Video oyunu uyarlaması popüler dizinin ilk sezonunu izleyen kişiler, Fallout 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde Amazon Prime Video'nun popüler dizisi ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Geneva Robertson-Dworet ve Graham Wagner tarafından yaratılan Fallout dizisi 2024 yılında yayınlanmaya başladı. İlk sezonuyla birlikte büyük beğeni toplayan yapım, en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini aldı. Peki, Fallout dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Fallout Dizisi 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Fallout dizisinin 2. sezonunun 2025 yılının son çeyreğinde veya 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. Yüksek IMDb puanı ile dikkat çeken popüler dizi, 2024 yılının nisan ayında ikinci sezon onayı almıştı.

Fallout dizisi yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Fallout Dizisi Türkçe Alt Yazılı Fragman

Fallout Dizisi 2. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri

Ella Purnell (Lucy MacLean)

(Lucy MacLean) Aaron Moten ( Maximus)

Maximus) Walton Goggins (Cooper Howard)

(Cooper Howard) Sarita Choudhury (Moldaver)

(Moldaver) Kyle MacLachlan (Hank MacLean)

(Hank MacLean) Frances Turner (Barb)

(Barb) Moisés Arias (Norm MacLean)

Fallout dizisi 2. sezon oyuncuları arasında Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve daha pek çok ismin yer alması bekleniyor. Yeni sezon oyuncu kadrosu hakkında henüz resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu liste değişebilir.

Fallout Dizisi Konusu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angelas şehrinde insanlar, nükleer savaşın ardından mutantlardan, radyasyondan ve kötü niyetli kişilerden korunmak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır. Bu sığınaklar Vault olarak isimlendirilir.

Fallout Dizisi Nasıl İzlenir?

Fallout dizisini Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Amazon Prime aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

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