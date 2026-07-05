GTA 6 Nereden ve Nasıl Alınır? GTA 6 Ön Sipariş Rehberi

Yıllardır süren bekleyiş neredeyse sona erdi. Rockstar Games, sonunda Grand Theft Auto VI için resmi ön sipariş sürecini başlattı. Ancak "ön sipariş açıldı" haberini görüp de nereden, nasıl ve hangi fiyattan alınacağını netleştiremeyenler için ortalık hala biraz karışık. Bu rehberde GTA 6'yı nereden satın alabileceğinizi, adım adım nasıl ön sipariş vereceğinizi ve hangi sürümün size uygun olduğunu tek tek anlatıyoruz.

GTA 6 Ön Siparişi Nereden Verilir?

1. PlayStation Store: PS5 kullanıcıları oyunu doğrudan konsol üzerinden veya PlayStation'ın web sitesinden ön sipariş verebiliyor.

2. Xbox Store: Xbox Series X|S kullanıcıları için de aynı şekilde konsol mağazası veya Xbox'ın web sitesi üzerinden ön sipariş imkanı sunuluyor.

Fiziksel kopya almak isteyenler için bazı perakende mağazaları da ön sipariş sürecine başladı. En azından yurt dışı için durum böyle. Türkiye'de henüz bunu yapan bir yer görmedim. Ancak belirtmekte fayda var ki oyunu kutulu olarak satın alsanız bile bir disk sahibi olmayacaksınız.

Rockstar'ın açıklamasına göre oyunun fiziksel versiyonu bile dijital bir kod ile gelecek. Rockstar Games'in kendi mağazası üzerinden şu an için doğrudan bir ön sipariş seçeneği bulunmuyor, dijital satışlar konsol mağazaları üzerinden yürütülüyor.

Önemli İpucu: Oyun ön siparişe açılalı çok olmadı ama şimdiden GTA 6 adını kullanan sahte "erken erişim" ve "beta katılım" siteleri türedi. Ön sipariş verirken yalnızca PlayStation Store, Xbox Store veya güvendiğiniz resmi bir perakendeciyi kullanın. Size e-posta, sosyal medya ya da mesaj yoluyla gelen "özel ön sipariş bağlantılarına" veya "sınırlı stok" uyarılarına itibar etmeyin.

GTA 6 Nasıl Ön Sipariş Verilir? (Adım Adım)

PlayStation 5 üzerinden:

Konsolunuzda PlayStation Store'u açın. Arama kısmına "Grand Theft Auto VI" yazın. İstediğiniz sürümü (Standart veya Ultimate Edition) seçin. "Ön Sipariş Ver" seçeneğine tıklayıp ödeme yönteminizi onaylayın. Satın alma tamamlandığında oyun kütüphanenize eklenir. 18 Kasım'da otomatik olarak konsolunuza iner ve 19 Kasım'da oynanabilir olur.

PlayStation internet sitesi üzerinden:

Tarayıcınızdan store.playstation.com adresine gidip PSN hesabınızla giriş yapın. Arama çubuğuna "Grand Theft Auto VI" yazın. İstediğiniz sürümü (Standart veya Ultimate Edition) seçin. Ürün sayfasında "Ön Sipariş Ver" butonuna tıklayıp ödeme yönteminizi onaylayın.

Xbox Series X|S üzerinden:

Xbox Store uygulamasını açın. "Grand Theft Auto VI" araması yapın. İstediğiniz sürümü (Standart veya Ultimate Edition) seçin. "Ön Sipariş Ver" seçeneğine tıklayıp ödeme yönteminizi onaylayın. Bu şekilde GTA 6'yı satın almış olacaksınız. Oyun 18 Kasım'da otomatik olarak konsolunuza iner ve 19 Kasım'da oynanabilir olur.

Xbox internet sitesi üzerinden:

Tarayıcınızdan xbox.com adresine gidip Microsoft hesabınızla giriş yapın. Arama kısmına "Grand Theft Auto VI" yazın. İstediğiniz sürümü (Standart veya Ultimate Edition) seçin. "Ön Sipariş Ver" butonuna tıklayıp ödeme yönteminizi onaylayın.

Her iki platformda da ön sipariş vermek için tam bedeli o an ödemeniz gerekiyor. Sürüm tercihinize bağlı olarak hesabınızda 3.999 TL ya da 4.999 TL bulunması gerekiyor.

GTA 6 Sürümleri ve Fiyatları

Sürüm Fiyat (Global) Türkiye Fiyatı (PS5 / Xbox) İçerik Standart Sürüm 79,99 dolar 3.999 TL Ana oyun Ultimate Edition 99,99 dolar 4.999 TL Ana oyun + özel araçlar, silahlar, kıyafetler, dövmeler ve hikâye ilerledikçe açılan ek içerikler

Ultimate Edition, yalnızca kozmetik eklemelerle sınırlı değil. Bu sürümde 1995 model Grotti Cheetah, Jason ve Lucia'ya özel kişiselleştirilmiş tabancalar, Vice City temalı kıyafetler ve hikaye boyunca açılan özel görevlere erişim de bulunuyor. Standart sürümde bu içerikler yer almıyor.

Belirtmekte fayda var ki GTA 6'nın standart sürümünü almak kalıcı bir karar değil. Dilerseniz bugün 3.999 TL'ye oyunun standart sürümünü alabilir ve daha sonra ekstra 1.000 TL ödeyerek Ultimate Edition'a sahip olabilirsiniz.

Ön Sipariş Bonusları Neler?

19 Kasım 2026'ya kadar ön sipariş veren veya çıkış gününden itibaren 20 Kasım'a kadar oyunu satın alan herkes, hangi sürümü aldığına bakılmaksızın Vintage Vice City Pack adlı bonus paketi kazanıyor. Bu paket şunları içeriyor:

1955 model Vapid Stanier sedan

Kişisel garaj

Jason ve Lucia için özel kıyafet ve saç stilleri

Tommy Vercetti esintili tropikal desenli silah kaplaması

Ayrıca dijital ön sipariş veren oyuncular, 1 aylık ücretsiz GTA Plus üyeliği de kazanıyor. Ancak daha sonra par ödemeye devam etmemek için GTA Plus aboneliğinizi de iptal etmeniz gerekiyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde raflardaki ve dijital mağazalardaki yerini alacak. Oyun bu tarihe gelene kadar iki kez ertelendi. İlk olarak 2025 sonu hedeflenirken takvim önce 26 Mayıs 2026'ya, ardından da bugünkü tarihe kaydırıldı. Take Two CEO'su Strauss Zelnick, geliştirme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini ve bu tarihte herhangi bir değişiklik olmayacağını kısa süre önce yineledi.

Oyun, Lucia Caminos ve Jason Duval adlı iki ana karakterin etrafında şekilleniyor. Vice City'nin neon sokakları ve kurgusal Leonida eyaletini kapsayan geniş bir açık dünyada geçen hikâye, serinin şimdiye kadarki en büyük tek oyunculu deneyimi olarak tanıtılıyor.

GTA 6 Hangi Platformlarda Çıkacak?

İlk aşamada oyun sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için satışa sunuluyor. Bilgisayar (PC) kullanıcıları için resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Rockstar'ın önceki oyunlarındaki dağıtım stratejisi göz önüne alındığında PC sürümünün konsol çıkışından bir yıl kadar sonra 2027'nin son çeyreğine doğru gelmesi bekleniyor. Ancak bu kesin değil.

Bazı sızıntılar Rockstar'ın PC oyuncularını bu kadar bekletmeyeceği yönünde. Ancak buradaki bekletme keyfi bir süreç değil. Oyun konsollarının aksine PC'de optimize edilecek donanım çeşitliliği oldukça fazla. Oyunun farklı teknik özelliklere sahip farklı sistemlerde iyi çalışacağından emin olmak biraz zaman alacak.

Bir diğer önemli detay da GTA Online. Rockstar, oyunun çıkışta çok oyunculu moda sahip olmayacağını ve GTA 6'nın ilk etapta tamamen tek oyunculu bir deneyim olarak sunulacağını doğruladı. Online özelliklerin PC sürümüyle birlikte gelmesi bekleniyor.