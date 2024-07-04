Harry Potter: Quidditch Champions Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Harry Potter: Quidditch Champions sistem gereksinimleri neler? Yeni Harry Potter oyunu kaç GB yer kaplayacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Harry Potter: Quidditch Champions sistem gereksinimleri, oyunda kasma ve donma gibi problemler yaşanmaması için en az hangi donanım bileşenlerinin gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu gereksinim, sorunsuz oyun deneyimi için büyük bir öneme sahip.
Harry Potter: Quidditch Champions'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. İşte yeni Harry Potter oyununa dair detaylar!
Harry Potter: Quidditch Champions Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ayarlar: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
Oyunun düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600X işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon HD 7950 ya da Intel Arc A380 gerekiyor.
Harry Potter: Quidditch Champions Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB / Intel Arc A750 8 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ayarlar: Yüksek
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
Oyunun yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X ya da Intel Arc A750 gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600X'e ihtiyaç duyuluyor.
Harry Potter: Quidditch Champions Kaç GB?
Oyunun yüklenebilmesi için en az 15 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer belirtilen miktarda boş alan bulunmuyorsa kurulum başarısız olur. Program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu sayede kullanılabilir alan miktarını pratik şekilde artırabilirsiniz.
Harry Potter: Quidditch Champions Çıkış Tarihi
Harry Potter: Quidditch Champions 3 Eylül 2024 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.
Harry Potter Film Serisinin Oyuncuları ve Karakterleri
Harry Potter oyuncuları ve karakterleri, yıllardır popülerliğini sürdüren fantastik film serisine başlamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.
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