Tarihde Ses Getiren 5 Siber Saldırı
Dünya tarihinde en çok ses getiren 5 siber saldırı neler? Sizler için derledik.
İnternet dünyamıza girdi gireli siber saldırılar durmadan devam etti ve etmekte. Bu saldırılara karşı sürekli siber güvenlik önlemleri alınsada hacker'larda sürekli yeni bir yöntemler keşif etmekte. Bu internet aleminde bir kısır döngüye girmiş durumda her gün yeni bir hacklenme gerçekleşmekte ve güvenlik önlemleri sürekli alınmakta. Fakat bazı siber saldırılar oldu ki onlar adını tarihe yazdırdı. Peki adını tarihe yazdıran en çok ses getiren 5 siber saldırı hangileri? Gelin birlikte bakalım.
Tarihde En Çok Ses Getiren 5 Siber Saldırı
- Ukrayna Elektrik Şebekesi Siber Saldırısı
- Nasa Siber Saldırısı
- RockYou2021
- Yahoo Siber Saldırısı
- Sony Playstation Ağı Siber Saldırısı
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Ukrayna Elektrik Şebekesi Siber Saldırısı
2015 Yılında gerçekleşen saldırı Ukrayna halkının saatlerce elektriksiz kalmasına neden oldu. BlackEnergy virüsü ile gerçekleşen olay yaklaşık 225 bin insanı etkiledi.
Nasa Siber Saldırısı
1999 Yılında 15 yaşındaki bir genç, Amerkan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ni yani NASA'yı hackledi. NASA'nın yaklaşık 1.7 milyon verisini elde eden genç, 18 yaşından küçük olduğu için altı ay ev hapsine çarptırıldı. İlerleyen yıllarda kredi kartı numaralarının ele geçirildi bir olay ilede gündeme geldi. Genç kendisinin suçsuz olduğunu ifade ederek 2008 yılında yaşamına son verdi.
RockYou2021
Yakın tarihlerde yaşanan bu olay en büyük parola hırsızlığı olarak anılacaktı. 8.4 milyar parolanın çalındığı ve her birinin 6 ile 20 karakter uzunluğunda olduğu 100 Gb'lık bir TXT dosyası paylaşıldı.
Yahoo Siber Saldırısı
Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Yahoo, 500 milyondan fazla veriyi 2014 yılında hacklenerek sızdırdı. Şirket çıkan haberler sonrası şifre ve temel bilgilerin ele geçirildiğini ancak kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu.
Sony Playstation Ağı Siber Saldırısı
Dünyanın önde gelen oyun konsolu satıcısı Sony, 2011 yılında güvenlik açığı ile karşı karşıya kaldı ve PS3'ün bütün verileri ifşa edilmişti. Yaklaşık 100 milyondan fazla insanın verileri çalınmıştı. Şirket bu olaydan dolayı basın açıklaması ile özür diledi.
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Bu içeriğimizde en çok ses getiren 5 siber saldırı nelerdi cevaplamış olduk. Sizlerin bu listede yer almasını istediğiniz siber saldırı haberleri var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.
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