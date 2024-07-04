Harry Potter: Quidditch Champions Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Harry Potter: Quidditch Champions sistem gereksinimleri, oyunda kasma ve donma gibi problemler yaşanmaması için en az hangi donanım bileşenlerinin gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu gereksinim, sorunsuz oyun deneyimi için büyük bir öneme sahip.

Harry Potter: Quidditch Champions'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. İşte yeni Harry Potter oyununa dair detaylar!

Harry Potter: Quidditch Champions Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ayarlar : Düşük

: Düşük Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS: 60 FPS

Oyunun düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600X işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon HD 7950 ya da Intel Arc A380 gerekiyor.

Harry Potter: Quidditch Champions Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB / Intel Arc A750 8 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB / Intel Arc A750 8 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ayarlar : Yüksek

: Yüksek Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS: 60 FPS

Oyunun yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X ya da Intel Arc A750 gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600X'e ihtiyaç duyuluyor.

Harry Potter: Quidditch Champions Kaç GB?

Oyunun yüklenebilmesi için en az 15 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer belirtilen miktarda boş alan bulunmuyorsa kurulum başarısız olur. Program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu sayede kullanılabilir alan miktarını pratik şekilde artırabilirsiniz.

Harry Potter: Quidditch Champions Çıkış Tarihi

Harry Potter: Quidditch Champions 3 Eylül 2024 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

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