cihazın daha uzun bir pil ömrü sunması sağlanıyor. 800 mAh batarya kapasitesine cihazda radyo, el feneri, takvim, hesap makinesi ve alarm özellikleri de mevcut.

Welio WKey T100'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,8 inç

1,8 inç Ekran Teknolojisi: TFT

TFT Ekran Çözünürlüğü: 128 x 160 piksel

128 x 160 piksel Batarya: 1.050 mAh

1.050 mAh İşlemci: MediaTek MTK6261D

MediaTek MTK6261D Radyo: Var

Var El Feneri : Var

: Var Alarm: Var

Welio WKey T100, 1,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, TFT ekran üzerinde 128 x 160 piksel çözünürlük sunuyor. Basit arayüzü sayesinde kolayca kullanılabilen bu telefon, büyük boyutlu tuşlarıyla da öne çıkıyor. Cihazda MediaTek MTK6261D işlemcisi mevcut. Bu işlemci, bir tuşlu telefon için fazlasıyla yeterli. 1.050 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, uzun pil ömrü sunuyor. Bu arada telefonda radyo, el feneri ve alarm gibi özellikler de yer alıyor.

Hiking X11'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,77 inç

1,77 inç Ekran Teknolojisi: TFT

TFT Batarya: 800 mAh

800 mAh Radyo: Var

Var El Feneri : Var

: Var Takvim: Var

Var Hesap Makinesi: Var

Var Alarm: Var

1,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Hiking X11, TFT ekran ile birlikte geliyor. Cihazda 800 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu kapasite, tuşlu telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda ayrıca radyo, el feneri, takvim, hesap makinesi ve alarm özellikleri de bulunuyor.

Philips Xenium E2125'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,77 inç

1,77 inç Ekran Teknolojisi: TFT

TFT Ekran Çözünürlüğü: 120 x 160 piksel

120 x 160 piksel Batarya: 1.700 mAh

1.700 mAh İşlemci: Unisoc SC6531E

Unisoc SC6531E Radyo: Var

Var El Feneri : Var

: Var Takvim: Var

Var Hesap Makinesi: Var

Var Alarm: Var

Asker için telefon önerileri listesinde Philips Xenium E2125 de bulunuyor. 1.700 mAh batarya kapasitesine sahip olan bu telefon, çok uzun bir pil ömrü sunuyor. Cihaz 1,77 inç ekran büyüklüğüne sahip. Gücünü Unisoc SC6531E işlemcsiinden alan telefon ayrıca TFT ekran üzerinde 120 x 160 piksel çözünürlük sunuyor. Bu arada telefon radyo, el feneri, takvim, hesap makinesi ve alarm özelliklerine de sahip.

Editörün Yorumu

Askerde Samsung B310 Dual'ı kullanmıştım ve memnun kalmıştım. Uzun pil ömrü önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmeye gerek kalmıyor. Öte yandan bu telefonda alarm, takvim ve el feneri gibi özelliklerin de yer aldığını belirteyim. Bu telefonun olumsuz tarafı ise radyo özelliğinin kulaklık olmadan kullanılamaması.