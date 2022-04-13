Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50

Milyonlarca satan GTA San Andreas artık Türkçe olarak oynanıyor.

Tamindir - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Milyonlarca kopya satan başarılı açık dünya oyunu GTA ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Son olarak V'inci oyunu olarak adından söz ettiren başarılı oyun, geçmişten günümüze kadar da milyonlarca kopya satarak adından söz ettiren başarılı oyun serisi, haftalarca en çok satanlar listesinde de eksik olmadı. Ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alan başarılı oyun, zengin içeriği ile oyunculartan tam puan alıyor. Geniş bir haritaya da sahip olan oyunda polisler ile çatışabilecek, birbirinden farklı görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

GTA San Andreas Türkçe Yama Özellikleri

Zengin içerik,

Çarpıcı grafik açıları,

Kaliteli ses efektleri,

Birbirinden farklı görevler,

Benzersiz silah modelleri,

Akıcı trafik,

Polis takibi,

Aksiyon ve gerilim dolu anlar,

İngilizce dil desteği ile karşımıza çıkan ve günümüzde artık Türkçe yama sayesinde Türkçe olarak da oynanabilen GTA San Andreas oyun dünyasının efsaneleri arasında yer alıyor. Yayınlandığı dönem milyonlara ulaşarak adından söz ettiren yapım bir döneme adeta damga vurdu. Yayınlandığı dönem rakipsiz olan ve zengin içeriği ile her kesimden oyuncuya hitap eden oyun, günümüzde düşük bir kitleye hitap etsene yeni sürümü ile oyuncuları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Polis takibinin de yer aldığı yapımda, akıcı trafikte araç kullanabilecek, benzersiz silah modellerinden faydalanabileceksiniz. Aksiyon ve gerilim dolu sahnelere ev sahipliği yapan oyun, kaliteli ses efektleri ile başarılı bir deneyim sunuyor.

GTA San Andreas Türkçe Yama İndir

Windows platformunda yayınlanan GTA San Andreas geçmişten günümüze kadar beğenileri toplayarak gelmeyi başardı. Çarpıcı grafikleri ve zengin içeriği ile adından söz ettiren oyun, Türkçe yama sayesinde Türkçe olarak oynanmaya devam ediliyor. Oyun içerisinde birbirinden farklı görevleri başarılı bir şekilde tamamlayacak olan oyuncular, oyunun her sahnesinde geçen metinleri artık Türkçe olarak görebilecekler. Türkçe yamayı hemen indirip oyunun tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Gta San Andreas Türkçe Yaması çıkmıştır. Yamayla oyun Full türkçe olmaktadır ... Not: Dosyanın şifresi 74895482 'dir.