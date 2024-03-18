Faizsiz Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır, Şartlar ve Adımlar Neler?

Faizsiz evlilik kredisini kapsayan Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Evlilik kredisi, 2 sene geri ödemesiz ve 150 bin TL’lik 0 faizli olarak belirlendi. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Neler?

150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrasında sunulacak eğitimle danışmanlık hizmetlerinden faydalanmayı taahhüt etmek,

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş aralığında olmak (30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor)

Başvuruda bulunacak gençlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aydaki gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmamasına da dikkat edilmelidir,

Başvuru tarihi itibariyle resmi nikah tarihine minimum 2 ay maksimum 6 ay kalmış olmalıdır,

Depremden etkilenen 11 il olan (Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kilis, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ) haricinde taşınmaz hissedarı veya sahibi olmamak,

Aynı zamanda faizsiz evlilik kredisine affa uğrasalar dahi devlet güvenliğini ve Anayasal düzeni bozan suçları işleyenler başvuramaz. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimiyle ticareti yapanlarında başvurusu geçersizdir. Ayrıca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması, bu maddelerin bulundurulması ve kullanımlarına dair suçların kesinleşmesi de başvurunun iptal olmasına neden olur.

Faizsiz Evlilik Kredisi Başvurusu Nereden Yapılacak?

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasıyla ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu teklif, 29 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Krediye başvuru, e-Devlet ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesi “aile.gov.tr” adresinden yapılmaktadır.

İnternetten başvurularının alınacağı faizsiz evlilik kredisinin miktarı her sene artacak. Kredi, deprem bölgesinden sonra Türkiye genelinde de dağıtılacak. Faizsiz evlilik kredisi projesinin pilot uygulaması Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep (yalnız Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde) başladı.