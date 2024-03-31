Google Ads’te Dönüşüm Oranı Nasıl Artırılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte pazarlama dünyası da farklı bir boyuta geçti. Geleneksel pazarlama yerini yavaş yavaş dijital pazarlamaya başladı. Dolayısıyla bu durumla bağlantılı olarak ortaya yeni kavramlar çıktı ve çıkmaya devam ediyor.

Biz de bu yazımızda dijital pazarlamanın kalbini oluşturan Google Ads’nin dönüşüm oranının nasıl artırılacağından bahsedeceğiz. Peki, Google Ads dönüşüm oranı artırma nasıl yapılır?

Google Ads’te 13 Dönüşüm Oranı Artırma Yöntemi

Google Ads dönüşüm oranı (conversion rate), reklamlara tıklamanın ardından marka sahibi tarafından belirlenen satın alma, abone olma vb. hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğini gösterir. Yüzde olarak hesaplanan dönüşüm oranı şu şekilde hesaplanır:

Dönüşüm Oranı= (Toplam Dönüşümler / Toplam Tıklamalar) x 100

Google Ads dönüşüm oranının arttırılması yöntemleri şöyle sıralanabilir:

1. Hedef Belirleme

Google Ads dönüşüm oranını artırılarak neyin hedeflendiği açıkça ifade edilmelidir. Örneğin, yukarıda da değindiğimiz üzere e-bülten aboneliği, ürün/hizmet satma vb. hedefler net şekilde tanımlanmalıdır. Hedefler net şekilde belirlendiği takdirde dönüşüm oranı da o ölçüde artar. Hedef belirlemenin yanı sıra ürün/hizmetlerin kimlere hitap edeceği de çok iyi düşünülmelidir. Marka önce hedef kitlesini hemen akabinde de amaçlarını belirleyip o doğrultuda Google Ads çalışmalarına başlamalıdır.

2. Hedef Sayfa Optimizasyonu

Hedef sayfa optimizasyonu şu şekilde gerçekleşir;

Anlaşılır sayfa tasarımı,

Sayfanın hızlı şekilde yüklenmesi,

Açıklayıcı şekilde oluşturulan harekete geçirici mesaj,

Hangi sayfanın dönüşüm oranı artırılacaksa onun üzerinde Google Ads çalışmaları yapılarak sayfayı daha çok kişinin ziyaret etmesi sağlanır.

3. Sayfa ve Reklamın Uyumu

Sayfadaki içeriklerle reklam metinleri birbirine uyumlu olmalıdır. Sayfayı ziyaret eden kişi eğer reklama tıklayınca istediği içeriğe ulaşamazsa bu durum dönüşüm oranının düşmesine neden olur.

4. Mobil Uyumlu Olmalı

Google Ads’te dönüşüm oranı artırmak için mobil uyumlulukta şarttır. Bir sayfanın akıllı telefonlarda da düzgün görünmesi çok önemlidir. Çünkü günümüzde internet kullanımı çok arttı. Bununla bağlantılı olarak insanlar çoğunlukla internete mobil cihazlardan girmeye başladı.

5. A/B Testi Yapma

Google Ads dönüşüm oranının artırılmasını sağlayan A/B testleri, marka kaynaklarının verimli ve doğru kullanılmasında da önemli rol oynuyor. A/B testleri;

CTA yani harekete geçirici mesajlar,

Farklı hedef sayfa tasarımları,

Görseller,

Başlıklar arasında hangi versiyonların yüksek performans gösterdiğini öğrenmek için yapılır.

Örneğin, sayfa için iki adet CTA arasında hangisini kullanacağınıza karar veremediyseniz A/B testi yapmanızı öneririz.

6. Dönüşüm Hunisi Analizi

Dönüşüm hunisi analizi yaparak ziyaretçilerin hangi aşamada sayfayı takip etmeyi bıraktıklarını öğrenebilirsiniz. Böylelikle sorun teşkil eden konular daha kolay belirlenir. Sorunlar belirlendikten sonra onunla ilgili optimizasyon çalışması yapılır.

7. Güven Faktörleri Belirlenmeli

Google Ads’te dönüşüm oranının artırılması için başvurulan yöntemlerden birisi de güven faktörlerinin belirtilmesidir. Güven faktörleri şöyle sıralanabilir;

Müşterilerin logoları,

Sitenin güvenlik sertifikaları,

Ödeme yöntemleri,

Müşteri yorumları,

Güven rozetleri,

8. Promosyonlar, Teklifler vb. Teşvikler

Sayfa üzerinden müşterilere özel promosyonlar, teklifler, indirimler vb. hususlar sunularak onların siteyi tekrar ziyaret etmesi sağlanabilir.

9. Navigasyon Basitleştirilmeli

Google reklamlarını optimize etme işlemi için sitede karışıklığa sebep olan tüm unsurlar kaldırılmalıdır. Ziyaretçileri dönüşüme yönlendiren yöntemler geliştirilmelidir. Markanın adresi net, açık ve kısa şekilde sitede belirtilmelidir.

10. Form Optimizasyonu

Siteye çeşitli formlar yüklenerek ziyaretçilerle etkileşim artırılabilir. Yalnız bu formlar, basit ve kısa olmalıdır. Aynı zamanda formların kullanıcı dostu olmasına da dikkat edilmelidir.

11. Rekabet Analizi

İlk kendi sitenizin stratejisini belirleyip hemen akabinde de rakiplerin dönüşüm stratejisine bakılmalıdır.

12. Doğru Metrikler Dikkate Alınmalı

Google Ads dönüşüm oranı ölçülürken metriklerin kesin ve doğru olmasına çok dikkat edilmelidir. Hatalı yönlendirmeler, geçersiz tıklamalar, bot trafik gibi unsurlardan uzak durulmalıdır.

13. Anket

Site ziyaretçilerinden ve müşterilerden mutlaka geribildirimler alınmalıdır. Bu geri bildirimlerin sonucunda hangi noktaların iyileştirilmesi gerektiğine karar verilmelidir.

Google Ads’te Dönüşüm Oranının Artırılmasını Sağlayan Araçlar

Google Ads dönüşüm oranı şu araçlar sayesinde kolayca artırılabilir:

1. UserTesting

UserTesting aracı, kullanılabilirlik testi yapıyor. Bu araç, ziyaretçilerin siteyi gezerken ki deneyimlerini kaydedip sonrasında onları analiz ediyor.

2. Hotjar

Hotjar, kullanıcı davranışlarıyla geri bildirimleri sunuyor. Ziyaretçilerin hem davranış analizleri hem de geri bildirimleriyle ilgili bilgi alınmasını sağlıyor.

3. Google Optimize

Web sitelerinin dönüşüm oranlarının artırılması için Google Optimize aracı kullanılıyor. Google Optimize hem kişiselleştirilmiş deneyimlerin hem de A/B testlerin yapılmasını sağlayarak Google Ads dönüşüm oranını artırıyor. Google Optimize, web sitenin performansının artması için çeşitli kaynaklar sunuyor.

4. Crazy Egg

Web siteyi ziyaret edenlerin davranışlarını izleyip optimize eden analiz aracı, Crazy Egg olarak adlandırılır. Crazy Egg sayesinde kolayca web siteyi ziyaret edenlerin etkileşimleri analiz edilir.

5. Google Analytics

Google tarafından geliştirilen Google Analytics, web sitenin analiz ederek site sahibini bilgilendiriyor. Google Analytics sayesinde kullanıcılar şu konular hakkında bilgi sahibi olabilir;