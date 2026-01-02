Evangelion İzleme Sırası Nedir? (2026)

Evangelion, anime dünyasının başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor fakat seriyi ilk kez izleyecek olanlar için Evangelion izleme sırası kafa karıştırıcı olabiliyor. Anime dizisi, filmler ve yeniden yapım projeleri farklı zamanlarda yayınlandığı için doğru sırayı bilmek, hikâyeyi eksiksiz anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Eğer daha önce hiç bu seriyi izlemediyseniz veya sadece serideki bir yapımı seyrettiyseniz muhtemelen Evangelion hangi sırayla izlenmeli gibi sorularınız olabilir. Bu rehber ise Evangelion'a nereden başlanır gibi sorularla zaman kaybetmeden seriye hızlıca başlamanıza imkân tanıyacak.

Evangelion İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Neon Genesis Evangelion (1995-1996)

Evangelion: Death & Rebirth (1997)

The End of Evangelion (1997)

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012)

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time (2021)

En iyi animeler arasında yer alan Evangelion serisine başlamak istiyorsanız öncelikle 1995-1996 yılları arasında yaıynlanan Neon Genesis Evangelion isimli anime dizisini izleyin. Bu dizi toplamda 26 adet bölümden oluşuyor. Diziyi izledikten hemen sonra 1997 yılında yayınlanan Evangelion: Death & Rebirth ve The End of Evangelion filmlerini izlemeniz gerekiyor.

Söz konusu yapımları izledikten sonra 2007 yılında yayınlanan Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, 2009 yılında yayınlanan Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, 2012 yılında yayınlanan Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo ve 2021 yılında yayınlanan Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time isimli filmleri izleyin.

Evangelion Fragmanı

Evangelion Konusu

Evangelion, "İkinci Patlama" olarak adlandırılan büyük bir felaketin ardından yeniden inşa edilmeye çalışan bir dünyada geçiyor. Bu felaket sonucunda bir tehdit ortaya çıktı. Sıradan yöntemlerle durdurulamayacak kadar güçlü ve gizemli olan bu tehdit ile mücadele etmek için özel bir organizasyon kuruldu.

Organizasyonun temel amacı, insanları korumak ve yaklaşan saldırıları engellemeye çalışmak. Bu doğrultuda geliştirilen devasa savaş araçları bulunuyor fakat bunları kullanabilmek pek de kolay değil. Sadece belirli kişiler bu araçları kontrol edebiliyor. Hikâyenin merkezinde ise bu görevi üstlenen bir genç yer alıyor.

Evangelion Nasıl ve Nereden İzlenir?

8,5 IMDb puanına sahip olan Neon Genesis Evangelion anime dizisi ve 8,1 IMDb puanına sahip olan The End of Evangelion filmi, popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in kütüphanesinde yer alıyor. Aylık Netflix üyelik ücreti ödeyerek platformun kütüphanesindeki tüm içerikleri izleyebilirsiniz. Hizmette temel, standart ve premium olmak üzere üç farklı plan mevcut.

Evangelion Seslendirme Kadrosu

Megumi Ogata

Kotono Mitsuishi

Yuriko Yamaguchi

Megumi Hayashibara

Yuko Miyamura

Fumihiko Tachiki

Akira Ishida

Motomu Kiyokawa

Hiro Yuki

Miki Nagasawa

Megumi Ogata "Shinji Ikari" karakterini, Kotono Mitsuishi "Misato Katsuragi" karakterini, Yuriko Yamaguchi "Ritsuko Akagi" karakterini, Megumi Hayashibara "Rei Ayanami" karakterini, Yuko Miyamura "Asuka Langley" karakterini, Fumihiko Tachiki "Gendo Ikari" karakterini, Akira Ishida ise "Kaworu Nagisa" karakterini seslendiriyor.