Evrim Nedir, Gerçekten Evrim Diye Bir Şey Var Mı?

Evren var olduğundan bugüne kadar sürekli değişim göstermekte, öyle ki sürekli genişleyen evren bir gün yok olacak. Evrenin bir parçası olan dünyamız 4.5 milyar yaşında yani 4.5 milyardır devamlı olarak değişim gösteren bir gezegende yaşıyoruz.

Bu değişimin sonucunda doğanın bir kanunu olan evrim karşımıza çıkmıştır. Peki dünyada sıkça tartışılan evrim nedir, gerçekten evrim var mı, evrim tam olarak ne demek? Gelin birlikte bakalım.

Evrim Nedir?

Evrim zaman içinde türlerin genlerini yeni nesillere aktarmasıdır. Ancak, yeni nesillere aktardıkları genlerin değişmesi ile ortaya çıkmaktadır. Yani sanılanın aksine bir türü diğer türün birden geçiş yapması değil zaman içinde o türün çevreye uyum sağlamasıyla ortaya çıkmaktadır.

Evrim karşıtlarının veya evrim nedir hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayanların ilk yanılgıları; "Maymundan direkt olarak insan oldu" diye düşünmektedirler. İlk başta bakıldığı zaman bu soru o kadar da mantıksız gelmeyebilir. Çünkü bu evrimin tam olarak ne olduğu anlaşılmamasından dolayı kaynaklanmaktadır.

Evrim ne demek sorusuna gelince bir türün zaman içinde çevreye uyum sağlayarak yeni bir türe adapte olması denilebilir. Fakat, kimi canlılar ise çevreye adapte olamadıklarından doğada kaybolmaktadırlar. Peki, Evrim gerçekten var mı?

Evrim Gerçekten Var Mı?

Evrimin gerçekten olmadığına inanan kişiler gözle görülür veya hissedilebilecek bir şey olmadığından dolayı evrim aslında gerçekten yok derler ama evrim gerçekten vardır ve sürekli devam etmektedir. Öyle ki evrimi çok yakın zamanda corona virüsünün mutasyon geçirmesi sonucuyla görmüş olduk. Tabî bu durum yani corona virüsünün mutasyon geçirmesi mikroevrimdir.

Mikroevrim: Türlerin makro evrime göre daha kısa sürede mutasyona uğraması ile oluşan bir evrim türüdür. Makroevrim ise mikro evrimin zaman içinde oluşturduğu ve artık gözle görülür farkları ortaya çıktığı evrim türüdür. Birçok insan evrimin kısa sürede gözle görülür farklar ortaya koyacağını düşünmektedir ancak bu pek mümkün değildir.

Evrimi Vücudumuzda Aslında Görebiliyoruz!

Evrimin canlıların zaman içinde çevreye uyum sağlayarak gerçekleştirdikleri mikroevrim'den makroevrime geçmesi ile oluştuğunu belirtmiştik. Fakat, vücudumuzda evrim hakkında bazı izler taşıyoruz. Bunlardan bazıları: İnsan vücudunda bulunan yirmilik dişler, apandisit veya kuyruk sokumu...

İnsanların daha önceden ihtiyacı olan yirmilik dişler şu an günümüzde işlevsiz halde ve büyük oranda insanlara rahatsızlık vermektedir. İnsanların önceden yediği çiğ etler yirmilik dişler sayesinde kolay bir şekilde çiğnene biliyordu. Ancak, ateşin keşfedilmesi ile etler pişirilmeye başlandı ve yirmilik dişlere zamanla gerek kalmadı, daha sonraları ise bu dişler körelmeye başladı.

Kuyruk sokumu atalarımızdan gelen bize bir mirastır. Hatta orta çağlarda birçok kadın doğum yaparken kuyruk sokumu nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Çünkü kuyruk sokumu bebeğin vücuttan dışarı çıkmasını zorlaştırmaktadır.

Aynı şekilde apandisit daha önceleri yenilen otları sindirmede görev görürken şu an pek bir görevi kalmadı. Hatta birçok insan apandisit ameliyatı olmak zorunda kalıyor

Şunu belirtmek isteriz ki körelmiş organların görevini yerine getirememesi o organları zaman içinde başka bir görevi üstlenemeyeceği anlamına gelmez.

Evrim Hakkında Yanlış Bilinenler

Evrim tamamlanmıştır ve bitmiştir;

Evrim bir türün diğer türü değişmesi ile oluşmaktadır;

İnsanlar maymundan gelmiştir;

Mikroevrim gerçektir, makroevrim yoktur;

Evrim sadece bir teoridir, bu yüzden gerçek değildir;

Ara türler yoktur, o zaman evrim yoktur;

Evrim Tamamlanmıştır ve Bitmiştir

Evrim hakkında en yanlış bilinenlerden biri de insanlık evrimini tamamlamış ve artık son noktaya geldiklerine inanmalarıdır. Ancak, insanlar ve hayvanlar hala evrim geçirmektedir.

Evrim Bir Türün Diğer Türü Değişmesi ile Oluşmaktadır

Evrim bir türün diğer türü değişmesiyle oluşmaktadır. Bu durum kısmen doğru sayıda bilsede bir tür direkt olarak yeni bir türe değişmesi imkansızdır. Uzun yıllar sonucunda oluşan makroevrim sanki bir türün direkt olarak yeni bir türe dönüşmesi olarak düşünülmektedir. Örneğin günümüzde dinozorlar hala yaşamaktadır evrimin doğurduğu makroevrim ile günümüzdeki kuşlar aslında birer dinozordur.

İnsanlar Maymundan Gelmiştir

Evrimi en çok kabul etmeyen kişilerin sunduğu hipotez; "Benim atam maymun olamaz " şeklinde söylemektedirler. Fakat, bu konuya açıklık getirmek gerekirse insanlar direkt olarak maymundan gelemez, maymunlar ve insanlar arasında birçok tür bulunmaktadır. İnsanların kuzenleri olan şempanzeler geçmişte ortak bir ataya sahiptir.

Hatta birçok insan türü bulunmuş ve bulunmaktadır homo sapiens olan bizler sadece tek insan değildi, bizden önceleri neandertal veya homo erektus gibi birçok insan türü bulunmuştur.

Yukarıdaki fotoğrafta bazı insan türlerini görebilirsiniz.

Mikro Evrim Gerçektir, Makro Evrim Yalandır

Bu durumun en büyük nedeni mikroevrimin günümüzde görülebiliyor olması ama makroevrimin görünmüyor olmasıdır. İnsanlar mikroevrimin ilerleyen yıllarda makroevrim'e dönüşeceğini tam olarak kavrayamamıştır.

Evrim Sadece Bir Teoridir, Bu Yüzden Gerçek Değildir

Bu yanılgı teorinin kanıtlanmamış bir söylenti olduğundan gelir. Aslında teori bir kanunun nasıl olduğunu açıklamakla yükümlüdür. Yani yerçekimi bir kanundur ancak yerçekiminin nasıl açıklandığı ise bir teoridir.

Ara Türler Yoktur, O Zaman Evrim Yoktur

Bir yerde evrim hakkında bir şeyler araştırdığınızda evrimin direkt olarak bir türün diğer türe değiştiği anlamına gelmediğini bu iki tür arasında ara fosillerin bulunduğunu duymuştursunuz. Zaten evrim teorisini açığa kavuşturan şeylerden biri de ara türlerdir. Günümüzde var olan ve fosilleri bulunan ara türler evrimin kanıtlandığının bir gerçeğidir.

Aslına şu an bulunan homo sapiens türü yani bizler bir ara türüz. Çünkü gelecekteki insan türünün geçmişteki insan türü arasındaki tür homo sapiens yani bizlerdir.

Günümüzde yaşayan hala bazı belirgin ara türler vardır, aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.

Evrim teorisi oldukça geniş ve kanıtlanmış bir teoridir, hatta evrimin birçok alt dalı bulunmakta ve birçok bilimde kullanılmaktadır. Evrimsel psikoloji, robotların evrimi, tıpta ve sayabileceğimiz birçok bilimde evrim hakkında izler bulabilirsiniz.

Evrim teorisinin beraberinde getirdiği birçok soru işareti de bulunmaktadır. Örneğin: Yapay zeka bir gün dünyayı ele geçirebilir mi gibi sorularla insanlar şüpheye düşmektedir.

Evrim hakkında en çok tartışılan konulardan biri de kimi inançların evrimi tamamen reddetmesidir. Burada şunu söyleyebiliriz ki evrim tanrının yarattığı veya başlattığı bir şey mi bilemeyiz, çünkü evrim bilimsel bir konudur. İnanç ise kişinin kendi iradesiyle verdiği kararlardır.

Bu içeriğimizde evrim gerçekten var mı sorusuna cevap verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca evrim teorisinin başrolü olan Charles Darwin kimdir? Adlı yazımıza bakmanızı tavsiye ederiz.