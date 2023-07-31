Google Bard ve ChatGPT Karşılaştırması

ChatGPT’ye dünya çapında gösterilen yoğun talebin ardından yazılım devi olarak herkesin yakından tanıdığı Google, Bard AI uygulamasını geliştirdi. ChatGPT’ye rakip olarak piyasaya sürülen Google Bard’ın ChatGPT ile benzerlik gösteren birçok özelliği bulunuyor.

Ancak iki uygulama arasında bazı önemli farklılıkların olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Temel olarak ikisi de sohbet robotu işlevi gören ChatGPT ve Google Bard arasında bir karşılaştırma yapacak olursak, karşımıza şu şekilde bir tablo çıkıyor.

Google Bard ve ChatGPT Arasındaki Temel Farklılıklar

ChatGPT ve Google Bard’ın her ikisi de yapay zeka destekli bir dil modeline sahip teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. ChatGPT, GPT teknolojini kullanırken Google Bard’ın yararlandığı teknoloji LaMDA olarak karşımıza çıkıyor.

ChatGPT’nin geliştiricisi Open AI iken, Bard AI Google tarafından geliştirilmiş bir uygulama olma özelliği taşıyor.

Bard AI 21 Mart 2023’te çıkmış bir uygulamayken ChatGPT 30 Kasım 2022’den beri kullanılabiiyor.

ChatGPT’de özgünlük denetimini sağlamak amacıyla entegre edilmiş bir intihal algılayıcı bulunuyor. Google Bard AI’da ise bu işleve sahip bir dedektör bulunmuyor.

ChatGPT’de yapacağınız sorgulamalarda uygulamanın size sunacağı öneriler, ipuçları ve yanıtlar 2021’ye kadar var olan veriler ışığında hazırlanıyor. Google Bard AI’da ise gerçek zamanlı verilere ulaşma imkânınız bulunuyor.

ChatGPT yazılı mesaj şeklinde sorularınızı yanıtlarken Google Bard AI bazı arama sonuçlarını da sizin için sıralayabiliyor.

ChatGPT çoklu konulara metin formatında yanıt verme konusunda başarılıyken Google Bard AI’ın spesifik çözümler sunma alanında yetkin olduğu belirtiliyor.

OpenAI tarafından sunulan ücretli bir ChatGPT Plus planı bulunuyor. Google Bard ise tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

ChatGPT’nin sunduğu yanıtlarda akış verileri kullanılırken Google Bard internetteki bilgileri baz alarak prompt’lara karşılık veriyor.

ChatGPT soru yanıtlama, sohbet etme, veri analizi, içerik oluşturma, özet hazırlama gibi işlemler için tercih ediliyor. Google Bard AI de sohbet robotu, konu açıklama, soru yanıtlama, otomatik görev oluşturma gibi amaçlara yönelik olarak kullanılıyor.

İki uygulama arasındaki en temel fark LamDA ve GPT alt yapısı olarak karşımıza çıkıyor.

Google Bard AI’ın Avantajları

Google Bard AI’nin ChatGPT’den daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğu konuşuluyor. Arayüzünün kullanışlı ve akıcı olması bu noktada büyük bir önem taşıyor. Tasarım açısından da bir adım önde olarak değerlendirilen Google Bard AI’da metinler daha okunaklı ve estetik bir görünüme sahip.

Ayrıca yine Bard AI’de sorduğunuz sorulara ChatGPT’den farklı olarak çoklu yanıtlar sunulabiliyor. Sormuş olduğunuz soruları düzenleme şansınız da bulunuyor.

Google Bard AI ile Google Workspace arasında senkronizasyon sağladıysanız Bard’ın yanıtlarını gmail ve Google Dökümanlar’a kolayca aktarabilirsiniz.

Bu karşılaştırmayı sonlandırırken ChatGPT’nin Bard AI’da olmayan önemli bir avantajına da dikkat çekmek gerekiyor. ChatGPT’de kaydedilen sohbet geçmişi özellikle iş dünyasında ve araştırma esnasında önemli bir veri tabanı oluştururken Bard AI’da geçmiş diyaloglar kaydolmuyor. Bu da ChatGPT’nin öne çıktığı bir özellik olarak değerlendiriliyor.