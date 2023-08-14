Google Bard Sohbet Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Yapay zekâ desteğine sahip sohbet botu Google Bard, sohbet geçmişi silme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor. Peki, yazılım devi Google tarafından sunulan sohbet botunda geçmişin silinebilmesi için hangi adımların uygulanması gerekiyor.

Kullanıma sunulduktan kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen Google Bard, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Hizmet üzerinden bir konu hakkında fikir alınabiliyor, şiir yazdırılabiliyor ve dahası yaptırılabiliyor. Peki, Google Bard geçmişi nasıl temizlenir?

Google Bard Sohbet Geçmişi Silme Adımları

Google Bard'ın sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol kısımda sohbet başlığının yanında bulunan üç noktaya tıklayın.

"Sil" seçeneğine basın.

"Onayla" yazısına tıklayın.

ChatGPT alternatifleri denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Google Bard'da geçmişi temizleme işlemi çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken hizmette daha önce yaptığınız sohbetleri temizlemek için ilk olarak Google Bard'ın resmî web sitesini ziyaret edin.

Yazılım devi Google tarafından geliştirilen yapay zekâ desteğine sahip sohbet botunun web sitesini ziyaret ettikten sonra hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra hizmetin arayüzü ile karşılaşacaksınız.

Sol kısımda daha önce yaptığınız sohbetler yer alıyor. Silmek istediğiniz sohbetin yanında yer alan üç nokta simgesine tıklayın.

Üç nokta simgesine tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan seçenekler arasından "Sil" seçeneğini seçin.

"Sil" seçeneğine tıkladıktan sonra bir pencere ile karşılaşacaksınız. "Sohbet silinsin mi" sorusunun yer aldığı pencerede "İptal" ve "Onayla" olmak üzere iki farklı seçenek göreceksiniz. Bunlar arasından "Onayla" yazısına tıklayın.

Silme işlemini onayladığınız takdirde seçtiğiniz sohbet silinecektir. Eğer silmek istediğiniz başka bir sohbet varsa onlar için de aynı adımları uygulayarak silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni bir sohbet başlatmak için hizmetin arayüzünde "Buraya bir istem girin" yazısının yer aldığı kutucuğa bir yazı yazmanız ve "Gönder" butonuna basmanız yeterlidir. Gönderme işlemini Enter tuşuyla da yapabilmeniz mümkün.

Bu rehberde dünya çapında en popüler yapay zekâ destekli sohbet botlarından bir tanesi olan Google Bard'da sohbet geçmişi temizleme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.