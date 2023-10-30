General Mobile GM 22S Özellikleri ve Fiyatı

Zarif ve şık tasarımıyla dikkat çeken General Mobile GM 22S iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Beyaz ya da siyah renkli olarak alabileceğiniz cihaz hem teknik özellikleri hem de satış fiyatı ile 2023 yılında kullanışlı ve ekonomik bir akıllı telefon almayı hedefleyen kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

General Mobile GM 22S Özellikleri

General Mobile GM 22 serisinde bulunan ve 2023 yılının Mart ayında duyurusu yapılan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık anlamında herhangi bir IP derecesi ile sertifikalandırılmıyor.

Arka kapakta yer alan parmak izi okuyucunun yanı sıra sensör olarak ivmeölçer, pusula, yakınlık ve ortam ışığı sensörleri bulunuyor.

Henüz 5G desteği olmasa da cihazda 4.5G bağlantı desteği mevcut. Kamera fonksiyonlarına baktığımızda portre modu, HDR, panorama, zamanlayıcı, otomatik odaklama ve yapay zeka sahne algılama özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Video kaydında ise time-lapse ve slow motion video çekim imkânı mevcut.

Cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

6.52 inç 720 x 1600 HD+ px IPS LCD Ekran

269 ppi – 60 Hz

16 milyon renk

5000 mAh batarya

Hızlı ve kablosuz şarj desteği bulunmuyor

MediaTel Helio G25 yonga seti

8 çekirdekli 2.0 GHz CPU – 4 X 2.9 GHz ARM Cortex*A53

4 GB RAM

64 GB dahili depolama

256 GB max hafıza kartı kapasitesi

164.75 x 76.3 x 8.9 mm

202 gram ağırlık

Android 11 işletim sistemi

Wi-Fi 5 – Bluetooth 5.0

13 + 0.3 + 0.3 MP Üçlü arka kamera seti

8 MP ön kamera

1080 p ön ve arka kamera ile 30 FPS video çekim

Radyo

Çıkış tarihi: 2023

General Mobile GM 22S Fiyatı

2023 yılının fiyat performans ürünlerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz orta segmente yönelik akıllı telefon modeli GM 22S’in fiyatı 4.000 - 4.500 TL bandında satışa sunuluyor.

Çeşitli tekno marketlerde ve pazar yerlerinde cihaz için farklı fiyatlandırmaların yapıldığını görebilirsiniz. Kampanya dönemlerindeki avantajlardan yararlanarak aynı ürünü daha uygun fiyata satın alma şansınız olduğunu unutmayın.