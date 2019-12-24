Gmail / Outlook / Yahoo Mail: Hangisi Daha İyi?

Mevcut e-posta sağlayıcınızdan sıkıldınız ve başka bir e-posta sağlayıcısına mı geçmek istiyorsunuz? Bir e-posta sağlayıcısı seçmek sizin için çok zor olabilir. Gmail, Outllook ve Yahoo Mail gibi en popüler e-posta servis sağlayıcılarından birini seçebilirsiniz ancak bu üçü arasından hangisi daha iyi bir seçim olur?

Birçok kullanıcı e-posta sağlayıcısının itibarına ya da yakınlarının ne kullandığına göre bir e-posta sağlayıcısı seçer. Kullanıcı deneyiminin ön planda tutulduğu bir e-posta sağlayıcısı kullanmak istiyorsanız bu üç e-posta sağlayıcısının karşılaştırmasını inceleyerek hangisinin sizin için daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz. İşte, Gmail, Outlook ve Yahoo karşılaştırması!

Gmail

Google'ın e-posta sağlayıcısı olan Gmail'in dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısı vardır, bu nedenle bariz bir seçim gibi görünebilir. Kullanımı ve gezinmesi kolaydır, çok basit ve dağınık olmayan bir düzene sahiptir.

Kullanıcılar ücretsiz olarak 15 GB'lık bir depolama alanının keyfini çıkarabilir ve sıradan e-postalar için 25 MB'a kadar dosya eki içeren e-postalar gönderebilir. Birçoğunun yararlı bulabileceği bir özellik, diğer e-posta sağlayıcılarındaki (Outlook ve Yahoo Mail) hesaplarını yönetme özelliğidir. Bu, hesaplar arasında gezinmek zorunda kalmadan tüm gelen kutularınızı tek bir yerde düzgün bir şekilde yönetebileceğiniz anlamına gelmektedir.

Gmail ayriyeten gelen kutunuzu düzgün bir görünüme sokar. E-postaları sosyal medya gibi klasörlere ayırarak işlerinizi daha düzenli bir şekilde yönetmenize imkân tanır. Kullanıcılar günde 100 e-posta gönderebildiği için gereksinimlerinize uygun olup olmadığına karar vermelisiniz.

Microsoft Outlook

Microsoft'un Hotmail'den beklediği performans Outlook ile yakalandı. Outlook'u günümüzde milyonlarca kullanıcı kullanmaktadır.

Outlook, önemli olabilecek e-postaları düzgün bir şekilde algılar ve dikkat dağıtıcıları ya da istenmeyen spam e-postaları gözden uzak tutar. Uçuşlar ve otel rezervasyonları gibi şeyler otomatik olarak takviminize eklenebilir ve diğer Microsoft hesap sahipleri ile kolayca paylaşılabilir.

Outlook kullanıcılara OneDrive dosyalarını doğrudan bağlantı olarak paylaşma özelliği de sunmaktadır. Google Drive, Dropbox ve Box hesaplarından ekleyebilir ve 15 GB'lık bir depolama alanı (Gmail'in depolama alanı ile aynı) ile başkalarından gelen dosyalar için bol miktarda depolama alanı sağlanabilir.

Yahoo Mail

2016'daki veri ihlalinden Yahoo Mail'e aşinasınızdır. Kullanıcılar, Yahoo Mail ile kolay göz atmanın ve özelleştirilebilir klasörlerin keyfini çıkarabilir.

Mobil cihaz kullanıyorsanız platformdan ayrılmadan e-posta aboneliklerinden çıkmak gibi size açık olan ek özellikleriniz vardır. Gmail ya da Outlook'tan farklı olarak kullanabileceğiniz 1 TB depolama alanı vardır. Güvenlik ile ilgili endişeleriniz var ise Yahoo'nun tek kullanımlık e-posta adresi oluşturma seçeneği de bulunmaktadır.

Yahoo, Gmail ya da Outlook ile aynı seviyede esneklik sunmaz ancak Business Mail (ücretli özellik), kullanıcıların kendi özel alan adlarını ([email protected]) oluşturmasına ve Facebook, Gmail ve Outlook'tan kişileri içe aktarmasına olanak tanır.

En iyi e-posta sağlayıcısını seçmek kişisel tercihinize bağlıdır ancak bu karşılaştırmanın karar vermenize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Gmail, Outlook ve Yahoo Mail ücretsiz olduğundan ötürü bir hesap oluşturmanızı ve bu üç e-posta sağlayıcısını birer birer denemenizi öneririz. Bu, hangisinin size uygun olduğunu öğrenmenin en basit yoludur.