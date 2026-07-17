Türkiye'de 7 Bin TL'ye Satılan En Ucuz 5G'li Telefon Redmi Note 11E Alınır mı?

Xiaomi'nin Redmi Note 11E modeli şu an Türkiye'de satılan en ucuz 5G destekli akıllı telefon. Bazı çevrim içi mağazalar üzerinde 7 bin 621 TL civarı fiyata satın almak mümkün. Bu açıdan kulağa oldukça cazip bir seçenek gibi geliyor. Peki, ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülen cihazı bugün hâlâ satın almak mantıklı mı?

Bu yazıda mevcut akıllı telefon pazarına göre çok uygun bir fiyata sahip olan modeli yakından ele alacağız. Hem donanım hem yazılım gibi konular üzerinden değerlendireceğiz. En nihayetinde ise yaptığımız değerlendirmeleri de dikkate alarak "Redmi Note 11E hâlâ alınır mı?" sorusuna cevap vereceğiz.

Redmi Note 11E'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,58 inç

6,58 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

1080 x 2408 piksel İşlemci: Dimensity 700

Dimensity 700 GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) - 1080p / 30 FPS

50 MP (f/1.8) - 1080p / 30 FPS Ön Kamera: 5 MP (1080p / 30 FPS)

5 MP (1080p / 30 FPS) Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Boyut: 164 mm x 76,1 mm x 8,9 mm

164 mm x 76,1 mm x 8,9 mm Ağırlık: 200 g

Redmi Note 11E'nin İşlemcisi Nasıl Performans Veriyor?

Redmi Note 11E, gücünü Dimensity 700 işlemcisinden alıyor. Daha önce POCO M3 Pro 5G, Redmi 10 5G ve vivo Y35 5G gibi akıllı telefonlarda kullanılan bu işlemci, akıllı telefonun günlük kullanıma uygun olduğunu gösteriyor. WhatsApp, TikTok, Instagram ve benzeri uygulamaları sorunsuz kullanabilir ve bunların arasında rahatlıkla geçiş yapılabilir.



Gelgelelim, çok üst düzey grafiklere sahip oyunları kaliteli grafiklerle oynamak için yeterli performans sağlamaz. Genshin Impact gibi yoğun efektler içeren, cihazın tüm sınırlarını zorlayan oyunları eğer düşük grafik ayarlarında oynarsanız ortalama olarak 30-40 FPS alırsınız. Efektlerin epey yoğun olduğu savaşlar sırasında düşüşler meydana gelebilir. Öte yandan PUBG Mobile'da da dengeli modda 40 FPS civarı elde edersiniz.

Redmi Note 11E'nin Ekranı Nasıl Deneyim Sağlıyor?

Cihaz, 6,58 inçlik ekran boyutuna sahip. IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2408 piksel çözünürlük sunuyor. Boyut ve çözünürlük, yazıları okurken ya da video izlerken piksellerin tek tek sayılabilir olması gibi sorunlarla karşılaşılmayacağı anlamına geliyor. Ekran teknolojisi, OLED ekranlara göre tam anlamıyla size siyahlar sunmaz. Siyah kısımları tamamen kapatmadığı için de daha çok güç tüketir.

Tabii, ekran tarafında önemli artılar da söz konusu. Her şeyden önce LCD kullanıldığı için ekran yanması gibi sorunların yaşanma olasılığı oldukça düşük. Ayrıca daha uygun maliyetli. Yani telefonu düşürmeniz hâlinde onarımı AMOLED veya OLED ekranlı telefonlara göre daha düşük maliyetli olur. Öte yandan 60Hz ekranlı akıllı telefonlara kıyasla menüler arasında geçiş yaparken, sosyal medyada aşağı kaydırırken daha akıcı hissiyat sağlar.

Redmi Note 11E'nin Kamerası Günümüz İçin Yeterli mi?

Xiaomi'nin bu bütçe dostu telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Arka kamera, gündüz vakti, iyi aydınlatma koşulları altında net ve güzel fotoğraflar elde etmeye yardımcı olur ama loş ışıklı ortam ya da gece çekimlerinde beklediğiniz sonucu vermeyebilir.

Doğrusunu söylemek gerekirse ön kamera da günümüz standartlarında yetersiz kalıyor. Gündüzleri doğal ışık kaynağından yararlanırsanız iş görebilir ama yine de fotoğraflarda aşırı detay beklememekte fayda var. Arkadaşlarla yaptığınız görüntülü görüşmelerde eğer ortam iyi aydınlatılmamışsa da yüzünüz net çıkmayabilir.

Redmi Note 11E'nin Bataryası, Beklentileri Karşılıyor mu?

Bu cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Batarya, telefonun segmentine göre ideal. Çok yoğun güç tüketmeyen uygulamalar kullanıyorsanız akşam eve döndüğünüzde şarjınız tamamen bitmemiş olur. Ne var ki evden çıkmadan önce genellikle çok az zamanınız oluyorsa 5-10 dakikalık bir şarjla çok uzun bir kullanım süresi elde edemezsiniz.

Redmi Note 11E Hâlâ Alınır mı?

Redmi Note 11E'nin şu an en büyük avantajı, fiyatının çok düşük olması. Başta da belirttiğimiz gibi oldukça uygun bir ücret karşılığında bu modele sahip olabiliyorsunuz. Günlük kullanım için hâlâ tercih edilebilecek bir model. Çok kaliteli fotoğraflar elde etmek ya da yüksek grafik ayarlarında oynamak gibi amacınız yoksa işinizi görebilir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde Note 11E almak hâlâ mantıklı görünüyor ama sadece bu avantajlar üzerinden ilerleyip satın alma kararı verirseniz büyük bir detayı atlamış olursunuz. Söz konusu cihaz için güncelleme desteği sona ermiş durumda. Artık yeni güncellemeler yayınlanmıyor. Özellikle bir telefonu aldıktan sonra onu en az 3-4 yıl kullanan biriyseniz sizin için ciddi bir dezavantaj yaratacaktır. Bu da onu artık satın almanın pek mantıklı olmadığı anlamına geliyor. Tabii, son karar yine size ait.

Editörün Yorumu

Redmi Note 11E'nin sosyal medyada gezinme ve arada sırada çok fazla güç tüketmeyen oyunlar oynayan kişiler için ideal bir model olduğu kanaatindeyim. Ama bugün bir telefon satın alacak olsaydım güncelleme desteğinin bulunmamasını kesinlikle dikkate alır ve bütçemi biraz daha artırıp daha desteği sona ermemiş nispeten yeni modellere yönelirdim.