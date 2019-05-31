Google Chrome tarayıcısında, web sitesinin tamamını yakınlaştırabileceğiniz bir yakınlaştırma aracı bulunuyor. Bu aracı tüm web sayfalarında kullanabiliyorsunuz, fakat bir web sitesinde yakınlaştırma uyguladığınızda eriştiğiniz diğer tüm sayfalarda da yakınlaştırma uygulanıyor. Yani, bu özellik her zaman iyi çalışmayabiliyor. Biz de bu rehberde, Google Chrome'da metin boyutu nasıl artırılır? Sizlere anlatmaya çalıştık.

Web sitelerinde metinleri okumak için Chrome’un yakınlaştırma özelliğini kullanabilirsiniz. Ancak, bu özelliği kullandığınızda tüm sayfayı yakınlaştırmış olacağınızdan sayfadaki objeler ve fotoğraflar kayacak ve görünüm olarak bozulmalar meydana gelecektir. Bunun yerine, Chrome uzantısı olarak Advanced Font Settings kullanabilirsiniz. Öncelikle uzantıyı buradan indirip Chrome’a ekliyoruz.

Adres çubuğunun sağ tarafında uzantının simgesi eklenecektir. Sağ tıklayarak Seçenekler butonuna tıklıyoruz.

Advanced Font Settings uzantısının seçenekleri, yazı tipi boyutunu değiştirmenin dışında kullanılan yazı tipini de değiştirmenize izin veriyor. Burada özelleştirebileceğiniz üç farklı boyut bulunuyor. Orantılı font boyutu, sabit genişlikli fontların boyutu ve minimum font boyutu . Bu boyutları istediğiniz gibi değiştirdikten sonra alttaki Apply Settings butonuna tıklayarak ayarları kaydedebilirsiniz.

Düzenlediğiniz ayarlar, Chrome Ayarları sayfaları da dahil tüm web siteleri için güncellenmektedir.

Not: Bu özellikte kullanacağınız ayarlar, metinlerin üst üste binmesine neden olabilir. Özellikle çok büyük bir yazı tipi boyutu seçtiğinizde, sayfadaki görseller metinlerle çakışabileceğinden sayfa görünümü bozulacaktır. Bunun önüne geçmek için boyutları uygun orantılarda seçebilirsiniz. Ayarları eski haline döndürmek için Reset All Settings butonunu kullanabilirsiniz.