Soluksuz İzleyeceğiniz En İyi Yabancı Polisiye Diziler (2026)

Polisiye diziler, televizyon dünyasının her dönem en çok ilgi gören türlerinden biri olmayı sürdürüyor çünkü gerilimin bir an olsun düşmediği bu yapımlar, zekice kurgulanmış senaryorları ve unutulmaz karakterleriyle izleyiciyi ilk dakikadan itibaren ekrana kilitliyor. Biz de türün meraklıları için en iyi polisiye diziler listesi hazırladık. Peki, izleyicilerden tam not alan ve yüksek IMDb puanına sahip polisiye diziler hangileri?

En İyi Polisiye Diziler Hangileri?

True Detective

Mindhunter

Broadchurch

The Bridge (Bron/Broen)

The Wire

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

True Detective'in Konusu Nedir?

En iyi polisiye dizisi denildiğinde akla ilk olarak True Detective geliyor. 2014 yılında yayınlanmaya başlayan bu yapım, her sezonunda farklı bir konuyu, oyuncu kadrosunu, karakterleri ve mekana odaklanıyor. Örneğin ilk sezon 1995 yılında geçiyor ve iki dedektif bir cinayeti çözmeye çalışıyor. 8,8 IMDb puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan bu diziyi HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz.

Mindhunter'ın Konusu Nedir?

1970'li yılların sonunda geçen Mindhunter, cinayet psikolojisini araştıran ve iki FBI ajanını konu alıyor. Dizi, suçlu profili çıkarma yöntemlerinin nasıl ortaya çıktığına odaklanıyor. 2017-2019 yılları arasında izleyiciler ile buluşan dizi 8,6 IMDb puanına sahip. İki sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Broadchurch'ün Konusu Nedir?

Deniz kenarında yer alan Broadchurch isimli kasabada işlenen bir cinayetin soruşturulması için Ellie Miller ve Alec Hardy isimli iki dedektif görevlendirilir. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda David Tennant, Olivia Colman ve Andrew Buchan yer alıyor. 2013-2017 yılları arasında izleyiciler ile buluşan dizi 8,3 IMDb puanına sahip.

The Bridge'in (Bron/Broen) Konusu Nedir?

The Bridge dizisinde İsveç ve Danimarka'nın arasında yer alan Öresund Köprüsü'nün tam sınır çizgisinde bir ceset bulunur. Bunun üzerine iki ülkeden birer dedektif görevlendirilir. 8,6 IMDb puanına sahip olan bu dizi 2011-2018 yılları arasında izleyiciler ile buluştu. Dört sezondan oluşan Dizinin oyuncuları arasında Sofia Helin, Rafael Pettersson ve Sarah Boberg dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

The Wire'ın Konusu Nedir?

En çok sevilen polisiye dizileri arasında The Wire da bulunuyor. 2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan The Wire, Baltimore şehrinde özel soruşturma ekibinin organize suç ağlarını çökertmek için yürüttüğü teknik takip ve dinleme operasyonlarına odaklanıyor. 9,3 IMDb puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan yapımda toplamda beş sezon mevcut. Diziyi TV+ üzerinden izleyebilirsiniz.

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin Konusu Nedir?

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor. 8,8 IMDb puanına sahip olan dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, Fatih Artman, İnanç Konukçu ve Berkan Şal dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Diziyi PuhuTV üzerinden izleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Polisiye, en sevdiğim dizi türleri arasında yer alıyor. Zekice kurgulanmış senaryorlara sahip olan bu yapımlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlıyor. Listede yer alan dizilerin türün en başarılı örnekleri arasında yer aldığını söyleyebilirim. Eğer siz de polisiye türünde bir dizi arıyorsanız listede yer alan yapımları izlemenizi öneririrm.