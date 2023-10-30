General Mobile GM 22S Özellikleri ve Fiyatı
General Mobile'ın GM 22S modelinin sahip olduğu teknik özellikler ve güncel fiyatını sizler için inceledik. İşte GM 22S hakkında tüm merak edilen detaylar!
Zarif ve şık tasarımıyla dikkat çeken General Mobile GM 22S iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Beyaz ya da siyah renkli olarak alabileceğiniz cihaz hem teknik özellikleri hem de satış fiyatı ile 2023 yılında kullanışlı ve ekonomik bir akıllı telefon almayı hedefleyen kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
General Mobile GM 22S Özellikleri
General Mobile GM 22 serisinde bulunan ve 2023 yılının Mart ayında duyurusu yapılan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık anlamında herhangi bir IP derecesi ile sertifikalandırılmıyor.
Arka kapakta yer alan parmak izi okuyucunun yanı sıra sensör olarak ivmeölçer, pusula, yakınlık ve ortam ışığı sensörleri bulunuyor.
Henüz 5G desteği olmasa da cihazda 4.5G bağlantı desteği mevcut. Kamera fonksiyonlarına baktığımızda portre modu, HDR, panorama, zamanlayıcı, otomatik odaklama ve yapay zeka sahne algılama özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Video kaydında ise time-lapse ve slow motion video çekim imkânı mevcut.
Cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:
- 6.52 inç 720 x 1600 HD+ px IPS LCD Ekran
- 269 ppi – 60 Hz
- 16 milyon renk
- 5000 mAh batarya
- Hızlı ve kablosuz şarj desteği bulunmuyor
- MediaTel Helio G25 yonga seti
- 8 çekirdekli 2.0 GHz CPU – 4 X 2.9 GHz ARM Cortex*A53
- 4 GB RAM
- 64 GB dahili depolama
- 256 GB max hafıza kartı kapasitesi
- 164.75 x 76.3 x 8.9 mm
- 202 gram ağırlık
- Android 11 işletim sistemi
- Wi-Fi 5 – Bluetooth 5.0
- 13 + 0.3 + 0.3 MP Üçlü arka kamera seti
- 8 MP ön kamera
- 1080 p ön ve arka kamera ile 30 FPS video çekim
- Radyo
- Çıkış tarihi: 2023
General Mobile GM 22S Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
General Mobile’ın 2023 yılında Türkiye’de satışa sunduğu GM 22S, teknik özellikleri itibariyle orta seviye akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor.
General Mobile GM 22S Fiyatı
2023 yılının fiyat performans ürünlerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz orta segmente yönelik akıllı telefon modeli GM 22S’in fiyatı 4.000 - 4.500 TL bandında satışa sunuluyor.
Çeşitli tekno marketlerde ve pazar yerlerinde cihaz için farklı fiyatlandırmaların yapıldığını görebilirsiniz. Kampanya dönemlerindeki avantajlardan yararlanarak aynı ürünü daha uygun fiyata satın alma şansınız olduğunu unutmayın.
YORUMLAR