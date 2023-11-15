Harry Potter Film Serisinin Oyuncuları ve Karakterleri

J. K. Rowling tarafından yazılmış roman serisinden uyarlanan Harry Potter, oyuncuları ve karakterleri ile dikkat çekiyor. Peki, ilk filminden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan seride hangi isimler yer alıyor?

İlk olarak 2001 yılında yayımlanmaya başlayan Harry Potter serisindeki sekiz adet film büyük beğeni topladı. Bu nedenle Harry Potter izleme sırası başta olmak üzere oyuncu kadrosu ve karakter listesi, film serisini izlemek isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.

Harry Potter ve Felsefe Taşı Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Richard Harris (Albus Dumbledore)

Maggie Smith (Profesör McGonagall)

Robbie Coltrane (Hagrid)

Fiona Shaw (Petunia Dursley)

Harry Melling (Dudley Dursley)

Richard Griffiths (Vernon Dursley)

Derek Deadman (Tom)

Ian Hart (Profesör Quirrell)

Harry Potter ve Sırlar Odası Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Emma Watson (Hermione Granger)

Richard Harris (Albus Dumbledore)

Richard Griffiths (Vernon)

Fiona Shaw (Petunia)

Harry Melling (Dudley Dursley)

Jim Norton (Mr Mason)

Veronica Clifford (Mrs Mason)

James Phelps (Fred Weasley)

Oliver Phelps (George Weasley)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Emma Watson (Hermione Granger)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Richard Griffiths (Vernon)

Pam Ferris (Marge)

Fiona Shaw (Petunia)

Harry Melling (Dudley Dursley)

Adrian Rawlins (James Potter)

Geraldine Somerville (Lily Potter)

Lee Ingleby (Stan Shunpike)

Harry Potter ve Ateş Kadehi Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Emma Watson (Hermione Granger)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Eric Sykes (Frank Bryce)

Timothy Spall (Wormtail)

David Tennant (Barty Crouch Junior)

Mark Williams (Arthur Weasley)

James Phelps (Fred Weasley)

Oliver Phelps (George Weasley)

Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Jeff Rawle (Amos Diggory)

Robert Pattinson (Cedric Diggory)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Emma Watson (Hermione Granger)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Brendan Gleeson (Alastor Moody)

Harry Melling (Dudley Dursley)

Jason Boyd (Piers)

Richard Macklin (Malcolm)

Kathryn Hunter (Mrs. Arabella Figg)

Fiona Shaw (Petunia Dursley)

Richard Griffiths (Vernon Dursley)

Adrian Rawlins (James Potter)

Harry Potter ve Melez Prens Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Emma Watson (Hermione Granger)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Michael Gambon (Profesör Albus Dumbledore)

Dave Legeno (Fenrir Greyback)

Elarica Johnson (Elarica Gallacher)

Jim Broadbent (Profesör Horace Slughorn)

Geraldine Somerville (Lily Potter)

Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Julie Walters (Molly Weasley)

Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Emma Watson (Hermione Granger)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Bill Nighy (Rufus Scrimgeour)

Richard Griffiths (Vernon Dursley)

Harry Melling (Dudley Dursley)

Julie Walters (Molly Weasley)

Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Ian Kelly (Mr. Granger)

Michelle Fairley (Mrs. Granger)

Fiona Shaw (Petunia Dursley)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 Oyuncuları ve Karakterleri

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Emma Watson (Hermione Granger)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Michael Gambon (Profesör Albus Dumbledore)

Ralph Fiennes (Lord Voldemort)

Alan Rickman (Profesör Severus Snape)

Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Domhnall Gleeson (Bill Weasley)

Clémence Poésy (Fleur Delacour)

Warwick Davis (Griphook)

John Hurt (Ollivander)

Bu rehberde Harry Potter filmlerinin oyuncuları ve karakterleri neler sorusunu cevapladık. Peki, popüler film serisindeki en sevdiğiniz karakter hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.