Google Chrome Neden Çok RAM Kullanıyor ve Bu Neden İyi Bir Şey?

Eğer ara sıra görev yöneticisine giriyorsanız ve kullandığınız internet tarayıcısının belleğinizi büyük ölçüde kullandığını görüyorsanız, bu konudan biraz şikayetçi olabilirsiniz. Aslında internetin herhangi bir noktasında bu durumdan şikayet eden milyonlarca kişi ile karşılaşmak mümkün. Yani, yalnız değilsiniz. Peki ama Google Chrome neden çok fazla RAM kullanıyor ve bu kötü bir şey mi?

Bilmeniz gereken ilk şey, RAM kullanımının doğal olarak kötü bir şey olmadığıdır.

Yani çeşitli uygulamaların, ki buradaki odağımız internet tarayıcıları, belleğinizi işgal etmesi kötü bir şey değil. Bu şikayetiniz modern ağ patlamadan önceki kullanım alışkanlıklarınızdan ya da belleğin nasıl çalıştığına yönelik yanlış algınızdan kaynaklanıyor olabilir.

Bu yazımızda internet tarayıcınızın neden belleğinizi işgal ettiğini ve bu durumda neler yapabileceğinizi biraz daha ayrıntılı şekilde ele alalım.

Google Chrome Neden Fazla Bellek / RAM Kullanıyor?

Az önce de bahsettiğim gibi eğer bilgisayarınızın görev yöneticisine girerseniz, Google Chrome'un ya da Mozilla Firefox'un diğer uygulamalara nazaran çok daha yüksek seviyede bellek tükettiğini görürsünüz. Yani bu noktada haklı bir ön serzenişte bulunmanız doğal.

1- Modern İnternet Tarayıcıları Web'i Daha Hızlı, Daha Kolay ve Daha Güvenilir Kılar

Hem Chrome hem de Firefox, çok işlemli uygulamalardır. Yani tarayıcının farklı bölümlerini, farklı işlemlere ayırırlar. Bu sayede bir sekme ya da eklenti çökerse, tarayıcınız çöken sekme ya da eklenti ile birlikte çökmekten kurtulmuş olur. Bu da kullanıcı dostu bir işlevdir.

2- Uzantılar İnternet Tarayıcılarını İşlevsel Hale Getirir

İnternet tarayıcınızda muhtemelen alışkanlıklarınızı daha kolay hale getirecek çeşitli uzantılardan yardım alıyorsunuzdur. Öte taraftan bu uzantıların her biri daha fazla bellek tüketimine yol açar. Hayatınızı daha kolay hale getiren özellikler için bazı değerli kaynaklardan vazgeçmeniz gerekir. Bilgisayarlar her zaman böyle çalıştı.

3- İnternet Tarayıcınız Her Zamankinden Daha Fazlası

İnternet sitelerinin yalnızca korkunç arka planlara ve ara sıra animasyonlu bir grup statik HTML sayfası olduğu dönemleri hatırlıyor musunuz? O günleri çoktan geride bıraktık. Artık tarayıcınızı e-posta okumak, takviminizi yönetmek, video izlemek, belgeleri düzenlemek ve hatta oyun oynamak için kullanıyorsunuz.

Üstelik herhangi bir siteden bildirim almak, metin mesajları göndermek ya da şifreleri otomatik olarak doldurmak tarayıcıların artık standart olarak sunduğu hizmetler. Yani internet tarayıcıları eskisinden çok daha fazlasını yapıyor ve bu da bellek tüketimini artırıyor.

Kısaca özet geçmek gerekirse Firefox ya da Chrome gibi tarayıcılar çok fazla bellek tüketiyor gibi gözükebilir, aslında öyledir de. Ancak kullandığımız tarayıcılar bir noktada işletim sistemi gibi bir hale büründüler. Yani artık her şeyimizi onlarla çözüyoruz ve hallediyoruz.

Boş RAM Yararsız RAM'dir

Pek çok insan yüksek bellek kullanımını görüyor ve "Ah, hayır. Bu bilgisayarımı yavaşlatacak." diyor. Öte taraftan bu, her zaman doğru değildir.

RAM, bilgisayarınızı daha hızlı hale getirmek için var. RAM, kısa süre sonra ihtiyaç duyulabilecek verileri depolamak için bir önbellek olarak kullanılır. Söz konusu şey internet tarayıcıları olduğunda bunu internet siteleri, eklentiler ve uzantılar olarak düşünebilirsiniz.

Bu sayede o internet sitesine geri döndüğünüzde ve bir uzantıyı tekrar kullandığınızda her şey çok daha hızlı şekilde yüklenir. Bu iyi bir şey.

Eğer bilgisayarınız RAM'i boş bırakırsa, her şey olması gerekenden daha yavaş hareket edecektir. Chrome başta olmak üzere, ve biraz da Firefox, kullanım deneyiminizi daha hızlı ve daha sorunsuz hale getirmek için daha fazla bellek tüketecek şekilde tasarlanmıştır.