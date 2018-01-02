Facebook Oyun Daveti Engelleme Nasıl Yapılır

Günümüzde Facebook en yaygın olarak kullanılan sosyal medya servisi. Aile üyelerimizi, çocukluk arkadaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı, okul arkadaşlarımızı ve tanıdıklarımızı Facebook üzerinden bularak arkadaş listemize ekleyebiliyoruz.

Facebook arkadaş listenizin kalabalık olması beraberinde belli problemleri de getirmekte. Hem haber akışınızda görmekten hoşlanmayacağınız gönderilerin sayısı artıyor, hem de istenmeyen bildirimler karşınıza çıkabiliyor. Bu bildirimlerden çoğunun kaynağı da Facebook oyunları ve Facebook uygulamaları. Daha önce hiç oynamadığınız, gelecekte de oynamayı düşünmediğiniz bir Facebook oyunu için sürekli bildirim almak canınızı sıkabilir. İşte bu yazımzıda Facebook oyun davetlerini ve Facebook uygulama davetlerini nasıl engelleyebileceğinizi resimli olarak anlatacağız ve Facebook'unuzun daha temiz, filtrelenmiş ve rahatsız edici içeriklerden arındırılmış hale gelmesine yardımcı olacağız.

Facebook oyun daveti engelleme ya da Facebook uygulama daveti engelleme işini gerçekleştirmek için öncelikle internet tarayıcımız üzerinde Facebook'u açıyoruz ve Facebook profilimize giriş yapıyoruz. Facebook açılıp, profilimize giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan aşağı ok tuşuna tıklayın ve menüyü açın:

Menü açıldıktan sonra yukarıdaki resimde de işaretlemiş olduğumuz "Ayarlar" başlığına tıklayın. Ayarlar sayfası açıldıktan sonra sol taraftaki menüden "Engelleme" başlığına tıklayın:

Engelleme ayarları sayfası açıldığında uygulama/oyun veya kişi tabanlı olarak davetleri engelleyebilirsiniz. Dilerseniz size sürekli davet gönderen arkadaşlarınızın davet göndermemesini, dilerseniz belli bir uygulamadan veya oyundan size davet gönderilmemesini sağlayabiliyorsunuz. Bir kişinin size davet göndermesini engellemek için "Uygulama davetlerini engelle" başlığını bulun ve yanındaki arama çubuğuna davet göndermesini istemediğiniz kişinin adını yazmaya başlayın:

Davet gönderen arkadaşınızın adı arama çubuğunun altında listelenince adını seçerek engellemeye başlayabilirsiniz. Eğer sonradan arkadaşınızın engelini kaldırmak isterseniz yine bu bölümü kullanabilirsiniz.

Size belli bir uygulama veya oyundan davet gelmesini önlemek için "Uygulamaları engelle" başlığını bularak arama çubuğuna engellemek istediğiniz uygulamanın adını yazmaya başlayın:

Çıkan seçenekler arasından engellemek istediğiniz uygulamayı/oyunu seçmeniz, o uygulamayı veya oyunu engellemeniz için yeterli. Yine bu bölümden engellenmiş uygulamaları denetleyebilir, dilediğiniz zaman engellemelerini kaldırabilirsiniz. Umarız rehberimiz size yardımcı olmuştur, hoşça kalın.