The Office Silinmiş Matrix Sahnesi Yayımlandı

The Office silinmiş Matrix sahnesi ortaya çıktı. Dünyanın en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olan The Office’e eklenmeyen bir sahne paylaşıldı. Matrix temalı şaka içeren sahnede dizinin sevilen karakteri Dwight'a şaka yapılıyor. Peki, Dwight, mavi hapı mı yoksa kırmızı mı hapı mı seçiyor? Paylaşılan sahne ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

The Office, ilk olarak 25 Mart 2005 yılında yayımlanmaya başladı. Yayımlanmaya başladıktan kısa süre içerisinde dünyaa genelinde büyük bir başarı elde eden The Office, 2013 yılında sona erdi. Toplamda 201 bölümün yer aldığı dizi, Emmy ve Altın Küre ödülüne layık görüldü. Ricky Gervais, Stephen Merchant ve Greg Daniels’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin silinmiş Matrix sahnesi ortaya çıktı.

4 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoda, Jim ve Pam, Dwight’a Matrix temalı şaka yapmak için bir plan yapıyor. Dwight’ın odasının önünden iki siyah kedi geçiyor. Bu durum, ikiz kardeş ile tekrarlanıyor. Ofise bir kargo paketi geliyor. Kargo paketinin içerisinde yer alan telefon çalmaya başlıyor. Telefonu yanıtlayan Dwight, depoya çağrılıyor. Dwight depoya gitmek üzere odasından dışarı çıktığında ise koridordaki ajanları görüyor.

Siyah kedilerin ve ikiz kardeşlerin iki kez art arda odanın önünden geçmesi ve koridordaki ajanların yer alması, Jim ve Pam’in hazırladığı Matrix temalı şakanın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Dwight, telefonla konuştuktan sonra depoya gidiyor. Depodaki kişi kendisini Morpheus’un kardeşi Dorpheus olarak tanıtıyor.

Dorpheus, tıpkı Matrix filmindeki Morpheus gibi karşıdaki kişinin mavi ve kırmızı haplardan bir tanesini seçmesini istiyor. Mavi hapı seçen Dwight, işini, sevgilisini sevdiğini ve mutlu olduğunu söylüyor. 1999 yılında yayımlanan popüler bilim kurgu filminde mavi hapın seçilmesi, Neo karakterinin simülasyondan kurtulmasını ve rüyadan uyanmasını sağlıyor. Kırmızı hapın seçilmesi ise Neo’nun Harikalar Diyarı’nda kalmak istediği anlamına geliyor. Yani bu durumda, The Office’in sevilen karakteri, mavi hapı seçerek simülasyondan kurtulmayı ve rüyadan uyanmayı tercih ediyor.

